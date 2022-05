Iba donde las enamoradas de sus hermanos y les cantaba. “Así empecé”, me dice y ríe el menor de cinco hermanos sobre sus inicios en la música, incluso antes de la actuación.

No lo dice, pero tal vez la música fue como un patio de juegos, al que cada cierto tiempo vuelve para experimentar, tomar aire y vivir en libertad. Y hoy regresa una vez más a ese lugar. Ensaya, canta y alista el espectáculo Días de Furia, que presentará el 26 de mayo y el 2, 9 y 16 de junio, en el escenario íntimo de La Estación de Barranco. También produce un disco de nueve canciones, que las grabó originalmente en 2003, en Río de Janeiro, pero que nunca salieron; piezas de compositores brasileños a las que recurrió cuando grababa la telenovela Vale todo en Brasil. Canciones que ha vuelto a grabar tras convocar a Manuel Garrido Lecca, el otrora productor de Arena Hash, y Augusto Madueño. A la vez, retoma los pasos del grupo Imágenes, la prehistoria de su carrera solista, y con el que llegó a telonear a los Hombres G. Ha grabado un tema inédito, “No quemen la ciudad”, que ya está en Spotify.

“Estoy full música”, me dice Diego Bertie, el actor de 54 años, que en algún momento pensó ser administrador y psicólogo, el cantante que popularizó “Qué difícil es amar”.

-¿Por qué vuelves a la música?

Para acercarme al público, cantar las canciones de Imágenes y cantar mis canciones, y cantar también mucho del rock de los 80 y 90, que nos marcó, a través de versiones mías. Y lo hago porque me pregunté quién era, cuál era mi identidad. Volví a mis orígenes, volví a cuando empecé, volví a cuando tenía 18 años. Soy un actor, pero también soy un intérprete. La música es una posibilidad de contar historias a través de lo que me mueve y no lo que un guionista me escribe. También incluyo canciones de novelas que protagonicé, como “Palabras del alma”, “Natacha”. Estoy cantando para sobrevivir. Es retomar mi memoria a través de la música.

-En los comentarios del video de “Qué difícil es amar” que está en YouTube leí lo siguiente: “Esta canción está infravalorada”, “pudimos tener un divo de la música”, “perdimos a un rockero de los buenos”.

Bueno, no lo han perdido, porque estoy todavía vivo (ríe) y con muchas ganas, y estamos haciendo cosas muy bonitas. El disco que estamos grabando está espectacular. No quiero jactarme, pero será un gran disco. Entonces, fue como una pausa de 25 años, pero vuelvo con toda esa vivencia.

-¿”Qué difícil es amar” no deja la valla alta para las demás canciones que interpretas?

Hubo otros temas. En el disco Fuego azul hay canciones como “Días de furia” o “La noche”, que hicimos para la telenovela del mismo nombre.

-¿Cómo nace “Qué difícil es amar”?

Yo tenía un grupo que se llamó Pequeña Muerte y ahí compuse una serie de canciones, que luego fueron el contenido del disco Fuego azul. Esas canciones se las presenté a Manuel Garrido Lecca y él me sugirió que necesitábamos un hit; entonces, me contactó con Gonzalo Polar y él me mandó la melodía de “Qué difícil es amar”, y le hice una letra, que encajó perfectamente con la melodía. Y en el disco Fuego azul todas las letras son mías; muchas de esas canciones dicen mucho de mí.

-¿Y realmente es difícil amar?

(Risas). Yo creo que sí. Mira el mundo en el que vivimos, tanto odio, tanta maldad. Creo que el amor es un milagro, es un ejercicio que cuesta, que hay que cultivar y atesorar. No es un camino fácil, pero hay que hacerlo para vivir.

-¿Cómo se ama a los 54 años?

Se ama de una manera más relajada, más libre, más tolerante, más productiva. Ya las relaciones telúricas y desgastantes no tienen mucho sentido. La vida es un regalo y la única forma de vivirla bien es acompañándonos, en comunidad, con amor. Todo lo tenemos que hacer con amor, esa es nuestra bandera, es nuestra guerra.

-¿Cómo pasas de Imágenes a Natacha, que es la telenovela que te lanza a la fama?

De Imágenes pasé al teatro en el musical Annie. No sabía lo que era ser actor. Hice un viaje a Nueva York con mi padre y había visto Annie allá en Broadway y me quedé impactado. Mi padre murió, ingresé a la Universidad del Pacífico, armé mi grupo de rock y me enteré de que hacían Annie y me presenté, porque tenía un valor afectivo para mí. No había papel para mí, pero entré haciendo varios papeles. Luego me salí de ahí para abrir con Imágenes el concierto de Hombres G. Después me volvieron a llamar para hacer otro musical, donde me vieron y me hicieron un casting para actuar en una miniserie sobre Santa Rosa de Lima, me eligieron para el personaje protagónico, después Cattone me volvió a llamar y me hizo actuar en Un don Juan en el infierno. Y de ahí me llamaron de Natacha y no paré.

-Cuando salió “Qué difícil es amar”, dio la impresión de que empezabas una carrera internacional en la música.

Pero las novelas eran cosas muy concretas. Me fui a vivir a Venezuela y me pusieron de protagonista con todas las estrellas venezolanas, viajé por toda Venezuela, volví al Perú, luego partí a Brasil para trabajar en Globo, volví, hice dos películas en Bolivia, Colombia, donde hice novelas y una película, luego Argentina, y así fue mi vida, entre el teatro, la televisión, el cine, pero también la música.

-Y hoy una cantante como Gala Briê te rinde una suerte de homenaje. ¿Cuál es tu impresión de la música peruana que se hace ahora?

Hay mucho talento, mucha música, mucha variedad. A los artistas independientes difícilmente los pasan en la radio y eso es un problema. Por ejemplo, acabo de grabar una versión de Antonio Vega de Nacha Pop con Carlos Cruzalegui, un chico que es un cantante muy bueno. Al volver a la música, también quiero promover todos esos talentos. Mi objetivo de hacer música no es hacer dinero, sino transformar en algo mejor tanta porquería y cochinada que hay en este mundo; la música tiene ese poder.

-Hay quienes podrían poner en duda que seas un buen cantante, pero lograste dejar en la memoria canciones como “Qué difícil es amar” o lo hecho con Imágenes. Entonces, ¿dónde está el talento?

El talento está en lo que quieres expresar, en tu rollo. Voces hay montón y hay voces increíbles, pero si no tienes algo que decir, no pasa nada. Yo me centro en las letras, en el contenido de lo que hago; ese es mi motor y mi motivo.

-¿Hoy qué quieres decir?

Que hay que ser libres, que hay que respetar a la gente, que hay que respetar las diferencias, que hay que vivir en paz, que hay que construir un mundo mejor, que hay que dejar de lado tanta cojudez, huachafería y frivolidad. Nos hemos convertido en una cultura en la que el valor es tener cosas, tener plata, tener carros, tener lujos, tener carteras, zapatos y nadie dice nada. Tenemos un montón de ídolos con millones de seguidores, pero no proponen una idea, no dicen nada.



- “Soy Diego Felipe Bertie Brignardello. Nací en Lima. Ingresé a la Pacífico para estudiar Administración, luego ingresé a la Católica para estudiar Psicología y lo dejé porque me dediqué a la actuación. En la actuación hay bastante de psicología”.

- “Teatro lo estudié con Alberto Isola, he tenido clases de canto y voz, clases de movimiento y de danza; siempre he estado trabajando. El instrumento de un actor es su cuerpo y su voz, y eso lo tengo activo. Como protagonista debo haber hecho unas 15 novelas”.

- “Teatro hice un montón y películas también, y espero seguir haciéndolas. Acabo de terminar una película sobre Flora Tristán con Augusto Tamayo. Y tengo muchos proyectos. Con el espectáculo Días de Furia queremos movernos por provincias. Tengo una película a mediados de año. Espero seguir creando”.

