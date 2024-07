Tras exponer en México, el artista organizará una próxima muestra en Lima. Mientras tanto, aborda el arte y sus demonios.

¿Cuáles son sus referentes artísticos, tanto locales como internacionales?

He sido formado para saber apreciar todo tipo de arte, sacando lo mejor de ello para poder incorporarlo en mi biblioteca del alma. Puedes encontrar cosas increíbles tanto en lo más simple como en lo más complejo, tanto en tu antónimo como en tu sinónimo. Entre los artistas locales que admiro están José Sabogal, Vinatea Reynoso, Tilsa Tsuchiya, Víctor Humareda, Alfredo Alcalde, etc. Y entre los internacionales, Honoré Daumier, Miguel Ángel, Da Vinci, Van Gogh, Francis Bacon, Gauguin, Picasso, Egon Schiele, Siqueiros, Tamayo, Zúñiga, etc.

¿Cuánto influyó el arte de sus padres, Alfredo Alcalde e Yvette Taboada?

Mis padres han sido, sin duda alguna, mis grandes maestros. La gran influencia que he tenido es sobre todo a nivel formativo, tanto como ser humano y como artista. Siempre me han dicho que la obra de arte es el reflejo del alma del artista. Y, a nivel académico, me advirtieron, cuando les conté por primera vez sobre mi decisión de seguir arte, que serían rigurosos. Porque, como bien se sabe, es complicado vivir del arte, hay que esforzarse y trabajar duro. Pero todo es un poco más fácil con una gran pasión. Han sabido guiarme teniendo mucho cuidado de dejarme en libertad para encontrarme y encontrar mi propio camino. Y eso es lo que hacen los grandes maestros. Forman.

México es sus artistas.

México tiene excelentes artistas reconocidos internacionalmente; todos lo sabemos. Creo que en gran parte, y en sus inicios, es porque tuvieron gran apoyo del gobierno. Ahí comenzaron a internacionalizar a sus artistas, como los muralistas. Les dan un gran valor al arte y a sus artistas, lo que da ese ímpetu y confianza para continuar desarrollando arte e identidad. Sin duda alguna, los he estudiado, tanto la filosofía que los llevó a hacer su trabajo como su forma tan particular de plasmarlo.

Hace unos años sufrió un robo de piezas en México.

Sí, un tema muy lamentable. Se llevaron cinco obras mías y muchísimas de mi padre. No se pudo hacer nada, y probablemente se estén vendiendo por lo bajo. Quién sabe realmente cuáles fueron las intenciones. Queda más como una especie de anécdota leyenda. Algún día saldrán a la luz nuevamente.

Su padre fue influenciado por Víctor Humareda y el arte prehispánico. ¿Las comparte?

Sí, por supuesto. Humareda es de los pocos artistas que han pasado a nuestra historia y del que aún se sigue hablando. Es muy querido aún. Y ha llevado una formación artística admirable, siendo un artista muy apasionado y congruente. Tenemos la formación de beber de diferentes géneros, culturas y épocas. Sin pasado no se puede formar el presente ni ver el futuro. Como muchos grandes artistas, por ejemplo Picasso, han admirado mucho y estudiado las diferentes culturas a nivel mundial, incluyendo la prehispánica. Es muy inspirador estudiar su arte y su cosmovisión.

Los críticos dicen que es un pintor figurativo y realista.

Soy un pintor figurativo, me baso en la realidad y en su figura. Soy realista, teniendo acercamientos oportunos entre el realismo mágico y el simbolismo. Realmente no me centro en catalogarme en un estilo. Exploro la figura, su poesía, su significado y su simbología, tanto en color como en forma. La expresión del alma a través de una mirada. Es fundamental adentrar al espectador a nuestro mundo, llevarlo a lo cálido o frío, al mundo de lo onírico o aterrizarlo. Reflejarlo en las aguas de un río acompañándolo con flores y espíritus animales.

¿Qué es la figura humana, tan presente en sus cuadros?

Somos por naturaleza sociables. Es necesario convivir de alguna manera con otro ser humano. Y es algo que no puedo dejar de lado. Me reflejo de cierta forma en ellos o en los animales que los acompañan. Creo firmemente que tenemos el potencial para hacer de este mundo un lugar digno de vivir, donde nos miremos más.

¿Qué es el arte?

Es una pregunta sencilla y complicada al mismo tiempo. Personal pero universal. El concepto de arte tiene muy poco tiempo de haberse formulado. Creo que su concepto más básico, primitivo y arquetípico es el de comunicar, ya sea una idea, un sentimiento, una emoción. En sus formas más complejas, expresan una época, un ideal, una cultura o una cosmovision propia o grupal. En todas sus formas y especialidades, el arte eleva al ser humano, lo sensibiliza y lo ha hecho evolucionar.

Ha expuesto en Francia. Y ahora en Monterrey.

Sí, he expuesto en varias ocasiones y representando también a mi país. Ahora tengo la exposición individual Navegantes en la ciudad de Monterrey, en la galería ETRA. Son 15 obras de mediano y gran formato.

Ha sido padre hace poco. Se ve en sus cuadros.

Tengo la suerte de tener un maravilloso hijo, aún pequeño, que me ha enseñado mucho, que me ha aumentado el optimismo. Y que de cierta forma ha cambiado mi paleta y me ha hecho incluir otros elementos a mis trabajos. Los niños en mi trabajo van a ser siempre mi parte optimista de ver la vida, la fe y la esperanza por un mundo mejor. Realmente son la parte fundamental. Serán las nuevas generaciones y los nuevos líderes. La mirada de un niño puede expresar el comienzo de algo, la mirada hacia el futuro. Enternece y conmueve.





AUTOFICHA

·“Nací en 1986 y egresé de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 2008. Luego estudié en la Escuela de Arte Corriente Alterna, en la Escuela de Arte de San Carlos (México) y en la Accademia D’Arte Firenze (Florencia). Mi primera individual fue en la Fundación Sebastián (México)”.

·“Siempre estuve rodeado de arte. Desde muy pequeño, estudié piano en el Conservatorio de Música. Me ayudó mucho a sensibilizarme. Luego lo plástico me comenzó a envolver con más fuerza. Dejé la música para seguir el camino de las artes plásticas y visuales”.

·“Plasmo la migración simbólicamente a través del desplazamiento fluvial, en algunas obras mostrando desembarques o embarques, algunas veces con animales, otorgando así simbologías de comunidad y fuerza, agregándole más movimiento y la sutileza de lo lúdico, el asombro o la incógnita”.