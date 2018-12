Didier Trutt: "Hay que hallar soluciones para proteger fronteras"

Didier Trutt llega al lobby del hotel donde pactamos la entrevista y en cierto momento nos muestra su pasaporte francés con su nombre en la carátula, orgulloso. La empresa que dirige lo ha impreso, al igual que millones de documentos de identidad de varios puntos del planeta, como el Perú. Trutt también nos muestra su celular, donde guarda su identidad digital, que trata de replicar en toda Francia. Así, con esas muestras futuristas no tan lejanas sobre la mesa, continuamos conversando.

¿Cuál es la historia de la Imprenta Nacional de Francia?

Es una historia muy larga. La Imprenta Nacional fue creada por el rey Francisco I de Francia hace 500 años, es una empresa muy antigua. Al principio fue creada para proveer los documentos oficiales del rey.

¿Y ahora qué tipo de documentos hacen?

Hoy somos una empresa que proporciona documentos de identidad y otros servicios. Al inicio imprimíamos documentos simples de papel, pero desde hace diez años fuimos añadiendo más elementos de seguridad. Por ejemplo, la electrónica y luego la biometría; lo que llamamos el chip, que ahora tiene todos los elementos biométricos de una persona: las huellas, iris y otra información.

¿Desde cuándo llegaron al Perú?

Hace ya tres años hubo un encargo internacional para proporcionar el pasaporte oficial de Perú. Migraciones estaba buscando un proveedor capaz de diseñar un documento seguro que pudiera dar la posibilidad a los ciudadanos peruanos de no tener la necesidad de tener una visa Schengen para ir a Europa.



En 2016, cuando recién empezaron a imprimir los pasaportes peruanos, se registraron varios errores. ¿Qué pasó?

Fue un proyecto bastante complejo. No solo tuvimos que proporcionar los documentos físicos, sino también todo el sistema que está detrás de los pasaportes, y eso es realmente muy complicado. Hemos trabajado para Migraciones, para Relaciones Exteriores, para los consulados y diferentes lugares para tramitar el pasaporte peruano con dispositivos para poner huellas y tener el documento en menos de una hora. Eso es algo bastante increíble. A lo mejor usted no lo ve porque es peruano y es ahora un servicio normal, pero en cualquier otro país no es posible tenerlo en una hora. En Francia tienes que esperar a lo mejor diez días. El proyecto fue implementado en menos de siete meses, lo cual es muy poco. Normalmente, para un país de este tamaño sería más o menos un año y fue, por eso, un ejercicio muy complejo para nosotros, pero lo hemos alcanzado. Al inicio los ciudadanos estaban tan entusiasmados que iban mucho a pedir su pasaporte y por eso fue un poco complicado, pero únicamente al principio. Después todo fue muy bien y en enero de este año entregamos el pasaporte número un millón.

¿A la fecha cuántos pasaportes han entregado?

Un millón doscientos mil.



¿Cuál es el futuro en la tecnología de los pasaportes?

El reto de todos los gobiernos ahora es hacer más fluidos los trámites con los pasaportes en las fronteras, porque hay cada vez más gente que está viajando y es complicado para los agentes del Estado hacer esperar menos tiempo. Ahora, gracias a los documentos que integran la biometría, se puede usar lo que llamamos Igates, que son puertas automáticas que tienen integrada una tecnología con software biométrico y puede reconocer si usted es la persona que efectivamente dice en el pasaporte. Si usas esa puerta, ya no necesitas personal ni esperar a que te revisen los documentos. En Francia también estamos intentando implementar una identidad digital, que sería una identidad completamente conectada al documento físico, o sea, que para hacer trámites administrativos no necesitaría más ir al ayuntamiento o a los impuestos. Tú podrás hacerlo con tu móvil teniendo tu documento en tu móvil.

¿Sería posible que diferentes gobiernos puedan compartir información de sus ciudadanos, como por ejemplo antecedentes penales, y que esto sea visible en los pasaportes?

La dificultad es que los Estados encuentren acuerdos para compartir información. Ahora mismo, con todos los desafíos que hay en el mundo relativo a terrorismo, inmigraciones, seguridad, etcétera, es algo que está en la mesa. Hay que encontrar soluciones para que un Estado proteja sus fronteras, sus ciudadanos, de cualquier problema que podría llegar.

¿Es más difícil que los Estados lleguen a un acuerdo que diseñar el soporte tecnológico mismo?

Mmm… la dificultad es que los Estados no tienen los mismos estándares de datos de sus ciudadanos. Algunos Estados los protegen más y otros son más permisivos, vamos a decir. El reto para todo el mundo es encontrar un estándar de datos uniforme, que es lo más complicado. Después, es verdad que cada Estado tiene su propia estructura tecnológica de base. Entonces, habrá que llegar a un entendimiento sobre qué estructura se debe trabajar.

¿Qué tan importante es que el Gobierno lleve más conexiones de Internet a todos sus ciudadanos en todo este proceso?

Es verdad que los ciudadanos del mundo entero no tienen el mismo acceso a Internet, pero es algo que va bastante rápido. Podemos ver el ejemplo de África, que ha pasado de hace cinco años hasta ahora a tener 2.5 smartphones por persona. Es decir, la tecnología puede invadir un país muy rápido. Los servicios administrativos para los ciudadanos están completamente ligados con el acceso a Internet. Por eso se necesitan más líneas, más infraestructura, lo más rápido posible, porque no en mucho tiempo el mundo estará completamente digitalizado, lo que es una oportunidad para que los ciudadanos estén más conectados y más informados.

AUTOFICHA

- “Me gradué en la Ecole Nationale Supérieur de Saint-Étienne (Francia). Fui nombrado CEO de IN Group en 2009. Antes he dirigido empresas como Videocom (India); TCL, un grupo industrial chino; Nexter; y de la Française des Jeux desde 2014. También he sido asesor de comercio exterior francés desde 1992”.

- “El mercado de transporte aéreo de Latinoamérica es actualmente el tercero con el crecimiento más rápido del mundo. El reto para los actores es ahora posicionarse para ayudar a los aeropuertos a gestionar los flujos de estos millones de pasajeros anunciados”.

- “Lima es considerada como el principal centro de conexión con los aeropuertos de Panamá y Bogotá. Se prevé que para 2040 haya unos 25 aeropuertos con más de 20 millones de pasajeros en la región. Por eso deberán competir en infraestructura, conectividad y volumen de tráfico”.