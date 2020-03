Otoño de 1937. Es la finca de Miss Betty, donde ella queda atrapada entre su marido desesperado, un torpe asistente y un admirador lujurioso. En medio del humo del cigarrillo, whisky y bromas nace una turbulenta intriga amorosa. Todos están en una habitación oscura y decadente, también entre disputas y falsas pretensiones, donde se revolucionan los códigos vigentes del amor, la amistad, los valores y aquellas verdades a medias que consideramos políticamente correctas. La puesta en escena reimagina el mundo monocromático del teatro, el circo y el cine negro de Hollywood de la década de 1930. Se combinan escenas de películas comerciales con pinturas del italiano Caravaggio. Es The elephant in the room, uno de los montajes más celebrados del Cirque Le Roux, espectáculo francés que teje con ingenio y excentricidad entretenidas historias y acrobacias de alto nivel.

Esta comedia circense abre el telón del Festival de Artes Escénicas (FAE), uno de los más importantes encuentros de teatro en el Perú. La obra estará en el Gran Teatro Nacional (San Borja), el 3 y 4 de marzo, 8 p.m. El FAE, que va hasta el 15 de marzo, presentará 10 obras internacionales, de Argentina, Chile, Colombia, España, Francia, Italia y Reino Unido; y 11 nacionales.

En un futuro frío y peligroso, dos mujeres emprenden un viaje. Escasean la comida, el agua y la verdad. Es un mundo hostil en el que está prohibido recordar. Pero construyen una amistad durante su camino. Se trata de Una breve historia sobre cómo llegamos aquí, dirigida por Telmo Arévalo, obra nacional que estará en el Británico de Miraflores (Bellavista 531), los días 8, 9, 12, 13 y 14. El festival nos espera.