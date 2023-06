El Día del Padre se acerca y si aún no sabes qué compartir con tu papá, ¿qué tal un libro? El programa ‘Navegantes’ de la Librería de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) te recomienda encontrar el obsequio perfecto gracias a la variedad de obras literarias, de investigación y académicas que seguro no decepcionará a papá. Aquí te dejamos cinco recomendaciones:

Papá informado: Este tipo de perfil está relacionado con aquel que está interesado en comprender y abordar diversos temas que giran en su entorno. Está dispuesto a cuestionar y evaluar enfoques, para él te recomendamos el libro Periodismo Zoom: Crisis y oportunidades del periodismo pos-Covid-19, de Miguel Sánchez Flores, un título sobre el rol trascendental de los medios peruanos durante la pandemia y donde se cuestiona cómo, pese a tener más audiencia; eso no repercutió necesariamente en una mejora de los contenidos y las prácticas. Reflexiona sobre el miedo, la muerte y se pregunta si tras el confinamiento es posible hacer un buen periodismo de escritorio. Mira más detalles aquí.

Periodismo Zoom.

Papá amante de la política nacional: El papá amante de la política es un padre que muestra un profundo interés por los debates, discusiones, partidos políticos y más. Para este perfil te recomendamos Elecciones 2021: Pandemia, crisis y representación, editado por Fernando Tuesta Soldevilla, contiene 12 ensayos sobre distintos aspectos de la elección de 2021 en el Perú. El contexto en que se dieron los comicios generales de hace dos años fue en medio de una crisis institucional y sanitaria sin precedentes, de cara al bicentenario de la República. Mira más detalles aquí.

Elecciones 2021: Pandemia, Crisis y Representación.





Papá artista culinario : ¿Apasionado por la cocina? El papá amante de la gastronomía encuentra en ella una forma de expresión creativa. Para él el libro Comer con el corazón, del sociólogo Luis Tsukayama Cisneros, pues como indica el autor, “los seres humanos no sólo comemos para alimentarnos, sino porque nos gusta y porque este acto une a las personas”. Bajo esta premisa, explica que los peruanos, en específico los limeños, comen para ser felices, para aplacar las penas y para compartir con los seres queridos. Una investigación amena y original sobre una sociedad que entiende y se apropia de la comida para crear vínculos a pesar de las diferencias sociales. Mira más detalles aquí.

Comer con el Corazón.

Papá abogado : Defensor de la justicia y equidad. Este perfil está comprometido con las regulaciones legales. Especialmente para él el libro La primera disolución constitucional del Congreso de la República, escrito por Marcial Antonio Rubio Correa, es el más ideal. Esta obra ofrece luces sobre los hechos más ilustrativos de la crisis actual en el Perú, al ser una mirada al pasado que vale la pena traer al presente, sobre todo por los tiempos convulsos que se viven en el país. El autor analiza a detalle los hechos sobre la base de documentación oficial y periodística, distinguiendo la información de la opinión sobre ellos. Además, se evalúa la aplicación de las normas constitucionales hechas en aquella oportunidad por el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Constitucional. Mira más detalles aquí.

Primera Disolución Constitucional del Congreso de la República.

Papá amante de la economía: Es aquel que muestra un profundo interés y pasión por el estudio y entendimiento de los principios económicos, las finanzas y el funcionamiento de los mercados. Constitución y crecimiento económico: Perú 1993-2021, de Waldo Mendoza, se plantea si se debe o no cambiar el capítulo económico de la constitución del Perú; el autor ofrece argumentos de que no debe ser así, o, al menos no como lo buscan los detractores y propone construir instituciones económicas inclusivas, es decir, crear las condiciones e incentivos para elevar la tasa de crecimiento de la economía nacional, centrado en el capital humano. Mira más detalles aquí.

Constitucion y crecimiento economico: Perú 1993-2021.

Esta semana la Librería PUCP celebra el Día del Padre con descuentos de hasta el 25% hasta el sábado 17 de junio en libros seleccionados. Las editoriales participantes son: Penguin Random House, Fondo Editorial PUCP, Hipatia, Ediciones Urano y Planeta (esta última comienza descuentos a partir del día 15 de junio).

VIDEO RECOMENDADO