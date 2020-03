Tener la razón es afirmar los pies en la tierra para correr. Tener la razón es dejar en claro que una mujer es mucho más que piel. Tener la razón es subrayar que no las llamemos ni locas ni histéricas. Tener la razón es entender que no basta con decir ‘te quiero’ si no aceptas su decisión. Todas son sentencias que se desprenden de “Tenemos razón”, canción compuesta por Laura Arroyo, que ha reunido a 21 artistas peruanas y que se estrenó en el Día Internacional de la Mujer, conmemorado ayer. Un canto que debe trascender y tener un eco sostenido.

Entre las artistas figuran Laura Arroyo, Gala Brie, Wendy Sulca, La Mamba, Pamela Llosa, Sandra Muente, Marina Kapoor, Renata Flores Rivera, Josefina Miró Quesada, Karina Castillo (Santa Madero), Magali Luque, Leslie Patten, Naysha, Micaela Salaverry, Negra Valencia, Ruby Palomino, Lua Rodríguez y Paradero Astral.

“Tenemos razón” no es un canto de celebración. Es el grito y manifiesto de un grupo de artistas peruanas diversas que encuentran en la música no solo un objeto de entretenimiento sino un motivo para alzar la voz contra la violencia que sufren las mujeres diariamente. Un canto por las que no pueden cantar.

DATO

“Tenemos razón” está en las plataformas digitales como Spotify y el videoclip, que fue realizado por Pasaje 18, se encuentra en Youtube.