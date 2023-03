Día Internacional de la Mujer: Cuatro voces desde la cultura

El Día Internacional de la Mujer conmemora cada 8 de marzo la lucha de millones de mujeres contra un problema social que golpea a la humanidad de manera permanente: el machismo. Perú21 conversó con cuatro voces de la cultura que, desde donde les toca trabajar y crear, aportan para empoderar a la mujer.

MILENA WARTHON, empoderamiento contra la presión del ojo público

Nació el 21 de marzo del 2000 en la ciudad de Lima, pero se inspiró en sus raíces de los Andes para forjar su camino. Milena Warthon ha demostrado ser una artista que arriesga, con un repertorio que mezcla beats de pop con ritmos tradicionales del género andino.

La autora de “Warmisitay” se ha ganado los corazones de millones de peruanos tras su histórica condecoración con la Gaviota de Plata en el concurso de música folclórica en el Festival de Viña 2023.

La joven compositora asegura que sus familiares lograron protegerla de la presión que sufrió a través de sus redes sociales. “Siempre he estado muy protegida, porque estoy expuesta a un mundo con complejos machistas. Siento que tengo mucha presión por la expectativa que pueden tener sobre mi carrera”, dice a Perú21 la cantante nacional.

Para Milena, la sociedad peruana urge de un cambio que erradique la discriminación de género. “Ser mujer con raíces andinas es muy complicado, y más aún en un país machista como el Perú. Debemos dar nuestra mano para que la sociedad sea mejor con las mujeres, tal vez no con nosotras, pero sí con las que vengan”, señala la intérprete.





CHONON BENSHO, arte originario contra la violencia

Es considerada como uno de los íconos artísticos de la comunidad shipibo-konibo, en Ucayali. Chonon Bensho muestra su identidad a través de las artes plásticas, con lienzos bordados y pinturas al óleo que interpretan los sentimientos más profundos de los pueblos indígenas.

Gracias a su obra magistral “Inti Paro”, Bensho se consagró como la flamante ganadora del XII Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP). Sus piezas han sido exhibidas en diversas revistas de Estados Unidos, España, Canadá, Chile y Colombia.

Pero el pasado 25 de enero, dos activistas políticas ingresaron agresivamente a una muestra de los trabajos artísticos de Chonon y de su esposo, el escritor peruano Pedro Favaron, en una librería de Madrid. Tras estos actos iracundos, la pintora nacional asegura que todo tipo de violencia debe ser rechazada por la sociedad, y más si es de mujer a mujer. “Supuestamente eran mujeres que hablaban de apoyar a mujeres indígenas, pero no vi eso. Su ira no las dejó pensar bien, son humanas. Yo también detesto el machismo venga de donde venga. No estoy a favor de la violencia. Siempre llamo a la paz y al amor”, dice a Perú21 la artista de 30 años.

MAKHY ARANA, la gestora detrás del regreso del Teatro Marsano

Es la heredera de un legado histórico para las artes escénicas peruanas. El fallecimiento del productor teatral argentino Osvaldo Cattone en febrero de 2021 dejó un vacío en el tradicional Teatro Marsano, el cual tuvo que cerrar por más de tres años debido a la pandemia del coronavirus. Makhy Arana, mano derecha de Cattone durante décadas, asumió el reto de tomar la batuta de su socio.

“Ha sido una hazaña. Hemos tenido que hacer cambios de estructura, además de que tuve que enfrentarme sola al recuerdo de Osvaldo en el teatro. El trabajo de refacción y remodelación del Marsano ha quedado hermoso”, detalla a Perú21 la productora nacional.

Makhy Arana.

Gracias al apoyo de su hijo Alexander Du-Bois, Makhy sueña con recuperar la magia de un espacio construido especialmente para presentar arte. “Prometimos seguir con el legado de Osvaldo y vamos a mantener su mística. Ha sido una inversión familiar y esperamos que sea un éxito. En el Perú, hacer una obra de teatro es un acto de fe”, asegura.

La reapertura del Teatro Marsano está programada para el 15 de marzo con la obra La verdad, dirigida por Giovanni Ciccia. Se abre el telón.





GIOVANNA POLLAROLO, gran impulsora de la poesía, de la literatura

Nacida en Tacna el 21 de agosto de 1952, Giovanna es poetisa, guionista y directora de la Maestría de Escritura Creativa de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Sus obras más reconocidas son Huerto de los olivos (1987) y Entre mujeres solas (1991), poemario que marcó un hito para la poesía hecha por mujeres en el Perú.

Giovanna Pollarolo, escritora, profesora y directora de la maestría de Escritura Creativa de la PUCP.

Su inicio en el mundo de las artes escritas fue invadido por recurrentes menosprecios de parte de muchos hombres que aseguraban ser ‘verdaderos artistas’. “El machismo estaba tan instalado que no contábamos ni siquiera con palabras para expresarlo. Las mujeres nos defendíamos como podíamos. Recuerdo actitudes condescendientes de aquellos que se sentían verdaderos poetas, que menospreciaban la poesía femenina”, detalla a Perú21 la escritora de 70 años.

Giovanna lamenta la ausencia de un cambio ideológico para erradicar el machismo en la sociedad peruana. “Es lamentable que no se haga lo suficiente”, asevera.