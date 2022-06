El Día del Padre es una de las festividades más importantes en todo el mundo, es una fecha que se celebra cada tercer domingo de junio en donde homenajeamos a nuestros padres por el gran rol protector que nos ofrecen en toda nuestra vida. En esta celebración, existe una variedad de regalos que podríamos considerar en su día, pero obsequiarle un libro es una de las mejores opciones para poder incentivarlos en emprender y dar el paso al éxito.

La lectura es un ejercicio común entre los emprendedores más exitosos y aquellos que están buscando convertirse en uno. Muchas personas revelan haber encontrado motivación de gran valor en distintos títulos que leyeron a lo largo de su carrera.

Por ello, te compartimos un listado de libros que podrás obsequiar a papá en su día y que servirán de motivación para su crecimiento personal y profesional.

Atrévete a ser quién eres

Autor: Walter Riso

Para poder crecer como persona hay que ser libre interiormente; es decir, pensar, sentir y actuar según los propios valores y principios, asumir que sobre ti solo tú decides y mandas. En la era de los likes, cada vez es más frecuente vivir pendientes de la aprobación ajena y con miedo a mostrarnos tal cual somos.

Este libro es una guía para que trabajes activamente en el desarrollo de tu libre personalidad, sin sentirte intimidado y respetando los derechos ajenos. Se trata de sacar toda la información basura que te han inculcado desde la infancia para desarrollar el verdadero potencial que posees.

Si a veces te sientes desesperanzado porque no encuentras tu lugar en esta vida, no te preocupes, con este libro descubrirás que tu lugar en el mundo está en ti. No necesitas que nadie te cuelgue medallas ni que te elogien, sino solo estar bien contigo mismo. Nada más y nada menos.

Organizar para la complejidad

Niels Pflaeging y Julio Príncipe

Este bestseller internacional propone actualizar las organizaciones y el trabajo para la edad del conocimiento. Un libro sobre la complejidad y el trabajo, y sobre cómo manejarnos productivamente con ambos. Una introducción condensada a la teoría y la práctica del alto rendimiento organizacional.

Un manifiesto para el liderazgo contemporáneo y la transformación profunda en organizaciones de todo tipo.

No presione el botón de emergencia

Silvia Miró Quesada y Luis La Madrid

Los avances que se han logrado en cuarenta años en el ámbito de la gestión del talento humano impresionarían a cualquiera. De dedicarse simplemente a depositar a fin de mes o a celebrar los cumpleaños de los empleados, un gerente de Recursos Humanos ejerce en la actualidad un rol imprescindible para el éxito de toda gran empresa.

En este libro, Silvia Miró Quesada y Luis La Madrid, personalidades reconocidas en gestión del talento en el Perú, nos trazan un mapa que conecta las relaciones laborales de ayer y hoy a través de historias, entrevistas y teorías. El libro nos enseñan a ver más allá del oficio típico de un gerente de Recursos Humanos.

De esta manera, aprenderemos a gestionar el potencial humano tanto en la empresa como en lo personal, para así estar preparados ante el desastre y nunca presionar el botón de emergencia.

Sentirse bien

David D. Burns

A partir de los principios de la terapia cognitiva, el doctor David Burns ha desarrollado un método eficaz y clínicamente comprobado, con el cual el lector puede reconocer en sí mismo percepciones y actitudes negativas como el perfeccionismo exacerbado, la dependencia de la opinión ajena, el exceso de pesimismo o la desgana que conduce al abandono.

Con sencillez y comprensión, este texto nos enseña a cambiar la perspectiva desde nuestra realidad. Incluso, nos permite reencontrar las ganas de vivir y la confianza en nosotros mismos. Esta obra es uno de los máximos exponentes de la salud emocional de calidad y, a lo largo de los años, ha contribuido a que millones de personas recuperen su bienestar mental.

El secreto de las 7 semillas

David Fischman

“Deseo que este libro, que es una parábola de vida y liderazgo, pueda ayudar a los lectores a entenderse mejor y a entender que vivir una vida balanceada los puede convertir en líderes más efectivos. Este es un libro simple con un poderoso mensaje que, espero, pueda impactar positivamente la vida de las personas”.

