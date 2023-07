En más de medio siglo, la Derrama Magisterial ha venido acompañando el trabajo del maestro peruano. Sobre el presente y sus retos conversamos con Luis Espinoza, presidente del directorio.

¿Qué significa ser maestro en la actualidad?

Es una tarea muy difícil, muy poco comprendida. Es asumir una gran responsabilidad social, porque a cargo tienes la formación de seres humanos. El maestro es un líder que tiene que batallar por una sociedad más justa. Y en el caso del Perú, es una tarea de retos, pero también de oportunidades, porque tienes la capacidad de plasmar mucha creatividad, mucho entusiasmo.

¿Cómo se observa el presente tras la pandemia?

Para la Derrama Magisterial, en particular, la crisis ha sido una oportunidad. Hemos pasado momentos muy trágicos, pero en las crisis también uno puede sacar lo mejor de sí. Y esta pandemia ha permitido que la Derrama Magisterial se posicione mucho más, que no solo hoy en día sea una institución conocida, sino que pueda desarrollar espacios, escenarios de cercanía con los maestros asociados. No hay una institución en el Perú ni el mundo con las características que tiene la Derrama, su seriedad, su compromiso. El maestro peruano tiene hoy una institución de previsión que siempre está de su mano.

¿Cómo se ejecuta ese acompañamiento?

Tenemos beneficios que están institucionalizados, por ejemplo, se entregan los fondos al maestro cuando cesa o a los familiares, cuando este fallece. Asimismo, cuando es cesado por incapacidad. En esos tres momentos entregamos los fondos, pero en el transcurso de su vida laboral el maestro tiene otros beneficios, como la posibilidad de poder generar un negocio, o su profesionalización, quizás hacer un posgrado. Tenemos también convenios, como el de alojarse en la cadena BM hoteles, así como adquirir libros en la librería Crisol.

"El maestro tiene que ser aquella persona que se actualice más que cualquier otro profesional". (Eduardo Cavero/Perú21)

Hoy es el Día del Maestro, ¿esta figura es suficientemente valorada en el país?

En el país el docente no tiene la valoración que le corresponde. Es necesario que la sociedad y el Gobierno empiecen a valorar más el trabajo del maestro. Esa lucha permanente por una patria nueva con justicia social y esa cercanía de poder trabajar con estudiantes que muchas veces no necesariamente van a la escuela porque quieren aprender, sino porque los padres no tienen otro lugar donde dejarlos. Algunas veces los maestros tienen que hacer de padre o madre para que el estudiante se sienta seguro. Corresponde al Estado reconocer al maestro como tal. No solamente es una reivindicación económica, sino también histórica social. El Estado está en deuda con el maestro.

¿Cómo llevan los maestros la responsabilidad de irse actualizando?

El maestro tiene que ser aquella persona que se actualice más que cualquier otro profesional. Hoy en día no hay pretexto para decir ‘no puedo acceder a tal o cual información’ porque tenemos las redes sociales, tenemos el Internet, los libros físicos. Es decir, cuando hay una motivación intrínseca del maestro, ese maestro va a ser mejor. En el país hay muchos buenos maestros, que hacen innovación, con mucha creatividad. Nosotros, por ejemplo, resaltamos con el premio Horacio Zevallos a los profesores que hacen una mejor práctica docente, que tienen creatividad para el cuento, la pintura, la poesía. Es decir, el maestro por naturaleza tiene que estar pensando que mañana debe ser mejor que ayer. El maestro tiene que tener una mayor plasticidad, de poder tener más información y poder transmitirla.





EL CONGRESO ENCINAS

- El Congreso Internacional de Educación Encinas, que la Derrama Magisterial organiza desde 1990, presenta su segunda edición 100% virtual. Se realizará del 11 al 13 de julio.

-Este año el XIII Congreso Internacional de Educación Encinas se titula “Tecnologías emergentes y transformación educativa”.

- El acceso a este evento es virtual , libre y gratuito, y se desarrollará de 5:00 a 9:00 p.m durante sus tres días de duración

- Los maestros que quieran acceder deberán inscribirse en el siguiente enlace: https://bit.ly/Encinas2023

- “En el país falta construir un proyecto educativo nacional y creo que el Congreso Encinas contribuye para que pueda construirse eso, enlazado a un proyecto nacional de desarrollo. Esperamos que los maestros y autoridades asuman que las conclusiones son pilares para construir estas necesidades”, sostiene el maestro Luis Espinoza.