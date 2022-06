Por Lessly Rodríguez Guerra, ingeniera y Subgerente Comercial y Marketing de Tgestiona

Desde los inicios de la historia, la ingeniería ha estado ligada a la continua evolución humana, lo cual ha permitido que tengamos las facilidades y la calidad de vida que tenemos hoy. Pero, así como la ingeniería ha evolucionado junto a la humanidad, también ha estado asociada a sesgos propios de esta disciplina, como el hecho que antes solo era una carrera estudiada por hombres y no se pensaba siquiera ver a una mujer estudiar ingeniería mecánica o petroquímica, por mencionar algunas de las especialidades de esta profesión.

Al día de hoy, se puede ver a un porcentaje mayor de mujeres cursando carreras de ingeniería sin mayor problema. Según un último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), nuestro país ha disminuido esta brecha de género, pues del total de personas egresadas de la carrera de Ingeniería, un 47,5% de ellas son mujeres.

Si bien ha aumentado nuestra presencia en las aulas, creo que tal vez este porcentaje podría ser mayor. En mi caso, cuando estudié la carrera de Ingeniería Industrial, éramos muy pocas mujeres en el aula (no pasábamos de 5 en algunos cursos) y en nuestra graduación fuimos 10 mujeres del total de la promoción.

En el día a día, a veces es un desafío demostrar que ser mujer y ser ingeniera no están separadas el uno del otro. Basada en mi propia experiencia, podría mencionar que he vivido varias situaciones en donde he tenido que demostrar el conocimiento de temas como: mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, assestment operativo, entre otros, y con ello, puedan darme el visto bueno para la elaboración y ejecución de un proyecto.

Por otro lado, debemos evidenciar que existe mayor dificultad para las mujeres al momento de encabezar o liderar grupos de trabajo. Un ranking de líderes de Merco Perú 2021 menciona que solo 22 de 100 ejecutivos son mujeres. A diferencia de nuestros pares masculinos, tenemos que atravesar un mayor tiempo para asumir estos cargos; sin embargo, cada vez hay más empresas que apuestan hoy en día por visibilizar la equidad dentro del sector y áreas.

Al día de hoy, como líder del área Comercial y Marketing; puedo decir que adicional a ello conozco lo que necesitan nuestros clientes, y nuestros potenciales clientes, además puedo mencionar que conocemos nuestro mercado objetivo, nos encontramos en camino a potenciar nuestra marca para que nuestro público nos recuerde y asocie con un servicio de calidad, y poder, también, inspirar a más mujeres a ser partícipes del mundo de la ingeniería.

