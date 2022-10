Una gran jarana se celebra cada 31 de octubre, Día de la Canción Criolla, una fecha que nos permite rendir homenaje a los principales músicos e intérpretes de este género musical tan importante para nuestro país.

Por ello, para recordar a estos artistas que han marcado una huella en el Perú y en el mundo, te compartimos 5 libros que debes leer para conocer más sobre ellos.





Sabor peruano: Lucho Pacora y Enrique Blanc Rojas

La exquisita gastronomía peruana se disfruta escuchando música. Música tradicional. De la costa, la sierra o la selva. Regiones naturales que vieron emerger magníficos artistas que renuevan este legado aún hoy. A través de este libro, los autores hacen un viaje iniciático para conocer a las figuras más relevantes de la música peruana del último siglo que, como un majestuoso plato, nos espera para ser saboreado por los oídos. Conoceremos la voz y figura de artistas como Yma Sumac y Susana Baca, el rock destemplado de Los Saicos y Los Belkings o los ritmos tropicales de Los Destellos y Chacalón, así como los proyectos musicales de jóvenes artistas emergentes, entre otros.

Libro: Sabor peruano. Autor: Lucho Pacora y Enrique Blanc Rojas





Félix Casaverde guitarra negro: Fernando Elías Llanos

Estas páginas nos invitan a conocer el universo sofisticado de la poética musical del guitarrista Félix Casaverde, dentro del paisaje sonoro y las relaciones de poder de una Lima donde lo afroperuano tomaba espacios y relevancia en la década de 1950. En el libro Félix Casaverde, guitarra negra, Fernando Elías Llanos analiza la construcción de la identidad negra en el Perú a través de la vida y estudio de la teoría musical y etnomusicología de las creaciones de Félix Casaverde. Esta publicación está dirigida a todos aquellos que deseen explorar la aparente simplicidad de este “negro joven” cuya guitarra y obra instrumental, compleja en matices performáticos y originalísima en su lenguaje composicional, constituyen “otra” visión posible de la música de la costa peruana.

Libro: Félix Casaverde guitarra negro. Autor: Fernando Elías Llanos





Susana Baca - Peruanos Power: Jeremias Gamboa

Susana Baca, de la colección Peruanos Power, es la historia de perseverancia y triunfo, de una niña que quería ser cantante pero que se enfrentó a retos tan difíciles como que no la aceptaban por el color de su piel. Pese a la adversidad, logró convertirse en la ganadora de tres Premios Grammy y en la primera afroperuana en ocupar un cargo ministerial desde que se fundó la República del Perú.

Libro: Susana Baca - Peruanos Power. Autor: Jeremias Gamboa





Lima, el vals y la música criolla (1900-1936): Gérard Borras

La investigación presentada aquí propone una nueva lectura de esta época, poniendo en evidencia las estrechas relaciones entre el vals y los habitantes de la ciudad. Con una serie de casos musicales, el autor reconstruye una memoria distante. Los discos de 78 rpm y las partituras vuelven a dar vida a melodías y canciones, hoy en gran parte olvidadas. Los cancioneros que circulaban en las capas populares son los que permiten entender la importancia del vals en la sociedad limeña

Libro: Lima, el vals y la música criolla (1900-1936). Autor: Gérard Borras





El cancionero del Bicentenario. 200 canciones criollas de todos los tiempo: Willy Terry

En la antigüedad las antologías, los florilegios fueron una de las principales vías por las que los nuevos lectores se introdujeron en el conocimiento de un caudal de poesía y un volumen de autores al que de otro modo era difícil acceder. Las antologías eran vías de conocimiento, pero también una forma de penetrar en el gusto y en los criterios del antologador. Este libro nos brindará información maravillosa sobre el caudal de compositores que transitaron por el cancionero criollo.

Libro: El cancionero del Bicentenario. 200 canciones criollas de todos los tiempos. Autor: Willy Terry





HALLOWEEN

Dead Park, el rescate de Kyle Richards: Charlie Becerra

Bienvenido al DEAD PARK, un lugar salido directamente de tus fantasías... ¿o tus pesadillas?Aquí ha llegado Laura Martin, una de las afortunadas visitantes que tendrá la emocionante oportunidad de vivir su primer Apocalipsis zombi. Sin embargo, ni su nombre es real, ni pasar unos días de entretenimiento en DEAD PARK, su verdadera intención. Tiene una misión mucho más importante: recuperar el cuerpo de Kyle Richards, el gran amor de su vida, antes de que sea convertido en zombi. Y adelantarse a la conspiración que se cuece al interior de las oficinas de la Corporación Dead Park…Ahora que sabes todo esto, ¿te atreverías a entrar?

Dead Park. Autora: Charlie Becerra





El libro negro de la brujería en el Perú: Santiago Caballero Gonzales

Una mirada a las realidades alternas, donde brujos y demonios, curanderos y espíritus de la naturaleza libran sus batallas. ¿Es nuestro mundo solo una extensión del mundo espiritual? ¿Es el ser humano dueño de su destino? ¿Son los chamanes, los curanderos, los llamados a combatir el mal que nos acecha? ¿Existe o no el diablo? ¿Por qué tantas personas acuden a los oficios de un brujo para solucionar sus problemas? ¿Somos criaturas multidimensionales? ¿Estamos más cerca del Cielo o del Infierno? ¿Son nuestras emociones y nuestros pensamientos las herramientas mágicas con las que modelamos nuestra realidad tanto para bien como para mal? ¿Es cierto que estamos en camino a transformarnos en los próximos dioses o en los siguientes demonios? ¿A quién le conviene que creamos en una realidad única y neguemos así las evidencias de los otros mundos por descubrir?

Ell libro negro de la brujería en el Perú. Autora: Santiago Caballero Gonzales





Te leo las cartas. Autora: Rufuturo

El tarot es una herramienta que nos ayuda a entender nuestro mundo interior, darle sentido a las situaciones que nos confunden y analizar nuestros sentimientos con mayor claridad. Lejos de sentenciar a quien lo consulta, abre puertas para la introspección y la reflexión a la hora de tomar decisiones. En Te leo las cartas, el tarólogo y ocultista Rafael Urbina Fletcher nos guía hacia la comprensión de esta mística baraja como un instrumento proyectivo más que predictivo. Nos explica los significados y formas de interpretar los 78 Arcanos, y ofrece los fundamentos para practicar lecturas y acercarnos a la ruta espiritual que cada uno de nosotros recorre.

Te leo las cartas.





El mal acecha: Autora: Rosa María Cifuentes

Un solo gesto basta y un abanico de ellos, nos cuenta la verdad. El mal acecha, no lo olvides. Prueba de fe. Aprendizaje en el camino. El mal tiene múltiples rostros y actitudes que se infiltran donde menos lo imaginas y por ello es preciso darle batalla. Luego del éxito y gran acogida del libro de lenguaje no verbal, Miénteme si puedes, Rosa María Cifuentes, coach emocional y experta en la materia, nos ofrece una segunda entrega con El mal acecha: Lenguaje no verbal de perversos, delincuentes, psicópatas y asesinos. Con un lenguaje totalmente sencillo y una edición acompañada de ilustraciones, la autora devela las aristas más profundas para detectar el mal. Guía para vivir, para expertos en seguridad y todos aquellos que desean protegerse. Envidia, mentes perversas, políticos corruptos, parejas tóxicas, mitómanos, tipos de delincuentes, modalidades de ataques, manipuladores, psicópatas, acosadores, asesinos, el arte del interrogatorio y aspectos antes no abordados en una investigación sin tregua, cruda, real y con guía emocional para elegir de qué lado estar.

El mal acecha. Autora: Rosa María Cifuentes. Autora: Rufuturo

VIDEO RECOMENDADO

Grandes sin corona: conoce a los jugadores históricos que no han ganado un Mundial

Hubo muchos fenomenales jugadores que no han ganado un Mundial, y sin embargo, no podemos sacarlos del podio de los grandes de todos los tiempos.