Deyvis Orosco: "Uno para ser grande, tiene que trabajar con los grandes"

Ya perdió la cuenta de cuántos conciertos ha dado este año. Hubo meses que superó las 40 presentaciones. Son algunas de las señales que certifican que Néctar está entre los grupos más emblemáticos de la cumbia peruana. Hace 11 años falleció Jhonny Orosco, quien empezó esa historia musical y, en ese entonces, con 20 años de edad, Deyvis Orosco asumió la dirección de la orquesta de cumbia.



Recibirá el año 2019 con cinco conciertos. Empezará a las 10 de la noche y acabará a las 7 de la mañana. Y de ahí se va al aeropuerto, porque le toca presentarse en Trujillo y Chimbote. Uno de esos shows en Lima será en la Fiesta + Colors, en el Lawn Tennis.



Toda la vida soñó con ser músico. Aunque también le gustaba la velocidad. Hubiera sido corredor de autos. Considera que habla muy bien, le gusta escuchar y ayudar a las personas. Entre sus opciones también estuvo la psicología. Pero como decía su padre, “el destino está escrito”.

Estás en Miami, pero no necesariamente de vacaciones sino trabajando.

Cerrando un 2018 espectacular. Ha sido un año de consolidación de mi marca. Tengo tres etapas en mi vida: haber comenzado como el hijo de Jhonny, que lo coroné el año pasado con una película; haber sido aceptado como el nuevo cantante del grupo Néctar, y tener mi propia marca: Deyvis Orosco. Este año regresé a la TV, en novelas, además de ser jurado de un programa concurso.



¿Te sientes más un cantante o emprendedor de la música?

No puedo desligar una cosa de la otra. Soy cantante, me paro en un escenario y lo hago bien. Soy un artista porque siempre trato de aprender. Y nunca dejaré de ser un emprendedor, no solo de la música sino de la vida.

¿Cómo se logra un hit musical?

En la música no hay fórmulas. Antes todo era pasión, pero hay que ser realistas: la música evolucionó mucho y hoy no solo está dirigida por el talento. Este es solo un complemento para que algo pueda marcar diferencia. Antes solo necesitabas una buena canción para tener un hit. Hoy necesitas una buena canción, un buen productor, un buen estudio, un buen arreglo. Así se trabaja en el mundo. Por eso uno de los géneros que se ha apoderado del mundo y que ingresó para quedarse es el reggaetón, como en su momento pasó con la salsa, el rock y la cumbia.

¿Apostarás por el reggaetón como Deyvis Orosco?

Estoy en Miami trabajando con unos productores, que ven el mundo de esa manera. Ellos respaldan su trabajo no solo con buenas canciones, sino con buenos números. Hay que evolucionar. Lo que quiero es salir para el mundo. No tengo la intención de dejar de hacer el género que hago, el género de mis amores que es la cumbia, pero sin duda estoy pensando en fusionar y atreverme a hacer cosas que nadie ha hecho en el país. Ese es mi sello.

¿Cómo será esa fusión?

Tengo un referente, que es un artista colombiano. Hoy es amigo mío y vamos a hacer cosas juntos. Es Silvestre Dangond, el vallenatero más importante de Colombia. Él hizo “Cásate conmigo”. Fusionó su vallenato en colaboración con Nicky Jam, uno de los artistas más importantes del mundo en lo que es música comercial. El próximo año, Silvestre trabajará conmigo. Uno para ser grande, tiene que aprender y trabajar con los grandes. En el Perú he conseguido mucho respeto de la gente y creo que nadie puede negar el conocimiento que he adquirido, pero cuando uno empieza a salir más allá de lo que conoce, se va dando cuenta de que hay cosas más grandes. Siempre hay algo que aprender.

Estás buscando el sonido de Deyvis Orosco.

Sí, creo que en 2019 aparecerá ese sonido. Primero tuve el sonido de Néctar, luego lo evolucioné un poco con “No te creas tan importante”. Esta canción pegó en Sudamérica y lo que quiero es que el mundo me conozca.

Damas Gratis, en Argentina, la acaba de grabar.

¡Epa!, casi 200 millones de reproducciones. Pablo Lescano es amigo mío. Los últimos años he estado haciendo un camino para mi carrera y mi vida de una manera silenciosa. Y creo que 2019 será momento de ejecutarlo. Como nunca he esperado un año, porque tengo mucho para hacer. Se vienen grandes cosas.



¿Estás buscando una nueva forma para la cumbia?

Yo podría quedarme en la tradición y vivir como algunos grupos locales lo hacen. Tengo trabajo y el cariño de la gente. Tengo todo.

¿Y por qué lo haces?

Quiero más. Hace poco estuve en TED (plataforma internacional donde diversos personajes comparten sus historias de emprendimiento y superación buscando inspirar a los asistentes), lo que considero uno de los logros de mi carrera. Lo que he hecho es arriesgarme a hacer lo que otros no hacían, hacer el primer concierto nunca antes visto de la música popular peruana. No quiero vivir con el “así nomás”, “¿para qué vamos a hacer eso si así estamos bien?”. Mi meta es que así como la comida es reconocida en el mundo, la música también lo sea. Los peruanos somos virtuosos, pero nos falta decisión. En los últimos años he tratado de plasmar eso con colegas en el país, pero siempre encontraba temor. Entonces, dije: “Lo hago solo”. Y eso es lo que estoy haciendo. Quiero hacer historia en el mundo, con mi bandera lógicamente.

Se te ha criticado por el tema de la voz, pero lo que te sobra es actitud.

Las cosas se hacen con hechos. Yo no hablo, ni sueño. Yo hago. Desde chico me formaron muy bien en que uno no es una pepita de oro para gustarle a todos.

¿Qué (o quién) te ha formado así?

Salí de muy abajo. No crecí en lujos sino en la humildad, pero en un hogar muy sólido. Mi padre me inspira para la vida artística, pero la clase de persona que soy y la manera en que me enfrento a la vida es por mi madre. Ella es íntegra, sencilla. Yo decía que quería ser como mi papá, pero ella me dijo: “Tienes la posibilidad de ser mejor que él. Aprende de los errores de él y serás mejor”. Ese es el secreto del éxito.

AUTOFICHA:

“Nací en 1986, el 8 de setiembre. Soy signo Virgo. Estudié en un colegio nacional, en el Garcilaso, y luego la secundaria en un colegio particular, en la misma zona de Comas. He estudiado Diseño Gráfico Publicitario, un poco de Marketing. Cuando pasó lo del accidente de mi padre, postulé a Derecho”.



“Desde los 20 años, la vida me encaminó en la música. Primero fue una prueba difícil sacar adelante a mi familia, antes que continuar con algún legado. A mi padre siempre le agradezco que después de tantos shows pueda seguir parado para seguir cantando”.



“Este 31 de diciembre lanzaré algo, que será como la continuación de ‘No te creas tan importante’, pero con un sonido diferente, nuevo. Marcando la diferencia. Mi padre decía en sus canciones ‘con cariño’. Y es cierto, uno tiene que hacerlo todo con cariño y por eso lo repito. Y hay que trabajar duro”.