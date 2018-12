Un año que nos deja atractivas publicaciones en distintos géneros, pero también importantes reconocimientos a escritores y la reedición de notables textos.

ENTRE LAS NOVEDADES Y RECONOCIMIENTOS

​Este año destaca por ser diverso en publicaciones, desde las de corte periodístico hasta lo real y lo fantástico. En el camino, se dieron justos reconocimientos.

Empezamos destacando 'Guerras del interior' (Debate), crónicas del periodista Joseph Zárate (ganador del mejor reportaje en el Festival Gabo 2018). Su obra ha sido incluida en la lista de los 10 mejores libros de no ficción por The New York Times.

También sobresalió 'Lluvia' (Seix Barral), libro de cuentos de la escritora cusqueña Karina Pacheco, quien recibió críticas positivas. Una obra con erotismo, violencia y la presencia de la naturaleza desde una visión mítica o conflictiva, escribió en su momento Jaime Cabrera, columnista de este diario. Además, la autora obtuvo una mención honrosa por Las orillas del aire (2017, Seix Barral) en el Premio Nacional de Literatura 2018.

Precisamente, este importante galardón reconoció a 'Esta casa vacía' (2017, Peisa), de Marco García Falcón, como la mejor novela. La obra sigue la historia de un hombre que encuentra en la escritura una forma de esperanza y reconciliación en un momento de miseria personal.

Este premio también fue otorgado a Pablo Landeo por 'Aqupampa' (Pakarina Ediciones), como mejor obra en lengua originaria, y a José Carlos Agüero por 'Persona' (FCE), en la categoría de no ficción.

Las tres portadas de las obras ganadoras (Difusión). Las tres portadas de las obras ganadoras del Premio Nacional de Literatura (Difusión). Difusión

Entre las investigaciones destaca 'El informe Chinochet' (Aguilar), del politólogo Carlos Meléndez. Plantea las razones que tuvo Alberto Fujimori para dejar el Japón, nación que le sirvió de refugio y desde donde viajó a Chile, para luego ser extraditado.

Otras obras notables son 'Notas para un seminario sobre Foucault' (FCE), poemario de Mario Montalbetti, y 'El hijo que perdí' (Animal de Invierno), de Ana Izquierdo Vásquez, emotivo texto de no ficción.

(Perú21) Mario Montalbetti, autor de 'Notas para un seminario sobre Foucault' (Perú21). Perú21

Mención aparte merecen los textos en torno al fútbol peruano, que este año volvió a un mundial después de 36 años. Brillaron 'Con todo contra todos' (Debate) de José Carlos Yrigoyen y 'Benditos. 13 historias no aptas para incrédulos' (Magreb) de Renzo Gómez Vega y Kike La Hoz.

En otro plano, la Feria Internacional del Libro de Lima volvió a batir récords de asistencia, con una concurrencia de 565 mil personas. Y en la otra orilla, estuvo La Independiente. Feria de Editoriales Peruanas, que se afirmó como un espacio necesario. Que venga el 2019.

UN AÑO DE DESTACADAS REEDICIONES

​Hemos sido testigos de importantes relanzamientos de valiosas obras. Entre ellas, 'Huerto cerrado' (Peisa), libro que cumplió 50 años de su primera publicación, reunión de cuentos que fueron el punto de partida para uno de nuestros mayores escritores: Alfredo Bryce Echenique.

"Hay una obsesión histórica y cultural con Atahualpa. En los andes peruanos hay unas 200 representaciones de su muerte", declara Dumett (Mario Zapata/Perú21). Rafael Dumett, autor de 'El espía del inca' (Mario Zapata/Perú21). Mario Zapata

En esta lista no puede faltar 'El espía del inca' (Lluvia Editores), de Rafael Dumett. Podría calificar como uno de los mejores libros que se publicaron este año. Al mismo tiempo, es una reedición, pues se editó por primera vez en 2012 en versión digital. La obra, de gran prosa, ficciona la cautivante historia sobre cómo se intentó rescatar al inca Atahualpa.

También pudimos reencontrarnos con Luis Hernández y sus versos en 'Vox Horrísona' (Pesopluma). Libro que fue publicado por primera vez en 1978 y ahora relanzado en una edición actualizada. Y rescatamos el poemario 'No tengo ruiseñores en el dedo' (Peisa), de Eduardo Chirinos. Todos, libros necesarios.

ESCRITORES QUE PARTIERON A LA ETERNIDAD

​La literatura peruana sufrió la pérdida de entrañables personajes. Entre ellos el poeta Enrique Verástegui, quien nos dejó el 27 de julio. Destacó por 'En los extramuros del mundo'.

En vida, Enrique Verástegui (1950-2018) recibió diversas distinciones y homenajes (USI). En vida, Enrique Verástegui (1950-2018) recibió diversas distinciones y homenajes (USI). USI

El 29 de agosto, partió José Ruiz Rosas, escritor que desde muy joven vivió encantado con Arequipa y dedicó su vida entera a lo que más amaba: la poesía. Entre sus obras más destacadas están 'La sola palabra' y 'Enigmas'.

José Ruiz Rosas (1928 - 2018). (Foto: GEC) José Ruiz Rosas (1928 - 2018). (Foto: GEC)

El escritor arequipeño Edgardo Rivera Martínez falleció el 4 de octubre, a los 85 años. De su legado literario tenemos 'País de Jauja', una novela que narra el encuentro del Ande y Occidente.

Y Abelardo Oquendo, ‘El Delfín’, como lo llamó Mario Vargas Llosa en la dedicatoria de 'Conversación en La Catedral', partió el 31 de julio. Fue crítico, editor y cofundador de la revista Hueso Húmero y la editora Mosca Azul. Pero nos dejan un gran legado.

Opiniones:

Destacados escritores y críticos literarios nos comentaron cuál consideran su libro peruano favorito de 2018.

José Carlos Yrigoyen - Crítico y escritor

​El libro del año es el de Joseph Zàrate, 'Guerra del Interior', un volumen de crónicas de primer nivel acerca de hombres y mujeres que resisten la explotación y el miedo a un poder económico que depreda en nombre del progreso.

José Carlos Yrigoyen (Lima, 1976), poeta y narrador. (Foto de César Campos) José Carlos Yrigoyen (Lima, 1976), poeta y narrador. (Foto de César Campos) César Campos

Nataly villena - Escritora

'​El motor de combustión interna', de Oswaldo Chanove. En este libro hay un profundo cuestionamiento sobre el ser y estar, sobre lo que nos mueve, además de ser estéticamente muy logrado. En mi opinión, es el mejor libro de poesía de los últimos años.



Nataly Villena Vega (Cusco, 1975) seleccionó a las 15 narradoras. (Rosana Lopez-Cubas). Nataly Villena Vega, escritora (Rosana Lopez-Cubas). Rosana Lopez-Cubas.

Iván Thays - Escritor

​Mi libro favorito de un autor peruano publicado en el 2018 es 'Mi madre soñaba en francés' (PRHouse) de Luis Hernán Castañeda. A su sello personal (el mundo enrarecido, el relato soñado, la novela de aprendizaje, historias dentro de historias) le añade esta vez preguntas por temas tan urgentes como contemporáneos: la identidad, la inmigración, la relación con los padres, la violencia de género, el totalitarismo y su resistencia terrorista.

Ivan Thays , escritor (USI). Ivan Thays , escritor (USI). USI

Es la historia de un joven que a través del aprendizaje de idiomas intenta huir de su pasado, pero no puede evitar enfrentarlo al reencontrarse con su madre enferma en Estados Unidos e involucrarse con una secta terrorista en la que participa su prima y su hermosa novia. Una novela inusual en la literatura peruana, pero también prevista por nuestro canon cosmopolita: no en vano el poeta César Moro es el leit motiv de este libro, quizá el mejor de Castañeda y sin duda el mejor de un autor peruano en el 2018.

Jaime Cabrera - Periodista

'La biblioteca fantasma' de david hidalgo es representativo y sintomático, por mostrar la corrupción y complicidad de una institución. tiene un lenguaje ágil y bello.

"La literatura no nos prepara para la felicidad sino que nos ayuda a no caer en la infelicidad", señala columnista invitado Jaime Cabrera. Jaime Cabrera, periodista y columnista literario de Perú21 (USI). Jaime Cabrera

Ricardo González Vigil - Crítico

Lo mejor fue 'El espía del inca' de Rafael Dumett. novela con 200 personajes bien retratados y variedad de recursos sobre un tema fundamental: la prisión y muerte de Atahualpa.