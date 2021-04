El dramaturgo Alfredo Bushby (Lima, 1963) acaba de publicar Descastados (nueve obras dramáticas), en el que reúne su más reciente producción de textos teatrales.

En las historias de este volumen, editado por Caja Negra, los protagonistas huyen de la marginalidad y buscan cambiar su destino. Algunos de estos textos fueron gestados 15 años atrás y otros terminaron de ser escritos en medio del encierro de la actual pandemia.

La publicación cuenta, además, con textos críticos que analizan la obra de Bushby, uno de los más prolíficos autores de la dramaturgia peruana contemporánea. En uno de los ensayos del libro, la crítica literaria y poeta Andrea Cabel García identifica a los “descastados” de Bushby como aquellos que han sido exiliados de un espacio y arrebatados de su virtud.

Al respecto, el dramaturgo explica que en estas historias hay una reivindicación de los marginados, de aquellos que han sido rechazados o sacados de un grupo y, ahora, a través de la inteligencia o una venganza calculada, pretenden responder y recuperan su lugar en el mundo.

“Son víctimas en un principio, pero no se resignan a esa situación y se quedan en la pasividad. Me atrae la idea de la marginalidad, la no pertenencia. Y, a través de la literatura, puedo darles voz y una especie de justicia a estos personajes”, explica Bushby.

VARIOS REGISTROS

Pese a la unidad conceptual, las obras cuentan con diferentes registros y técnicas narrativas. En Las máscaras santas, en la que explora la vida de San Francisco Solano, además de la puesta en escena histórica, utiliza diálogos en verso como en el Barroco español.

En la Balada de la concha y la pastora (que se puso en escena en 2018) también utiliza el ambiente pastoril y los endecasílabos y rimas que remiten al poeta del Siglo de Oro Garcilaso de la Vega.

El libro Descastados cuenta, además, con textos críticos que analizan la obra teatral de Bushby (Foto: Editorial Caja Negra)

También en esta obra utiliza a un presentador que interactúa con los actores y el público, recurso que, aunque bebe del teatro clásico, también tiene un guiño a la ruptura de la cuarta pared que vemos en series, películas y otras ficciones contemporáneas.

Bushby, consciente de que el actual contexto puede retrasar por un tiempo la llegada a los escenarios de estas piezas, espera que, por el momento, el público se conmueva y entretenga con la lectura de sus historias.

“Para mí es importantísimo que un lector, un espectador, esté entretenido. Tal vez, llorando, riendo o asqueado, pero no aburrido. Lo único que no puedes hacer en el teatro es aburrir”, indica.

Felizmente, su pericia como escritor no permite que los lectores que se asomen a las páginas de Descastados queden indiferentes.

SEPA MÁS

Descastados (nueve obras dramáticas) incluye también tres estudios críticos de la obra de Alfredo Bushby.

El libro se puede adquirir por la web de la Editorial Caja Negra: editorialcajanegra.com.pe. La publicación también se encuentra en formato ebook.

La totalidad de la obra que Alfredo Bushby escribió hasta 2013 se publicó en el libro Cuerpos callosos (trece obras dramáticas).

También es autor de las investigaciones “Románticos y posmodernos: La dramaturgia peruana del cambio de siglo (2011) ; y De Cuerpos y soledades: La naturaleza humana en la dramaturgia femenina peruana (2020).

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR