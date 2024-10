Denisse Dibos: “Es una pena que las radios no toquen música criolla”

Su madre ponía las canciones de Chabuca Granda. Vinilo o casete, a la hora del lonche, entre primas y tías. Sonaban “Fina estampa” y “El puente de los suspiros”, y la adolescente de 12 años dibujaba mentalmente las imágenes que se narraba en aquellas canciones. Sin saberlo, Denisse Dibos se acercaba a los musicales.

MIRA: Javier Luna: “Donde hay un peruano con fe, aparecerá el Señor de los Milagros”

Esta noche, en el Día de la Canción Criolla, tiene en escena Déjame que te cuente, musical inspirado en la vida y obra de Chabuca Granda y que Dibos produce con Preludio, la asociación cultural que promueve el teatro musical y que ella dirige. Las funciones serán hasta el 3 noviembre, en el nuevo Teatro Municipal de Surco, en el Parque de la Amistad.

Ya le había comunicado a su madre que sería artista. Ballet, teatro o piano clásico. Eligió el último y, en el año 1985, partió a Estados Unidos para formarse, desde bachiller hasta la maestría. Le ofrecieron una beca para el doctorado. Pero el estrés, no descansar, practicar horas de horas para obtener la beca jugaron en su contra. Se lesionó la mano y el brazo. Tuvo que dejar la música un año. Volvió a Lima para descansar. Pero no lo hizo. Y entonces, creó Preludio.

MIRA: Jorge Fidel Acurio: “La sal de Maras tiene propiedades curativas para la artrosis”

Al margen de las preferencias políticas, qué bien que se abran nuevos espacios culturales para la ciudad.

Hay que celebrarlo. Y en mi caso como directora de una asociación cultural, aplaudo, festejo, me emociono cuando se abre un nuevo espacio cultural. Y hemos inaugurado con mucho honor con Déjame que te cuente. Es un nuevo espacio teatral, con un centro de convenciones, una galería de arte y un coworking. Todo un espacio que está al servicio de la comunidad. Soy muy convencida del valor que tienen las artes en general.

Y faltan más espacios.

Por supuesto. Pero esto te demuestra que se puede que un municipio tenga esa voluntad. Todos los municipios deberían, de alguna manera, hacer algo por el estilo. Importantísimo, salud, seguridad, ya lo sabemos; pero también son necesarios espacios deportivos y culturales. No nos están educando desde niños en la sensibilidad, en la empatía con el otro, en el respeto, y son valores que están en las artes. Además, aportan valores emocionales, psicológicos; vivimos en una ciudad de mucho ruido, de mucho crimen. Y también está lo económico. La gente ve el musical y dice “qué lindo”, “bravo”, pero hay que ver todo lo que sucede atrás: los de tramoya, luminotécnicos, los de sonido, hay una cantidad de gente trabajando.

Imagen

Vamos al musical y a Chabuca. Me dices que ‘Déjame que te cuente’ es el primer musical peruano que pones en escena con Preludio. ¿Cómo así?

Siempre les explico a mis alumnos: cuando uno quiere hacer algo, tiene que ser suficientemente humilde e inteligente para ver de dónde y de quién aprendes. En el caso del teatro musical, es un género de Broadway; entonces, de ellos tenía que aprender, ellos son los capos. Los primeros musicales de Preludio fueron de Broadway: Jesucristo Superstar, Cabaret, Chicago, Chico de Oz y ahí aprendimos como equipo. Un día alguien dijo “creo que ya tenemos la capacidad”. Nos tocaba nuestro musical peruano. En 2015 probamos con una revista musical, extractos de diversos musicales y cerramos con músicas peruanas, y la reacción del público fue como nunca nos había pasado. Nos miramos los directores y pensamos “estamos listos”. Al año siguiente fue que decidimos hacer Déjame que te cuente. El musical de Chabuca. Su hija, Teresa Fuller, ya nos había dicho: “El día que ustedes se decidan hacer algo de mi mami, aquí tienen todo, confío en ustedes”. La misma Teresa nos mostró las cartas de su mami, era como estar con Chabuca. De ahí partió esta necesidad de contar las razones que hay detrás de cada una de las canciones de Chabuca, que son hermosas.

Con la experiencia que tienes, ¿crees que la música criolla necesita algún impulso en especial?

Es una pena que las radios no toquen música criolla, música peruana en general. Cuántos artistas hay y no se les da cabida en las radios peruanas. Eso tiene que cambiar. Ojalá se pueda dar a través de una ley, como pasa en otros países, tiene que haber una proporción adecuada de música peruana en las radios. Como todo en la vida, no puedes amar algo que no conoces.

Imagen

Chabuca decía discotequeen mi música. ¿Desde el lado de los músicos criollos qué falta?

Chabuca no le temía al cambio, obviamente con respeto y conocimiento. El musical nuestro toma la esencia de Chabuca, pero la orquestación del maestro César Vega tiene de todo, vas a escuchar desde big band hasta Wagner. Los creadores deben atreverse. A partir de la guitarra y el cajón, juegas, creces. Exploren y busquen seguir expandiendo su criollismo a las nuevas generaciones.

El teatro musical te ancló en el Perú luego de estudiar en Estados Unidos. ¿Cómo entras a este género?

No podía vivir alejada de la música. Al volver al Perú fui a mi colegio para pedir ser asistente de mis profesores de música. Quería chamba por un año, antes de volver para intentar la beca en EE.UU. Al ver a todas estas niñas con ganas de moverse, dije: “¿Y si hacemos un musical?”. Dirigí a 500 alumnas del colegio. Terminó la función y Horacio Paredes (QEPD), productor de teatro, me dijo: “¿Quién te ha hecho toda esta producción?”. Le dije: “Yo”. Le pedí plata a algunos papás de los niños, pregunté por papás que trabajaban en empresas grandes y los llamé. En una semana recaudé los 15 mil dólares que necesitaba. Y Horacio me dijo: “En este momento te vienes a trabajar conmigo”. Me contrató como asistenta de producción y dije: “Esto es lo que quiero hacer”. Y así fundé Preludio.

Autoficha:

-“Soy Denisse Dibos Silva. Tengo 57 años. Terminé el colegio en el 83, el 84 trabajé con Horacio Paredes en Canal 7, el 85 me preparé y el 86 empecé mi carrera. Luego estudié actuación con Alberto Isola y Roberto Ángeles. Son 27 años con Preludio, más de 30 musicales”.

-“En Colombia han editado un libro sobre nuestra puesta en escena de El Principito. Un libro para llegar a escuelas y educadores. Está el guion, las partituras, un disco. Termina Chabuca y en el mismo teatro empezamos El Principito, desde el 15 de noviembre hasta diciembre”.

-“Para 2025 estrenaré un nuevo musical. Será dirigido por Roberto Ángeles, mi maestro. Es un musical de Broadway, pero con un tema universal: sobre un adolescente aislado que hace de todo para poder pertenecer, hasta caer en una mentira muy grande. Un musical que está escrito en pop rock”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

Video recomendado: