Demecia Sánchez, guardiana de los bosques: "Algunas personas nos han amenazado"

Para llegar a Nueva Fenicia se viaja por río en ‘rápido’. Se parte de Pucallpa y se llega en casi 12 horas. Es una comunidad nativa shipibo-conibo compuesta por 152 habitantes de 42 familias. Las casas están hechas con material del monte, al lado de una cocha, donde habitan la carachama, el boquechico y la lisa. Todo en medio de la Amazonía peruana.

Demecia Sánchez es la guardiana de los bosques y jefa de Nueva Fenicia, ubicada en Ucayali. Iniciativa que es parte del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, que cuenta con el soporte financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM). Además, es madre de 9 hijos –la mayor con 24 años y la última con 5–, a quienes educa y por quienes trabaja.

La llamo por teléfono. Está en Atalaya, a ocho horas en río de Nueva Fenicia. Se puede ir por carretera, pero en temporada de lluvias es imposible. Realiza gestiones como parte del programa de bosques. Interrumpo unos minutos su labor.

¿Cómo es su trabajo de vigilancia de bosques?

Gracias al programa de bosques nos dicen que tenemos que cuidar nuestro territorio y, entonces, nos han implementado con GPS para estar alerta en ciertos puntos y celular, que ayuda para la evidencia, la foto.

¿En Nueva Fenicia tienen los servicios básicos?

Nada. No tenemos energía eléctrica ni agua potable.

¿Cómo recarga su celular?

Hay paneles.

¿Y cómo hacen con el agua?

Nosotros padecemos en verano. Pero traemos agua del río para poder tomar directo.

Y entonces, ¿en qué consiste vigilar los bosques?

Vigilamos cuando llegan las alertas. Otras personas hacen desbosque y hacen chacras, y eso nosotros vamos a mirar para que no lo hagan. Como comité de vigilancia nuestra responsabilidad es evitar que eso pase, informar.

¿Qué implica el desbosque?

Cuando, por ejemplo, tumban un árbol grande. Cuando gente de afuera quiere entrar, nosotros vigilamos y protegemos nuestro medioambiente.

¿Qué es lo que más se produce en la zona?

Plátano bellaco, hartón, para chifle y harina. Con el programa bosques mejoramos también nuestros cultivos. Hemos recibido 365,000 soles para mejorar nuestra producción de plátano y eso nos ayudará a 42 familias shipibo-conibo.

¿Cómo comercian con el plátano?

Vienen compradores. Pero ya vamos a tener una movilidad para llevar el plátano a la ciudad, a Pucallpa, porque acá nos pagan muy barato.

¿A cuánto venden el plátano?

Vendemos el plátano por racimo, que cuesta 5 o 6 soles.

¿Y en un racimo cuántos plátanos hay?

Entre 32 y 42.

¿Cómo usan el plátano en su alimentación?

El plátano es muy importante. Además de venderlo para sustentar nuestra familia, tomamos chapo licuado, que es como un jugo. Así es nuestra cultura, así es nuestra costumbre. También plátano asadito.

Me imagino que también en tacacho.

Así es y también en patacones. Cuando vengas, te vamos a invitar (risas).

Y con su cecina.

¡Y con pescado!

¿Qué más producen?

También sembramos maíz y arroz para vender y para consumo. Pero sobre todo vendemos plátano.

¿Qué otras bondades tienen de la naturaleza?

Hay carne, pescado. Majaz, sajino, carachupa. Por eso nosotros cuidamos el bosque, para que malas personas no entren en nuestro territorio.

¿Hay tráfico de terrenos, robos o narcotráfico?

Por eso vigilamos, ingeniero, para que no entren. Algunas personas nos han amenazado, pero ya no están, ya, ya salieron, porque los hemos denunciado.

Ahora, Demecia, usted tiene nueve hijos, ¿cómo hace para criarlos y, a la vez, trabajar?

Sí, ingeniero. Yo trabajo para mantener a mis hijos, por eso siembro y vendo plátano para poder comprar sus útiles. En mi poder están siete, los otros dos ya son jóvenes, mayores, ya se fueron a otro lugar.

¿Cómo hace con los estudios de los menores?

Unos estudian secundaria en Shahuaya y los otros estudian primaria en Nueva Fenicia. Acá solo tenemos primaria e inicial.

¿Es fácil ir a Shahuaya?

Es media hora de bajada en bote chico por río.

Usted ha tenido partos casi durante 18 años.

(Risas). Así es, pero no tengo idea por qué se dio así. Solo fueron apareciendo los hijos, qué vamos a hacer (risas). Son tres mujeres y seis varones.

¿Qué quisiera que logren sus hijos?

Que estudien para que algún día sean profesionales, por eso los apoyo.

¿Cómo se siente usted de lo que le ha tocado vivir?

Me siento agradecida por lo que he podido lograr en la comunidad. Hemos logrado grandes cambios para el bien de mi pueblo, con nuevas ideas y planes de negocios. Lo que queremos es seguir con el programa de bosques y seguir trabajando por nuestra comunidad. Queremos mejorar nuestro cultivo de plátano para ganar más.

Autoficha:

-“Mi nombre es Demecia Sánchez Rojas. Tengo 46 años. Nací en la comunidad nativa Nueva Fenicia. Mi mamá dio a luz con una partera, no tuvo complicaciones; al contrario, todo salió muy bien. Nosotros somos cinco hermanos nomás. Estudié en el colegio”.

-“Pero no culminé mis estudios secundarios, me quedé en tercer año, porque mi papá ya no tenía recursos económicos, éramos varios hermanos estudiando. Como mi papá no tuvo profesión, no nos pudo apoyar, y ahí me quedé. Mi papá tiene 78 años y mi mamá 65 años”.

-“Como dice mi abuela, aquí me enterrarán, luchando por el bien de mis hijos y de mi pueblo. En la ciudad se vive cuando tienes profesión. Con tantos hijos y sin profesión, ¿qué iba a hacer en la ciudad? Mejor estoy en la chacra: se come plátano, yuca y pescado frescos. En la ciudad si no tienes plata, no comes”.

