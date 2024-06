Preguntó qué instrumento estaba disponible. “Trompeta”, le dijo el profesor de colegio al joven chimbotano de 12 años. Postuló a orquestas de cumbia, le enviaron las partituras y eran casi como un libro. Tenía dos días para aprendérselas, pero no lo hizo. Si lo hacía, capaz estaría en una orquesta de cumbia y no en Alemania, como flamante director asistente de la Filarmónica de Berlín, que está entre las cinco mejores del mundo; al parecer, es el primer peruano en esa prestigiosa posición.

Dayner Tafur-Díaz estima que en octubre empieza sus labores en la filarmónica al lado del ruso Kirill Petrenko, quien en términos futbolísticos sería como el Messi de la música clásica. Mientras tanto, con 26 años estudia el máster de Dirección de Orquesta.

Pero en sus planes estuvo Medicina. Llegó a dar un examen para Biotecnología. También tenía curiosidad por ser perito de criminalística o trabajar en la NASA. La música no era su primera opción. “La mayoría me decía que estudie algo serio”, me dice desde Alemania, adonde llegó a los 19 años.

¿Llegas a la Filarmónica de Berlín tras ganar un concurso?

Sí. Es una especie de beca que lo hacen como un concurso, que lo llaman Siemens, nombre de la empresa que tiene un fondo destinado al arte. A la vez, la Filarmónica de Berlín tiene una academia que juntos hacen esta especie de prueba para evaluar cómo diriges y cómo ensayas. Ofrecen una beca para una persona, cada dos años. No sé cuántos postularon, pero llegaron 68 finalistas de 29 países. Envías videos, currículum y todo lo que tengas. Hacen una preselección y luego una ronda final con tres participantes. La prueba consistía en dirigir 40 minutos, más media hora de entrevista con el jurado.

¿Te explicaron por qué te eligieron?

Dos del jurado me dijeron que técnicamente todo era muy claro y, a la vez, fácil de entender desde la perspectiva del músico. Hice dos piezas: una lenta y otra rápida, y dijeron que en la pieza rápida todo era muy claro y fácil de leer.

Dayner Tafur-Díaz en acción. (Foto: WDR/Claus Langer).

¿Cuál es la función del director de orquesta?

Creo que el mayor trabajo está antes, que es cuando se ensaya con la orquesta, que varía mucho según el nivel de la orquesta. He dirigido a orquestas no profesionales, semiprofesionales y profesionales; el trabajo que es igual para todas es unificar a los músicos, buscar un punto medio entre todas las ideas. Y lo diferente es que cuando mejor es la orquesta, esta tiene una opinión mucho más fuerte, te ofrece un producto mejor hecho y con base en eso tienes que intentar buscar tus ideas como director e intentar ensamblarlas a las ideas de la orquesta. Mientras que con una orquesta no profesional, ellos intentan dar lo mejor de sí, pero muchas veces el resultado no es tan bueno y tu objetivo es comenzar desde el inicio y prácticamente son solo tus ideas, porque de parte de la orquesta vendrá mucho menos.

¿En una orquesta profesional cuántos músicos debes dirigir?

Varía. Lo estándar es de 50 para arriba. Pero hay orquestas donde se necesita 300 personas.

¿De dónde viene tu estilo e intensidad para dirigir?

Pienso que influye mucho la cultura, de dónde vienes. Los directores asiáticos son un poco más centrados, los directores latinoamericanos somos mucho más con energía.

Dayner Tafur-Díaz en acción. (Foto: Jonathan Berger).

¿Cómo llegas a Berlín?

Por un voluntariado. En Chimbote estudié en el proyecto social Dacapo, que es parte del Centro Cultural Centenario. Luego pasé a Trujillo, al proyecto social Arpegio. Ambos colaboran con voluntariados alemanes. Fue así que en 2016 vinimos con la orquesta a Berlín. En ese momento tocaba la trompeta. Fueron tres semanas y quedaron las ganas de querer venir. Un año después llegué a Berlín para hacer un voluntariado en un colegio, y luego fui saltando a otras cosas para poder estudiar. Hice una especie de academia y luego comencé a estudiar Dirección de Orquesta.

¿En el Perú habías estudiado algo?

En Trujillo estuve en el Conservatorio, pero me terminé saliendo porque no me llegó a gustar. Y estuve estudiando en aquel proyecto social, porque recibía clases de trompeta y piano.

Como trompetista, pudiste ser parte de una orquesta de cumbia en el norte.

Postulé a orquestas de cumbia. Pero no se dio.

Dayner Tafur-Díaz en acción. (Foto: WDR/Claus Langer).

¿Cómo llegas a la música clásica?

En mi casa no se escuchaba música clásica. Estaba la típica radio de Perú. Tenía una computadora que en el sistema traía algunas cosas de música clásica. Por ahí escuché las primeras cosas. Pero cuando tocaba trompeta en el colegio, un amigo tocaba corno francés en la orquesta sinfónica. Me invitó, fui al Centro Cultural Centenario en Chimbote, recibí clases y me integré a la orquesta.

¿No te pareció ‘aburrida’ la música clásica?

Creo que hubo una buena transición porque una de las primeras cosas que tocamos fue música de películas y también música peruana.

¿Qué piensas de lo que estás logrando?

Tengo metas bien claras y las tengo escritas, porque cuando las tienes escritas tu mente las puede leer todo el tiempo y te las recuerda. En algunas paredes de mis cuartos escribí las metas bien grandes.

¿Estar en la Filarmónica de Berlín lo escribiste?

No como asistente, pero es parte de una meta, la mitad de una meta futura.

AUTOFICHA:

-“Tengo 26 años. Nací en Chimbote. Acabé el colegio y poco después me fui a Trujillo a estudiar en el conservatorio, donde estuve unos seis meses. Me quedé en Trujillo y luego vine a Alemania. Aquí tuve que trabajar en restaurantes, panaderías y dando clases de trompeta”.

-“Pienso que marcaron un antes y un después, ingresar a una universidad de música aquí en Alemania te abre nuevas puertas. Lo otro fue quizás ganar mi primer concurso en 2022 y ganar otro concurso en 2023, porque te abren nuevas puertas y contactos”.

-“Me gusta mucho el marketing y aprender de eso. Otra cosa que me interesa es escribir. Me gusta leer sobre técnicas y estilos. Estoy intentando escribir un libro. Estoy escribiendo un libro de productividad enfocada en la música y, a la vez, estoy intentando escribir literatura policiaca”.





