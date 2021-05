Las primeras caminatas que David Pino realizaba por el centro de Lima eran con su padre, con quien se desplazaba desde su barrio en Monserrate. En cada plaza y calle, su papá le contaba una historia que despertaba la curiosidad de David, quien luego iba a una biblioteca para conocer más detalles de nuestra capital y su pasado.

Su pasión por la Ciudad de los Reyes fue aumentando conforme pasaban los años y fue así que creó la web Lima la única, donde David cuenta detalles de edificios y calles con datos históricos y fotos de una época que se resiste al olvido.

¿Tienes algún punto favorito de Lima que te fascine más?

Definitivamente la Alameda de los Descalzos y el Paseo de Aguas en el Rímac. Son espacios detenidos en el tiempo. La alameda fue inaugurada en 1611, tiene más de cuatro siglos. Caminar por ahí y ver sus esculturas te hace pensar cómo fue el pasado y cómo lo vieron los limeños de esa época.

¿Caminar por Lima te lleva al pasado?

Claro, para la información que publico en Lima la única considero como eje a la arquitectura. Es el reflejo del pensamiento de cada época, sobre cómo la gente pensaba. Cuando ves una casona y balcones, o sus puertas y patios, entras a la mentalidad de una época. Cada estilo es entender el pensamiento de las preferencias y los temores de cada sociedad.

¿Qué calles consideras que tienen alto valor arquitectónico?

Hay dos. La calle San Pedro, es decir, la cuadra 3 del jirón Ucayali por donde está Torre Tagle. Tiene un conjunto de calles antiguas, del siglo XIX. Y la cuadra 2 del jirón Áncash (por la antigua estación Desamparados, hoy Casa de la Literatura Peruana).

Además de la arquitectura, también la literatura nos deja historias emblemáticas sobre Lima que terminan atrayendo a sus visitantes, ¿no? Como lo que cuentan Julio Ramón Ribeyro, Alfredo Bryce Echenique y Oswaldo Reynoso...

O como Ricardo Palma, que ubicaba lugares y situaciones que pintan de cuerpo entero a la ciudad. Igual Salazar Bondy, que cuenta historias en calles y plazuelas sobre esta memoria que está viva.

Ahora se come pollo a la brasa en un edificio del jirón de la Unión donde funcionó el diario La Prensa. Donde era el estudio Courret, venden maquillaje. Y en octubre de 2018, el edificio Giacoletti de la plaza San Martín se incendió y se mantiene en ruinas. ¿Cuánto maltratamos a Lima?

Hay varios actores involucrados que tienen responsabilidad en eso. En primer lugar, es la autoridad que permite que estos lugares se usen para esos fines. Y se observa que están llenos de cables y, aun así, les autorizan su funcionamiento. En el caso del Giacoletti, funcionaba una pollería que tenía un ducto de chimenea sin mantenimiento y eso fue lo que inició el fuego. Ahí hay una responsabilidad de las autoridades que permiten funcionar negocios en inmuebles que no están hechos para eso.

¿Y en segundo lugar?

Los ciudadanos mismos, los propietarios que no entienden el valor que les generarían estos hermosos lugares en términos de turismo. En una ciudad que ha sido declarada patrimonio mundial por la Unesco. Ese es un punto de ingreso económico que está mal aprovechado. También hay un tercer responsable que es el Ministerio de Cultura. Tiene que barrer las leyes, cuenta con un marco jurídico obsoleto. No se pueden hacer arreglos porque tienen que pedir permiso y ponen objeciones que para muchos dueños es difícil de cumplir.

¿Y qué hacen ellos?

Que no lo hacen; no arreglan. Y los dejan a su suerte. Ese es un tema que debe ser mejorado.

Mi papá me cuenta que cuando llegó a Lima, en la década del 50, el jirón de la Unión era elegantísimo. ¿Estamos muy lejos de esa época?

El jirón de la Unión era una de las vías más populares. De ahí sale el término “jironear”. Las personas se vestían con lo mejor que tenían en casa, más allá de ser rico o pobre. Iban de la Plaza San Martín a la Plaza de Armas y se llegaba a la Botica Francesa. Esa era una tradición, yo lo vi. Hoy ya no hay nada de eso.

¿Jironear es todavía un gusto?

Desde mi percepción personal, ya no tanto. No puedo evitar pensar en estos tiempos de pandemia. Es una vía transitada por mucha gente, como un foco de contagio. Antes de la pandemia tampoco me gustaba porque en la noche estaba tomada por ambulantes con malas costumbres y educación y dejaban el lugar sucio. Es una percepción personal, pero jironear ya no es un placer, ha ido cambiando con el paso del tiempo.

¿Qué extrañas de la Lima antes de la pandemia?

Extraño caminar por las calles. Visitar museos. Ver el movimiento de la gente, que muestra que es una ciudad viva. La gente es la que hace las historias. Tenía ese lujo de caminar tarde y ver cómo los negocios cerraban y la ciudad iba quedando con un silencio nocturno. Espero que poco a poco vuelva a recuperarse.

¿Lima se disfruta mejor en fotos o visitándola?

Se disfruta paseando y viendo sus fotos antiguas. Te cuento que cuando empecé a publicar fotos en Lima la única escribía la historia del lugar y comentaba qué cosas había ahí. Y esa es una pregunta recurrente entre los que visitaban la web. Fue así que surgieron los paseos. Creo que ambas son importantes: pasear y ver con las fotos los cambios.

Y ahora que entramos a días de neblina en Lima, ¿la disfrutas más cuando es gris?

Ver las plazas con sol es increíble. Pero ver Lima con garúa para luego pasear por las calles es algo entrañable.

¿Lima es única?

Claro que sí. Conozco varias ciudades pero soy limeño, amo esta ciudad y tengo un deseo muy fuerte de compartir eso. Tienes que creértela para convencer que Lima es única y, por supuesto, que creo que lo es.

DATOS:

- “Soy David Pino, tengo 48 años. Nací en Lima. De joven, estudié Sistemas y trabajé en ello hasta 2007 cuando entré de lleno a la investigación histórica de nuestra capital. En la actualidad, soy investigador histórico de la ciudad y he seguido un curso en el Instituto Seminario de Historia Rural Andina de la UNMSM”.

- “Me considero promotor cultural. No solo dirijo ‘Lima la única’, también ‘Paseos históricos por Lima’ y realizo otros talleres virtuales de historia. Ahora realizamos paseos virtuales y talleres sobre temas puntuales. Todo asociados a la historia de nuestra ciudad”.

- “Nuestro bicentenario de la Independencia está asociado a Lima porque aquí fue proclamada también, fue el momento principal de todo un proceso que duró varios años. Nuestra ciudad siempre tuvo un espacio protagónico”.

