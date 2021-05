La pandemia no detiene al español David Bisbal, quien, junto a la cantante y actriz mexicana Danna Paola, acaba de lanzar su nuevo sencillo “Vuelve, vuelve”, que busca reflejar la emoción de reunirse con una persona amada después de un largo periodo de tiempo.

“Hemos trabajado juntos desde la creación del tema y la composición. Quisimos reflejar no solo un sentimiento de pareja, sino el amor en toda su extensión”, dijo Bisbal a Perú21.

La creación de la canción fue todo un reto para ambos, ya que, debido a las restricciones del COVID-19, tuvieron que escribir y hasta realizar el video a la distancia, pero siempre en coordinación gracias a las nuevas tecnologías.

“Danna Paola no podía venir de México (a España) ni yo ir. Se nos hizo más difícil, pero hemos encontrado soluciones y nos comunicamos todo el tiempo a través de Zoom. Fue muy bonito el intercambio de ideas”, resaltó el español.

Antes del lanzamiento oficial de la canción, ambos artistas pudieron reunirse y grabar las promociones que han ido publicando en sus redes.

Bisbal cuenta que, a pesar de todo, pudo sacar un beneficio de esta para obligatoria. “Reduje la marcha de velocidad para estar con mi familia y lo he disfrutado un montón. Quizás no vaya a tener otra oportunidad como esta”, afirma el cantante.

Colaboraciones

A lo largo de sus casi dos décadas como cantante, David Bisbal ha tenido colaboraciones con múltiples artistas, desde los reconocidos Raphael, José José, Juan Gabriel, Juan Luis Guerra o la estadounidense Carrie Underwood, hasta las nuevas generaciones como Sebastián Yatra, Greeicy o Tini.

“Me gusta mucho colaborar con artistas y he aprendido un montón con todos. No solo se aprende de los experimentados”, explicó el español.

GIRAS

David Bisbal anunció que realizará giras presenciales en España (julio) y Estados Unidos (setiembre y octubre). Descartó eventos virtuales.

El cantante prepara una producción especial para su vigésimo aniversario con imágenes de su trayectoria.

