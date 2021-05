“Siempre he sido fan de los zombis”, cuenta Dave Bautista quien está contentísimo por haber sido parte del nuevo proyecto de Zack Snyder. La película “El Ejército de los Muertos” se estrenó en Netflix la semana pasada.

Entrevista al actor Dave Bautista

Bautista es más conocido por su paso como luchador en la WWE y por interpretar al entrañable Drax en ‘Guardianes de la Galaxia’, pero está muy agradecido de que Zack Snyder lo haya considerado a él como primera opción para su nueva película de zombis que, además, combina otros géneros cinematográficos.

Para Bautista no es fácil dejar de estar encasillado en los mismos roles. “Cualquier persona que me conoce sabe que tengo un deseo por ser un mejor actor y para ello necesito obtener mejores papeles. Siempre me ofrecen roles como el héroe de acción o el villano”, reflexionó el actor.

En esta oportunidad, si bien es una película de acción, le ha permitido resaltar su lado más emotivo para demostrar que es un gran actor y que no solo es el tipo rudo sino que puede desenvolverse en cualquier circunstancia.

La semana pasada se estrenó en Netflix la nueva película de Zack Snyder, “El Ejército de los Muertos”. Esta entrega del aclamado director combina el género de zombis con acción, comedia, emoción y hasta asalto de bancos.

