Lima, nuestra capital, vibrará al ritmo del chachachá, mambo, rumba, conga y bolero. ‘¡Cuba Vibra!’ llega por primera vez al país, presentando su espectáculo el próximo 15 y 16 de noviembre en el Gran Teatro Nacional.

¡Cuba Vibra! es uno de los montajes más importantes del Litz Alfonso Dance Cuba, la compañía de danza más importante de Cuba. El espectáculo presenta en escena a más de 30 artistas los que al compás de música y baile nos transportarán a los rincones más bellos del país caribeño. Este espectáculo ha recorrido más de 200 ciudades en los 5 continentes bajo la dirección de la maestra Litz Alfonso, quien fue reconocida por la Cadena BBC de Londrés como una de las 100 mujeres más inspiradoras en el mundo por su trayectoria y compromiso en el arte de la “danza fusión”.

‘¡Cuba vibra!’ promete una explosión de magia, técnica, color y elegancia. Sus coreografías —interpretadas siempre con música en vivo— constituyen una auténtica expresión de la cultura cubana al fusionar de manera original el ballet, danza contemporánea, flamenco, bailes populares cubanos y afrocubanos, entre otros.

¡Cuba Vibra!, el espectáculo que ha recorrido más de 200 ciudades, se presentará el próximo 15 y 16 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. | Difusión EDUARDO PATINO

PREMIADA POR MICHELLE OBAMA

Litz Alfonso en su calidad de artista, coreografa y maestra recibió de manos de la Primera Dama Michelle Obama, el International Spotlight Recognition by the USA President Committee on the Arts and the Humanities (2016), por su notable labor educativa y social que favorece a miles de niños y adolescentes.

‘¡Cuba Vibra!’ llega al Perú gracias a la productora peruana Musicalma.