Enrique Delgado vivía en el jirón Virú del Rímac y en la quinta cuadra de la calle Morro de Arica, frente al cuartel Hoyos Rubio, vivía Danny Jhonston. Al primero se le atribuye ser uno de los pioneros de la cumbia peruana, que adaptó el sonido de origen colombiano a las guitarras eléctricas. Enrique Delgado ya era Enrique Delgado, el guitarrista de Los Destellos; Danny Jhonston, con 15 años, aquel día recibía, en su casa del Rímac, la sorpresiva visita de un tío.

A los 17 años, el guitarrista de padre británico ingresó al círculo familiar de un grupo de jóvenes que había llegado de Moyobamba. Juntos crearían Los Mirlos, nombre inspirado en un pajarito amazónico, nombre que ha volado por el mundo exportando la cumbia amazónica, a países insospechados como Eslovenia. Su más reciente incursión fue en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde, tras las gestiones del Ministerio de Cultura, el Perú fue el país invitado de honor. Nombre que ya viaja hacia los 50 años de creación.

Enrique Quiñones era el tío. Primo hermano de José Abelardo Quiñones, el héroe de la Fuerza Aérea, y hermano menor de su madre. Enrique se había escapado de la casa y después de cinco años apareció con la novedad que tocaba guitarra. Danny no tenía ningún interés por la música, sí por las artes marciales y por ser marino. Pero lo vio cantar y tocar, y le entró la curiosidad por aprender. Se compró un libro de formación de acordes, con 2,400 posiciones. Se encerró en su cuarto a practicar todos los días, 10, 12 horas. Lo que tenía que aprender en un año, lo aprendió en un mes. Han pasado más de 50 años desde entonces.

-Danny, usted creció en un barrio de grandes músicos.

Y tuve la suerte de conocer al maestro de Enrique Delgado: don Washington Gómez, la segunda guitarra del trío Los Chamas. Pucha ese pata para tocar, te hacía escuchar primera, segunda y bajo a la vez en la guitarra.

-Llegó a Los Mirlos a los 17 años. ¿Cómo así, tan joven?

Había llegado a Lima Los Saetas de Moyobamba y su hermano de Jorge (Rodríguez), Carlos Rodríguez Grández, ingresó a la Escuela de Oficiales de la Policía. Entonces, entré a reemplazar a Carlos. Ellos le metían trompeta, hacían cumbia con raíz colombiana.

-¿Pero usted cómo llegó?

El primer bajista Manuel Linares me dijo: “Mano, ha venido un conjunto de mi tierra, vamos para que veas cómo ensayamos”. Me dieron la guitarra y comencé a tocar las canciones que estaban de moda. A su otro hermano de Jorge, Segundo, le impresionó, y me dijo para que entre.

-¿Con qué canciones lo impresionó?

Toqué canciones de Los Destellos. Y como es, ¿no?, su esposa, la señora Celeste Delgado, era la hermana de Enrique Delgado. Entonces, siempre paraban Los Mirlos y Los Destellos. Pucha y comenzamos a viajar por todo sitio; todo el Perú he viajado más de 30 veces.

-¿Por qué no siguieron siendo Los Saetas?

Jorge Rodríguez había visto en su tierra, en Moyobamba, el pajarito mirlo que imita los sonidos que escucha, y le pusieron el nombre. Cambiaron porque acá ya había un grupo con ese nombre. Jorge tocaba timbales en Los Saetas y cuando hicimos Los Mirlos él pasó a cantar y pegó su voz.

-¿Qué fue lo primero que crearon con Los Mirlos?

Diferentes canciones. Una de las canciones que pegó más en ese momento fue “El nuevo sonido de Los Mirlos”, ganó disco de oro. Y el sonido de la guitarra nos hizo característico.

-¿Cómo nace ese sonido tan característico de Los Mirlos en la guitarra?

Estábamos grabando y llegó un amigo con el aparato, quería venderlo. Era un pedal con sonido esférico, y con eso grabamos. Nadie había grabado con eso. Vendía el aparato por necesidad económica y porque él no lo usaba como efecto sino solo para levantar el volumen, él no sabía que tenía el efecto. Pasu, cuando lo probamos, qué bestial. Al comienzo nos parecía todo raro, no nos gustaba. Pero cuando grabamos, qué tal diferencia, y de ahí hasta la fecha.

-¿Y conserva ese pedal?

Hasta ahora lo conservamos.

-Pero si se pierde, se pierde el sonido de Los Mirlos.

No, ya hemos conseguido otro en EE.UU. Es un pedal igualito. Lo conseguimos en una casa donde venden instrumentos musicales antiguos, pero de primera.

-En cuanto a los punteos de la guitarra, ¿qué protagonismo tuvo en la creación?

En Los Mirlos había otro guitarrista, que ya falleció en Argentina, Gilberto Reátequi. Nos turnábamos en la primera y la segunda. Pero en Los Mirlos todos componemos. Y ahora, el hijo de Jorge, Coqui, también toca guitarra, es un músico completo.

-¿Básicamente ha integrado solo Los Mirlos?

He sido refuerzo de la disquera Coladisa, de Coco Lagos. Yo grababa con diferentes grupos. En 1980 ganamos disco de oro con “Eres mentirosa”, grabé primera y segunda guitarra.

-Usted era adolescente cuando empieza en la música, ¿en casa no le pedían que estudie?

Mi madre era limeña y mi padre británico. A él lo vi hasta los 5 años, de ahí nunca más. Entonces, he sido hijo mayor y yo ya estaba trabajando y viajando por todo sitio.

-La música lo ha llevado por el mundo.

En Argentina hemos tenido disco de platino, metimos la cumbia en Argentina en el año 80, hasta filmamos una película, Las vacaciones del amor, que tenía 14 artistas, dos éramos peruanos: Los Pasteles Verdes y Los Mirlos. También estaban Camilo Sesto. Nos han llevado hasta Eslovenia. Oye, el viaje qué largo, hermano. Dos aviones y un tren para llegar. Pero qué bonito, me ha gustado. Fue en una de las giras a Europa, estuvimos en 12 países. Bien bonito, mano. Allá no hay 7, 8 de la noche, a esa hora es de día.

-¿Y qué tal la experiencia en Guadalajara?

En México ya hemos estado dos veces. La primera vez fuimos a Puebla y Acapulco. Y esta segunda vez en la feria del libro de Guadalajara, que quedó chica. Pusieron una pantalla gigante en la calle y más de dos mil personas bailaban en la calle. Donde vamos, tenemos la suerte de gustar.

-¿Por qué ha durado tanto Los Mirlos, casi 50 años?

Porque mantenemos la amistad. Somos como una familia. Yo soy de las personas que cuando soy amigo, soy amigo para siempre.

-¿Qué representa Los Mirlos para la música peruana?

Los Mirlos no es una moda, somos historia musical. Son tantos años, tantos discos grabados.

- “Soy Danny Fardy Jhonston López. Tengo 67 años, nací en el Rímac el 29 de noviembre de 1954. Yo quería ser de la Marina, quería viajar por todo lado, pero me agarró la música. Practico artes marciales y gimnasia desde los 11 años; cuando llegó mi tío con la música, dejé todo eso. Mis hijos han salido artistas”.

- “Con Los Mirlos tenemos 34 LP grabados, además discos chicos y casetes bastantes. También tenemos 25 discos de oro ganados. Para este año tenemos una serie de giras, seguro vamos a volver a Europa, porque la vez pasada perdimos 15 países porque llegó la pandemia”.

- “También hay planes para volver a México, Argentina y EE.UU. Hemos estado terminando de grabar una película acá en Perú, pero por la pandemia se paralizó. Y ahora vamos a terminarla. Y Jorge Rodríguez está escribiendo el libro de Los Mirlos, ya está casi terminado”.

