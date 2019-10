Dos horas antes de competir, saca un lápiz y un cuaderno. Traza mandalas. Deja de dibujar, mira el mar y vuelve al papel. Para calmar las ansias, también escucha música suave, pero a 15 minutos de ingresar al mar, cambia drásticamente a ritmos más bailables. Y la última canción que se le queda grabada la canta mientras rema hasta empezar su primer heat.

Comenzó con una buena ola, pero luego se cayó en varias olas. Se sentó en la tabla y se dijo a sí misma: “Con los nervios no vas a lograr nada”, pese a que se considera una persona bastante fría. Y también es terca. Llegaron varias olas y ella supo esperar la indicada. Se paró sobre la tabla, corrió y alcanzó la perfección. Así fue la final donde ganó la medalla de oro en surf con apenas 17 años. La más joven en obtener una presea en los Juegos Panamericanos Lima 2019. “Todavía no me siento que estoy en mi 100%”, deja en claro la deportista que el año pasado acabó el colegio.

Daniella es como una ola. Es de extremos. A veces tiene una fuerza desmedida y otras, se desplaza con calma hasta la orilla. A veces ruge y otras, llega con el rumor del viento. Pero casi siempre temperamental y decidida.

-En la clasificación a Lima 2019 quedas mejor que Sofía Mulánovich. ¿Ahí empiezas a ganar el oro?

Todo el año las cuatro chicas estábamos súper tensas. Éramos Sofi, Analí, Melanie y yo.

-Tú eres la más joven de todas.

Sí. Todas estábamos súper nerviosas. Yo llegué con una mente más abierta. Solo fui a demostrar mi surfing. Analí quedó cuarta, luego Sofi y pude clasificar con Melanie.

-¿Por qué crees que lograste la clasificación por encima de dos figuras del surf?

Creo que todos estamos predestinados para algo. Hemos entrenado fuerte todo el año, psicológica, táctica y ‘nutritivamente’.

-¿Pero qué hace diferente tu surfing?

Hay que tener control, agresividad, fluidez, velocidad. Yo solo entré a surfear y a agarrarme olas. Creo que eso me hizo ganar: no tenía nada de presiones. Pero sí soy competitiva y siempre voy a buscar un buen resultado.

-¿Lograr la clasificación por encima de Sofía y Analí fue una presión o motivación?

Siempre hubo presión. Corríamos todos los días en Punta Rocas (donde fue la competencia de Lima 2019). Era súper importante conectarnos con esa ola. Analí y Sofi nos han dejado un legado súper fuerte, pero clasificar fue una motivación. Si pude eso, por qué no iba a poder ganar Lima 2019. Si bien Sofi acaba de salir campeona mundial, Melanie y yo somos el presente del surf, así como Sol Aguirre y un montón de deportistas que están dando la hora. Creo que tenemos un surfing diferente.

-¿Tu generación superará a la generación de Sofía?

No digo eso. Pero los juniors estamos tratando de dar la cara por el Perú. Hay que apoyar a las generaciones que vienen.

-¿La edad ha sido una ventaja o un problema?

Al comienzo fue súper difícil. En Perú es muy difícil ganarles a las grandes. Tienes que demostrar mucho más. Tienes que ganarles por bastante ventaja para que te digan: “OK, le ganaste”. Pero eso nos ayuda, porque hace que nos esforcemos el doble para llegar.

-¿Ya eres consciente de que a tus 17 años lograste el oro en Lima 2019?

El oro era lo que más anhelaba, porque era correr en tu casa, ganarles a gigantes del surf. Pero luego asimilas que solo es el comienzo de algo más. Vienen las olimpiadas y cosas más grandes.

-¿Cómo así empieza tu historia con el surf en Máncora?

Mi primer campeonato fue como a los 8 años de edad. Desde chiquita me gustaban muchos deportes. El surf entró después de todo. Comencé a nadar, luego hice taekwondo, básquet, fútbol. Es más, en taekwondo fui campeona sudamericana, a los 12 años. Pero me tomé más en serio la tabla, por lo que sentía adentro. Aunque me encantaba pelear: yo iba y no creía en nadie.

-¿En el mar se pelea contra algo?

Contigo, porque cada día quieres mejorar mucho más. En el mar dependes de cada ola y cada ola es diferente.

-La ola, a veces, puede ser como un golpe.

Sí. Te caes todo el tiempo. Elegí el surf porque me generaba un sentimiento más grande.

-Pero cuéntanos la historia de tus inicios en Máncora.

Yo soy de Lima. Tengo un tío chef y mi mamá es chef. Él abrió un restaurante allá y le pidió a mi mamá si podía ir en el verano. Fuimos y mi tío propuso quedarnos. Yo ya corría en tabla morey y no les tenía miedo a las olas. Entonces, de 7 a 1 iba al colegio. Regresaba, almorzaba, hacía las tareas y salía al mar. Y me quedé dos años y medio en Máncora.

-En una entrevista señalaste que dejaste de ser niña por el surf.

Me perdí un montón de cosas de mi niñez. No salía mucho porque tenía que entrenar, ponía a mis amigas en un tercer plano.

-¿Te lamentas de eso?

La verdad que no. Cada uno tiene un camino distinto.

-¿Piensas estudiar algo?

Economía o leyes. Me encantan los números, debatir y ganar. O también estudiaría Psicología del Deporte porque con eso puedo ayudar bastante. He pasado por un montón de psicólogos porque creo que toda persona necesita desahogarse. Es que mi peor defecto es que yo misma me destruyo. Por eso voy a la psicóloga para estar calmada. Por eso dibujo y escucho música antes de competir.

-El mayor símbolo del surf peruano es una mujer, Sofía Mulánovich. ¿Qué tan lejos quieres llegar?

Yo soy la futura Daniella Rosas. Quiero ser más grande y decirle al mundo que el Perú es potencia en surf.

AUTOFICHA

-“Soy Daniella Isabella Rosas Vega. Tengo 17 años, nací en Lima, el 21 de enero de 2002. Desde que salí de colegio no he estudiado. El deporte es ahora o nunca, no podemos dejar pasar algo tan fuerte. Tengo una edad para explotarla un montón. He recibido apoyo y también he invertido, mi familia está detrás”.

- “Mi logro más importante ha sido en Lima 2019. Sigo a Stephanie Gilmore, la siete veces campeona mundial. Es la única chica que ha logrado eso. El deporte me ha llevado lejos, lo que te cambia la forma de ver las cosas. Pero el mejor lugar para correr olas es el Perú”.

-“Ahorita se viene un campeonato súper importante para poder llegar a las Olimpiadas Tokio 2020, a la que aún no tengo asegurada la clasificación. Será en Australia, a mediados de mayo. Me veo en Tokio. También quiero tener una medalla en el mundial ISA junior que será a fines de este mes, en Estados Unidos”.