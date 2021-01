¿Dónde está la Lima de Daniela Darcourt? En La Victoria, donde vivió. En el Mundialito de El Porvenir. En su precoz infancia que la llevó a trabajar desde los 8 años. En la pollería Okey. En la familia, el barrio. Y en la música, donde se forja un nombre con apenas 24 años. Su voz se escucha en cada esquina y hace bailar a la ciudad.

Y ahora le canta a la Lima que la ve crecer. La voz de “Probablemente” será el acto estelar en la serenata por el aniversario 486 de Lima, que se transmitirá mañana a través de la cuenta de Facebook de la Municipalidad de Lima. Podrán conectarse desde las 6:40 p.m. para el concierto virtual que tendrá a otros artistas invitados, como Bartola y William Luna.

Daniela Darcourt siempre vuelve al barrio. Recibe sonrisas, cariño y respeto. Su madre y abuela viven ahí. Extraña los pollos broasters, las hamburguesas, la gente silbando en el parque, la música, la bulla en la madrugada. “Pero vivo tranquila”, me dice.

-El Perú empieza la segunda ola por el COVID, pero también toca conmemorar el aniversario de Lima. Un momento complejo.

Estoy súper feliz de que me hayan invitado. Antes de ser artista, me iba al Centro para celebrar con mis amigos y después ya pasé a las filas artísticas. Recuerdo que veía a Eva Ayllón, iba como fan.

-¿Estar sobre ese escenario ya lo veías como una posibilidad o como algo lejano?

Muy lejano. Nunca pensé que todo se iba a dar tan rápido como se ha dado hasta ahora. Pero luego ya he estado en ese escenario con Son Tentación.

-¿Pero cómo está el ánimo? El año pasado en estas fechas estabas dando conciertos por todos lados.

Soy artista y el artista vive del escenario, del público, y en este momento no hay tanta adrenalina como antes. Pero es algo que poco a poco pasará, esto no será eterno. Por eso hay que seguir cuidándose para que nosotros, el último sector que se reactivará, podamos volver a nuestras labores.

-¿En algún momento de la pandemia estuviste a punto de dedicarte a otra cosa?

No, nunca. No lo he hecho antes sin pandemia, con cosas mucho más fuertes que esto.

-¿Qué puede ser más fuerte que una pandemia?

Cosas monetarias, engaños, abusos. Pero son cosas del pasado. Hay situaciones más fuertes para abandonar la música. Quien ama la música no la abandona por más trágico que sea el escenario.

-Cuando viviste esos engaños y abusos, ¿qué te sostuvo en la música?

La música, la pasión por lo que hago, el hecho de amar con todas mis fuerzas lo que hago. Soy artista, soy músico. Y creo que la adrenalina y esa pasión que te da el arte es lo que te mantiene ahí por más difícil y duro que sea el camino.

-¿Pero la parte económica no es básica?

Sí, pero cuando amas esto, no es tan necesaria. Yo sé que el dinero sirve para muchas cosas, pero uno puede darle la vuelta a eso y no enfocarse en los números. Este momento que vivimos me ha puesto triste pero no me ha deprimido, porque sé que soy una muchacha trabajadora al igual que todos los peruanos; siempre tenemos ideas y nos las ingeniamos para salir adelante.

-Sin embargo, detrás de ti hay toda una orquesta y personal técnico.

Súper feliz y contenta con mi gente, trabajando duro, dándole todo el apoyo posible y siguiendo para adelante.

-¿No has solicitado ayudas? El Ministerio de Cultura las ha estado dando.

Ninguna. Me he tratado de poner en el zapato de mis compañeros artistas que no son conocidos, que no tienen una posición determinada. No he pedido ningún apoyo porque, de mi parte, en la posición en la que estoy, me parece una completa ridiculez. Creo que hay personas que realmente lo necesitan, sectores que realmente requieren ese dinero, ese apoyo. Yo puedo tocarle la puerta a una marca o buscármela como sea, pero hay personas que no. Siempre con mi sudor y lágrimas, y viendo que si es necesario, quitarme un pan de la boca para que mi gente esté bien.

-Y supongo que tener ahorros te ayuda en momentos como estos.

Claro que sí. Sobre todo para no perder piso, estar tranquila.

-¿Cómo ves el futuro de los conciertos?

Siento que aún los eventos serán virtuales. Quizás a fin de año vuelvan. Yo entiendo, hay necesidad. Mucha gente seguro dice “lo dice por la posición en la que está, por lo que tiene”. No es por eso. La plata se acaba mañana. Me enfermo y yo no sé cómo el COVID va a entrar a mi cuerpo. No sé si será letal o no. Hay que preocuparse por nuestras familias y cuidarnos; hay que respetar los lineamientos como mejor podamos. Mientras el COVID no termine de pasar, nada volverá a la normalidad.

-¿Cómo ha sido tu relación con Lima?

Lima me ha dado mucho cariño. Se me respeta mucho y creo que ganarme el respeto de tu público es algo grande.

-Te has forjado en la universidad de las calles limeñas.

Soy una mujer de barrio, tengo esquina, calle y callejón. Me sé todas los amagues, como decimos nosotros a los trucos de la calle. Me enorgullece mucho decir que vengo de un barrio, que soy de barrio y seguiré siendo de barrio, y que la gente del barrio me respeta, eso es bastante chévere.

-¿Qué te da ser de barrio?

Disculpa la expresión: que no me vean la cara de cojuda.

-¿Han pretendido hacerlo más de una vez?

Claro que sí. Creo que, a nivel mundial, el hecho de que una mujer lidere, sea presidenta, economista o cualquier puesto importante siempre será criticado y mal visto, dirán que no somos capaces, pero al final es todo lo contrario.

-¿Pero hasta ahora cuestionan tu capacidad, siendo una cantante popular y exitosa?

Sí, hay personas que todavía lo hacen, pero eso hace que me esfuerce mucho más.

-¿Algo pasó en tu infancia que te marcó?

Creo que los mundialitos de El Porvenir. Ver a tanta gente que llega de todos lados, cerrar una calle. Subirte a las azoteas para ver mejor los partidos. Querer patear la pelota cuando te llega de casualidad.

-Hoy estás lejos del barrio. ¿Te sientes como alguien que ha progresado?

Me siento exitosa y se ven esos logros. Me siento mucho más mujer que antes, independiente y respetando siempre mi hogar, pese a que vivo sola; aquí podría entrar quien sea, pero cuido mucho mi casa, eso es algo que me enseñó mi madre y abuelos, y trato de que mi hogar sea mi templo.

-Te dicen “jefa”, pero no te gusta que te llamen así, pese a que, efectivamente, tienes voz de mando.

Sí, ¿no? Tengo un poco de voz autoritaria, la mirada bien autoritaria. Es que soy de esas mujeres que cuando soy amiga, soy amiga; cuando soy mujer, soy mujer; cuando soy jefa, soy jefa; y cuando soy artista, soy artista.

AUTOFICHA:

- “Soy Daniela Alejandra Darcourt Escurra. Tengo 24 años. En abril cumpliré 25. Nací en Lima y mis papás también son limeños, a los dos los tengo conmigo, pero dos abuelos ya han fallecido, y mis dos abuelas están conmigo todavía”.

- “Acabé el colegio y estudié dos años y cuatro meses Comunicación Audiovisual Multimedia; me faltó un año y medio para terminar. Estudié en la Toulouse Lautrec. Me iba a especializar en dirección y producción. Pero mi vida cambió y tuve que dejar los estudios”.

- “Pero en algún momento quisiera retomar los estudios. Para 2021 se vienen muy pronto nuevos singles; el mes que viene será uno muy importante para mí, muy vital, se vienen muchas sorpresas, poco a poco las iré contando. Se viene varios lanzamientos, mucha música, varios secretos que tenía guardados”.

