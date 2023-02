El talento y encanto de Daniela Darcourt están de regreso en una nueva producción. Catarsis será su tercer disco de estudio y el primer adelanto, “Ya no te amo”, se estrena este 3 de marzo. El lanzamiento del álbum está programado para el 20 de abril, fecha en la que la cantante cumple 27 años y como ella misma lo dice, será su propio regalo. Conversamos con la intérprete de “Adiós amor” sobre la aventura de esta nueva producción y lo que está preparando.

-En este disco trabajas con productores internacionales pero también estás participando en la producción de algunas canciones. ¿Cómo ha sido ese proceso?

Sí, ahora tengo la oportunidad de estar con músicos y productores de fuera y estoy produciendo dos de las canciones que están dentro del álbum. Ha sido y viene siendo un viaje maravilloso. Estamos a muy poco de tener el álbum al 100%, nos faltan muy pocos detalles. Me voy a Miami a grabar con Motiff, que es uno de los productores de Marc Anthony, pero más allá del título o con quiénes trabajan, para mí es una bendición estar dentro de un estudio y poder aportar.

-Falta muy poco para la salida de la nueva canción, imagino que debes estar contando los días.

Este single sale el 3 de marzo, no falta mucho, me tiene muy emocionada por la expectativa que tiene la gente. Creo que algo que me toca hacer es agradecer a la gente por el cariño tan honesto y desinteresado que me dan.

-A veces creemos que los artistas son felices todo el tiempo. ¿Cómo lidias con el agotamiento y con los momentos no tan buenos?

Siendo bien honesta y no hablándote como artista al 100%, estoy cansada, estresada, agotada, créeme que los aviones y las largas horas de vuelo ahora mismo no van conmigo, pero lo que me motiva es el cariño de la gente. A veces quisiera estar en mi casa, pasar más tiempo con mi familia o con mi novio, pero es mi trabajo y la gente me quiere y me respeta por eso; entonces, ¿por qué parar? Al contrario, a respirar profundo y a seguir avanzando. Escuchar las canciones en mi carro y ponerlas a volumen 32 todos los días me tiene activa. Creo que la mejor forma de retribuirles que paguen por ir a verme, que estén pendientes, es regalarles buenos trabajos.

-¿Qué has pensado para la presentación y la puesta en escena de este nuevo álbum?

Todo el mundo va a tener que memorizar colores como si estuviéramos en inicial, poco a poco les iré dando más detalles sobre eso. Lo que les puedo adelantar es que el 22 y 23 de abril en el anfiteatro del Parque de la Exposición daremos un show producido por mí y por mi equipo, con ideas que giran alrededor del álbum, con muchos artistas tanto nacionales como internacionales, Dios mediante, y con un concierto lleno de mucho sentimiento, así que vayan preparando sus pañuelos. Lo he pensado como ir al teatro, de hecho algo que me gustaría hacer en algún momento de mi carrera es hacer un personaje en una obra de teatro musical, aunque sea una temporada de un mes, me encantaría.

DATO:

-La cantante peruana también trabaja en una versión física del disco de la mano de artistas nacionales involucrados en la parte gráfica. La edición será presentada en CD y vinilo.