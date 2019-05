Daniel Marquina: “Tener barrio es saber divertirse en la calle sin muchos recursos”

A los 11 años edad le decían ‘Empanada’. En el barrio, los mayores lo escogían para tapar en los arcos de dos piedras. Y en la adolescencia fue ‘Pantro’. “Extraño ‘Empanada’. ‘Pantro’ tiene otros vicios, era más universitario, ‘Empanada’ es más sano”, me dice Daniel Marquina sobre los años en su otrora barrio de Jesús María. Y convenimos, entre risas, que hoy es ‘Empanada’ de día y ‘Pantro’ de noche.

Barrio que, asegura, le ha ayudado en su vida profesional, como locutor de radio, donde logró notoriedad por el programa Mañana maldita que conduce desde hace 17 años; como conductor de TV en el programa deportivo del cable Entre memes; y ahora con el espectáculo de comedia Barrio fino, que se realiza en el BTH Hotel (Av. Guardia Civil 727, San Borja). Aunque todos recordamos su aparición en la película Asu mare con la popular frase “apéguese”.

Afirma que su corazón está en la radio, donde ahora es jefe de programación, aunque siempre fantaseó con ser el ‘10’ de Alianza Lima, el cantante de una banda como Alice in Chains y cómico en Risas y salsa. Por lo pronto, se define como comunicador.

-¿Qué es tener barrio?

Saber divertirse en la calle. No necesitas muchos recursos para hacerlo. No necesitas el mejor juguete del mundo, porque un par de piedras se pueden transformar en un arco. Aunque sí necesitas compañía, para eso está tu barrio.

-¿Te ha tocado jugar con piedras como arco?

De todas maneras. Crecí en Jesús María, en el Parque Huiracocha. Cuando éramos pocos, jugábamos en el centro del parque, y cuando éramos muchos, seis contra seis, tomábamos la pista (risas). Son de las cosas que más extraño hacer, así como jugar carnavales, policías y ladrones, escondidas, salir a la calle a calentar la vereda, como diría mi abuela.

-¿Qué aprendiste en la calle?

La calle me ha dado rapidez para pensar. No puedes quedarte callado con tus patas. Velocidad para poner chapas y para comentar algo divertido, pero sin ofender.

-¿El show Barrio fino a qué tipo de barrio hace alusión?

A seguir pasándola bien en la calle, siendo tú mismo, achorado y chacotero, pero sin agredir a otra persona o pasar por encima de nadie. Eso significa ser elegante.

-¿Te ha tocado mecharte mucho en la calle?

Creo que la palabra correcta es que me han pegado. De unas 10 mechas que he tenido, debo haber ganado una.

-¿Has sido el bacán, el lorna o punto intermedio?

Tuve la suerte de que les daba mucha risa a mis patas. Entonces, fui el gracioso y eso me aliviaba.

-¿En el barrio nace el locutor de radio, el conductor de TV e incluso el actor?

No tengo ninguna duda que ahí nació. Los mayores tenían una máquina para grabar casetes. Yo grababa un show para ellos, donde hacía de Augusto Ferrando, del ‘Gordo’ Casaretto y también un bloque deportivo. Yo tenía 11 años. Y el casete se lo pasaban todos, pero nunca lo escuché.

-Y si bien tu carrera ha transitado, sobre todo, en la radio, ¿dirías que hoy eres más conocido por el “apéguese” de Asu mare?

Sí, soy “apéguese” hasta la muerte (risas). En la calle muy pocos saben cómo me llamo y me dicen “apéguese” o, por el programa Entre memes de Movistar Deportes, me dicen “habla pe, meme”.

-¿Cómo llegaste a 'Asu mare'?

Estábamos entrevistando a ‘Cachín’ en el programa de radio que tengo con Gonzalo Torres (‘Gonzalete’). Y ahí nos contó que pensaba hacer una película de su unipersonal y entre broma y broma me dijo que tenía un personaje para mí. Pasó el tiempo y me llamaron de una agencia de casting. Llegué y estaba ‘Cachín’, quien me dijo que no pase la prueba, que estaba adentro. “Te quiero para hacer de militar”, me dijo. En la escena que tengo con él, me ayudó mucho.

-¿Y hoy la actuación ya es una opción para Daniel?

Tengo mucho respeto hacia la gente que actúa. He llevado talleres de impro, clown, stand up comedy, pero no me consideraría ni un poquito actor. Soy un comunicador que tuvo la suerte de salir en una película.

-Pero Barrio fino es una forma de acercarte a la actuación.

Sí, es otra plataforma más que estoy descubriendo y que, la verdad, me está gustando.

-Tu faceta más desarrollada es la radio. ¿Qué futuro tiene este medio?

Hacer radio se ha vuelto más bacán. El futuro son los contenidos exclusivos que se generan con los locutores, porque la música siempre estará. Cada vez más gente escucha un programa de radio por lo que dicen y piensan sus locutores.

-Un constante debate es la música que se pasa en la radio y la que se deja de pasar.

Hay diferentes estrategias y así se apuesta por el pop u otro género. Si viene un peruano que hace pop, lo pondré al mismo nivel que todos los que suenan en la radio. No suena por ser peruano, sino porque sea talentoso. Al final, necesito que su canción tenga el mismo poder que Katy Perry, porque convivirá con ella.

-¿Y hay talento peruano que puede entrar a las radios?

Sin ninguna duda. Pero debería ser genial que así como hay extraordinarios músicos, también empiecen a llegar extraordinarios productores musicales.

-Volvamos a la juventud. ¿En el tránsito de la adolescencia imaginabas ser locutor?

Quería ser cómico, quería ser parte de Risas y salsa. De adulto quería ser el primer latino que trabaje en Saturday Night Live. Siempre hablé de que me encantaría hacer el Saturday Night Live peruano.

-Y la comicidad está en casi todo lo que haces.

Soy un tipo que trabaja con el humor. Creo que soy una especie de ‘Mondonguito’, con algo de Manolo Rojas, unos toques de Porcel y Olmedo y con una chispa de Saturday Night Live.

AUTOFICHA

-“Soy Víctor Daniel Marquina Herrera. Tengo 40 años. Nací en Jesús María, en el Hospital Rebagliati. Estudié en el colegio La Salle de Breña, pero me botaron, porque era un chico bien tranquilo (risas). Me echaron por conducta. Me sacaron en cuarto de media. Terminé en el glorioso colegio San Patricio”.

-“Estudié Comunicaciones en la San Martín. Entré a Radio Planeta cuando estaba en décimo ciclo. Empecé como operador de madrugada, de 2 a 6 de la mañana. Y ahora soy jefe de Contenidos de la radio. Pero mi cargo principal es que soy conductor de 'Mañana maldita'”.

-“Barrio fino va todos los jueves de mayo y el primer jueves de junio. La gente está saliendo contenta del show y dice que con Raúl Castagneto sí damos risa. Es bacán trabajar con él, porque además de capo es buena persona, y cuando descubres personas así, es bacán trabajar. Y soy hincha de Alianza Lima”.