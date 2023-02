Vive al norte de Inglaterra, en York, a menos de dos horas en tren de Londres. Trabaja en una consultora minera para proyectos en Europa, África y América. Es su primer trabajo por esas tierras, adonde llegó en medio de la pandemia.

Han pasado cuatro meses desde que dejó Birmingham, situada a una hora de Londres, donde estudió la maestría en la histórica universidad que se llama como la ciudad. Ahí siguió Ciencias en Hidrogeología y obtuvo el Sir Oliver Prize, por la mejor tesis 2022 entre todos los estudiantes de la Facultad de Geografía, Ciencias de la Tierra y Medioambiente.

La Universidad de Birmingham, que funcionó como hospital durante la Segunda Guerra Mundial, está en el top 100 de las mejores del mundo y la maestría que llevó, asegura, es la mejor del orbe. “Llegar a esta universidad no era algo que preparé por un año o dos, sino desde que terminé la universidad en el 2014″, me dice Cynthia Yauli Cuadrado, sanmarquina de padres ayacuchanos, egresada en primer lugar de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica y ganadora de la beca Generación del Bicentenario 2021, que le sirvió para partir al Viejo Continente.

Describe a York como una ciudad pequeña. Casi un pueblo, pero turístico. Es tal vez la más antigua de Europa, donde los vikingos iniciaron sus conquistas. Una ciudad amurallada. “Es muy diferente de La Victoria, donde crecí”, aclara y agrega que le costó adaptarse a la quietud de York. Interrumpimos su tranquilidad.

-¿Fue fácil adaptarse a Inglaterra o pensó volver al Perú?

Ahí tiene bastante que ver el apoyo de la familia, porque no fue nada fácil adaptarse. Vengo de una familia donde siempre hemos estado unidos. Pero mi mamá nunca dejó de llamarme todos los días, a la misma hora. Eso hizo que sienta que no estoy lejos de mi país. Y como vine becada, sentía que tenía un compromiso no solo con mi familia sino también con mi Perú.

-Su tesis sobre el agua si bien está enfocada en un caso de Inglaterra, ¿podría aplicarse a otras realidades?

También se puede aplicar al Perú. Se trata de cómo optimizar los recursos que contiene el agua subterránea. Lamentablemente, no puedo hablar tanto de mi tesis porque tengo un contrato de confidencialidad, porque es un proyecto que más adelante se realizará.

-En todo caso, un tema que está en agenda es el futuro del agua y se dice que, por su escasez, será una de las crisis mundiales.

El mayor recurso de agua dulce que se tiene en la Tierra son las aguas subterráneas. Hoy en día lo que consume todo el mundo son aguas superficiales, que es una porción pequeña en comparación de todas las reservas de aguas subterráneas que existen. En el futuro, no sé si en cinco o 10 años, todos tendremos que usar las aguas subterráneas. Incluso, en la maestría algunos profesores nos dieron las gracias por estudiarla, por “preocuparnos por el mundo”. Esta maestría no la puedes encontrar en todas las universidades; en Sudamérica no existe, solo en Inglaterra, Canadá, EE.UU. y en algún país más.

-¿Hoy se usan las aguas subterráneas?

Inglaterra es uno de los pioneros. Buena parte del consumo doméstico de este país es a través de las aguas subterráneas. Se instalan pozos de bombeo y se extraen esas aguas. Tengo entendido que en Perú lo usan en algunos lugares, más que todo para la agricultura.

-¿Qué más se debe hacer para afrontar una futura crisis del agua?

Desde ya, empezar a investigar. Las reservas de aguas subterráneas de un país están ligadas a los recursos en los acuíferos. Y el Perú tiene muy buenos acuíferos; es decir, formaciones geológicas que contienen muy buena cantidad de volumen de agua subterránea.

-¿Cómo se asume la minería en Europa?

Por lo que he visto, hay la percepción de que el ciudadano sudamericano, sobre todo peruano, tiene bastante experiencia en minería, porque el Perú de por sí es un país minero. En Europa no hay tantos proyectos mineros, e incluso me parece que Inglaterra tiene algunos problemas para encontrar personal para sus proyectos.

-¿Por qué eligió Ingeniería Geológica? Imagino que no es una carrera muy común.

En mi promoción en San Marcos somos cuatro chicas de un total de 60 alumnos. Pero yo empecé la academia sin saber qué iba a estudiar y me gustó la geología: ¿cómo se formó la Tierra?, ¿cuáles fueron los procesos de formación del suelo? Y me decidí a estudiar geología sin saber a qué mundo me metía. Ya en la universidad, me gustó más y me di cuenta de que no solo es el estudio de la roca sino que estaba conectado con varios recursos que el Perú necesita, como es la minería, el petróleo y ahora las aguas subterráneas.

-Desde York, ¿qué piensa del camino realizado?

Lo que he soñado se cumplió y se sigue cumpliendo, no solo a través de mi esfuerzo sino del esfuerzo de mis padres. Ellos siempre me decían: “Tienes que estudiar, porque estudiando vas a salir adelante”. Y desde niña eso se metió en mi cabeza y he podido obtener un resultado, no solo para mi familia y para mí; he sentido que he podido brindar un poquito de alegría al pueblo peruano en estos momentos que hay problemas políticos.

-Primer lugar en la universidad y ahora este premio internacional a la tesis de maestría. ¿A qué lo atribuye?

Soy disciplinada, pero no quiere decir que 100% me dedico a estudiar. Soy una fiel creyente de que debe haber un balance. Soy 60% estudios y el resto relajo: salgo, me divierto, conozco gente. Uno da lo mejor de sí cuando se siente relajado y menos estresado. Y si también quiero salir adelante, es por mi familia.

AUTOFICHA:

- “Soy Cynthia Yauli Cuadrado. Tengo 31 años. Nací en Lima, pero mis papás son de Ayacucho. Ellos vinieron a Lima justo en el 90, en la época del terrorismo. Por protección se mudaron a Lima. Yo nací al primer o segundo año que ellos vinieron a la capital. Crecí en La Victoria”.

- “Cuando acabé de estudiar la universidad trabajé en minería, en empresas mineras, en consultoras de ingeniería. Antes de la maestría en el Reino Unido hice un curso en Arizona, Estados Unidos. Además, me gusta manejar bicicleta y me gustan los animales, tengo un loro”.

- “Mi plan es conseguir más experiencia internacional, empaparme de los estándares de, por ejemplo, la extracción de agua subterránea para el uso doméstico sin afectar otros recursos. También quiero empezar un doctorado, aún no he decidido dónde ni cuándo, lo estoy viendo”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

TE PUEDE INTERESAR