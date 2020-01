Víctor Soto es profesor de Matemáticas en un colegio y también enseña Historia en las calles de Lima. Él, junto a Julio Maldonado, Juan Rodríguez y 14 socios más, han conformado la Asociación de Recreacionistas de Lima, que son un grupo de apasionados por el Perú que se invisten de los héroes anónimos que defendieron nuestra patria durante la Guerra con Chile. Maldonado es el confeccionista de la ropa, trabaja en Gamarra y estudia puntada a puntada las prendas que usaron los soldados, reservistas, enfermeras, rabonas y demás actores que participaron de las batallas. Para confeccionar las vestimentas de los asociados, Maldonado ha accedido a museos, documentos, libros, pinturas y toda fuente confiable que le dé referencias exactas sobre cómo replicar las piezas usadas entre 1879 y 1883. Rodríguez trabaja en una automotriz y es un coleccionista de piezas únicas. Tiene una ‘bala de papel’ original que se usó durante la guerra, también municiones verídicas de las fuerzas armadas chilenas y peruanas. Guarda platos, tenedores, cucharas, botones, monedas, billetes y hasta una pata de burro que recuperó en un campo de batalla en Tarapacá. Presume que es de uno de los animales que estuvo durante la batalla de 1879. A los tres los une un profundo amor por nuestro país y nuestra historia. Llegaron hasta la redacción de Perú21 para enseñarnos su arte, sus zapatos pegados con estaquillas de madera, sus mantas mandadas a hacer en Cajamarca, el tipo de costura con el que habían hecho sus trajes, las telas con las que confeccionaron sus pantalones y hasta las armas (originales y réplicas) que forman parte de su representación. Todo milimétricamente cuidado. Hoy, que se conmemora la Batalla de San Juan, resulta especialmente emocionante publicar la conversación con el presidente de esta asociación, Víctor Soto, sobre sus actividades, aspiraciones y motivaciones.

¿Por qué crearon esta asociación?

Nuestro propósito es rendir homenaje al poblador peruano en su rol de combatiente en las diferentes guerras que ha tenido nuestro país. Digo poblador en la medida de que, dependiendo de las épocas, no todos eran considerados ciudadanos. Y digo rol de combatiente porque las personas tuvieron también responsabilidades familiares, laborales, pero asumieron el deber con su país.

¿Qué es el recreacionismo?

Es un movimiento a nivel mundial que implica tener un principio pedagógico. Un recreacionista no es un maniquí, sino que se acerca a las personas e invita a la conversación para explicarles sobre su vestimenta y su contexto histórico. Por lo tanto, debe estar muy enterado de la Historia.

¿Qué tipo de trajes tienen en la asociación?

Hemos iniciado con el Ejército de Reserva de Lima de la Guerra con Chile porque al comienzo todos los del grupo éramos civiles. Posteriormente se ha ido integrando personal de las Fuerzas Armadas.

¿Cuál es el proceso para hacer su vestimenta?

La idea es acceder a restos textiles originales, documentación sobre el reglamento de vestimenta, fotografías o dibujos. En la medida que obtenemos más de esos elementos, el uniforme es más fidedigno. Luego pasa a la confección con Julio Maldonado. Hemos tenido la oportunidad de firmar un convenio con el Instituto de Estudios Históricos del Pacífico, del señor Óscar Ferreyra, quien ha permitido acercarnos a las prendas originales para observar las telas, el tipo de confección, el corte. Con eso se pasa recién a la confección. Julio es quien ve qué tela se acerca más, cómo es su teñido. Es un trabajo bastante complicado para realizar los detalles.

¿Cada socio se manda a confeccionar su propia vestimenta?

Sí, ninguno vive de esto. Lo hacemos porque entendemos que hay, sin duda, un mensaje que dar a la población para acercarles la Historia de la manera más fidedigna posible. Hay que entender que aquello que está escrito como datos y números fueron también personas. Los hombres y mujeres que formamos parte de la asociación nos investimos de los pobladores y demostramos lo que todo ser humano tiene: intereses, defectos, virtudes.

¿Tienen planes de confeccionar trajes de otras épocas de nuestra historia?

Estamos ad portas de comenzar la confección de uniformes del Ejército Libertador, de la Guerra de la Independencia. Ha sido un proceso bastante arduo porque hemos encontrado muy pocos restos textiles, lo que hay son documentos de reglamentación de los uniformes. Afortunadamente dos de nuestros asociados tuvieron la oportunidad de encontrarse con unos extranjeros que tienen más información sobre el tema y, así, hemos podido diseñar un modelo y pasará ya a confección.

¿Qué es lo que más le gusta de investirse como un personaje de una época pasada?

Conversar con las personas, sin duda. Se acercan a hacer preguntas porque generamos una curiosidad permanente frente a tanta información dispersa que existe, alguna llena de mitos. Les contamos los recorridos de las tropas y pueden imaginarse el esfuerzo que significó ir cargando toda la indumentaria. Las figuras de la Historia se vuelven humanas y sus sacrificios también. Aparece, por lo tanto, la valoración de nuestros antepasados, los reconocen como parte de nuestro país, de nuestra biografía nacional y reforzamos nuestra identidad.

¿Han tenido algún inconveniente con la gente cuando salen a la calle?

Nos encontramos con nuestras propias taras. Aparecen temas como el racismo, la exclusión, el revanchismo. Muchos quieren señalar un culpable de nuestra derrota y otros se fanatizan con una figura que consideran salvadora.

¿De qué han venido vestidos?

Yo soy personal de una hacienda, represento a la fuerza rural que mantuvo la vigilancia e intervino en la defensa de Lima. Juan está investido de un soldado del Batallón XXI Libres de Cajamarca, a cargo de Joaquín Bernal. Julio tiene el uniforme del Batallón Canta.

AUTOFICHA:

- “Somos 17 miembros activos de la asociación, yo soy el presidente; soy profesor de Matemáticas. Estudié en la época de la reforma de Velasco Alvarado, fue algo que me marcó mucho. La asociación no caminaría si no fuera por todos sus miembros”.

- “El Ejército de Reserva de Lima fue convocado un 27 de junio de 1880. Primero fueron 10 divisiones, cada una tenía una labor específica, estaban los camaraderos, tipógrafos, juriconsultos y otros. Ellos entrenaron en la alameda de Acho, Paseo de los Héroes, etc.”.

- “El reconocimiento de tu espacio y la relación de la Historia con tu vida cotidiana hace que haya más curiosidad sobre lo que ocurrió en el pasado. Además de los héroes conocidos, enumeramos los nombres de los oficiales y soldados, ahí se nota la diversidad que hubo en la guerra”.