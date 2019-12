Arnold pasó su niñez ayudando a su abuelo a pescar en los ríos de San Ramón (Junín) y a pastar el ganado, disfrutaba de mojarse con la lluvia y observar los crepúsculos. “Aunque ahorita me ves con terno, yo en realidad soy un chico de campo”, dice orgulloso. Cuando cumplió trece años, sus padres lo trajeron a Lima para que estudie la secundaria. A pesar de que su papá fue la primera persona que le contagió la pasión por el cine, se convirtió en su primer detractor cuando Arnold decidió estudiar Comunicación Audiovisual. El padre había sido marino y el abuelo militar, por eso esperaban que la tradición continúe. Pero como el amor y la perseverancia son una fuerza que arrasa con todo, Arnold terminó por convencer a su padre de que realmente el cine era su vocación y hasta lo convirtió en el protagonista de su primer largometraje en formato documental: Heimat in Perú. Un viaje de un padre y su hijo hacia la selva central que narra la historia de un pueblo de colonos que logró conquistar una difícil y hermosa geografía en medio del bosque. El filme de Arnold fue seleccionado para la exhibición del Festival de Cine Europeo de este año y apunta a competir en el próximo Festival de Cine de Berlín.

¿Te costó enfrentarte a Lima después de tantos años de vivir en la selva?

Fue un choque porque la gente de campo es más solidaria y respetuosa. Cada vez que alguien tiene un problema, la gente se apoya. Por eso, cuando llegué a Lima no solo fue un cambio de ambiente, sino también de la forma de ser de la gente, que son un poco más rudos, no tan amigables. Me dio mucha pena venir, pero lo asumí como un reto. Para mí el documental que he hecho ha sido una forma de regresar a mi hogar.

Tu papá no estaba de acuerdo con que estudies cine. ¿Cómo fueron esos años?

Cuando empecé a estudiar fue mi mamá quien me apoyó, pero mi papá no. Ella me daba la solvencia económica, yo trabajaba en su cafetería. Luego mi papá vio que le ponía empeño a mis estudios y me empezó a apoyar también. Pero cuando terminé la carrera, me cortaron todo, me dijeron: tú decidiste tomar esa carrera, tú te la ves. Estaba buscando cómo subsistir. Mi hermano menor había estudiado Ingeniería Industrial y él me daba para los pasajes y la comida.

¿Cuánto tiempo estuviste sin trabajo?

Fue casi un año muy duro, buscaba financiamiento en las embajadas para un proyecto de cine. Pero también fue un momento que disfruté porque aprendí mucho de esas circunstancias. Era parte de la aventura.

¿Qué aprendiste durante esos meses?

Que pude haber ganado dinero en alguna agencia como comunicador o en la milicia –como quería mi papá–, pero los seres humanos somos nuestras decisiones. Yo estaba ahí porque quería tomar ese camino. Yo la iba a luchar y si no me salían las cosas, no iba a ser porque no lo intenté. Aprendí que nosotros mismos somos los que creamos nuestro camino. Finalmente cuando recibí el apoyo de las embajadas fue muy gratificante.

Y tu papá terminó por protagonizar tu documental.

Sí, es un viaje que hacemos mi papá y yo por toda la selva central. A través de las anécdotas de mi papá, se cuenta la vida de todos los colonos, de la inmigración europea, cómo llegaron los italianos, austriacos y alemanes. Fue mi primer largometraje y tuve un montón de problemas.

¿Cómo cuáles?

Yo quise grabar en la época de lluvia porque es lo que estas personas viven. Mi equipo humano, debido a lo difícil del lugar, me dejó. Había caído el huaico en varias ocasiones a solo unos metros de nosotros y se había vuelto un poco peligroso. Llegamos a Oxapampa y me dejaron, pero estaba a mitad del documental y tenía que acabarlo. ¡Me había costado tanto que no podía dejarlo así! Conseguí un nuevo equipo humano, pero tuve más problemas.

¿Qué pasó?

El huaico cayó sobre la camioneta donde iban todas las cámaras, afortunadamente no hubo heridos, pero perdí todo el equipo. Pensé: ¿qué está pasando? Mi papá al ver que me había esforzado tanto decidió comprar nuevos equipos. Así fue como logré terminar de rodar.

¿Qué significa Heimat?

Hogar. Yo hice este documental porque siento que toda la selva central es mi hogar, amo este lugar. Busco que a través de mi trabajo se preserve su historia, su cultura y tradiciones. Le decimos el pueblo de los valientes por todo lo que vivieron los colonos, fueron obstáculos bien difíciles.

¿Qué tipo de dificultades, por ejemplo?

Cuando ellos llegaron no había carreteras, las tuvieron que construir. Muchos colonos murieron porque las pistas eran muy peligrosas, muy angostas, por eso tenía que pasar un solo carro por día. Los incas quisieron colonizar la selva central, pero no pudieron por lo agreste que era el terreno.

¿Y por qué los colonos se desplazan para allá?

El Estado peruano les cedió esa parte del país, por eso se les llama el pueblo de los valientes. Por eso yo quería hacer honor a ese nombre y terminar el documental a pesar de todas las dificultades.

¿De dónde sale la motivación cuando te pasan tantas cosas en contra?

Es porque se trata de mi hogar, mis mejores experiencias, mi familia.

Es una pena que muchos jóvenes tengan que dejar sus hogares para llegar a Lima a estudiar o trabajar a causa de la centralización.

No me parece justo, pero al final cada uno decide qué hacer. Afecta al desarrollo del interior; por ejemplo, ves a una comunidad grande, pero los jóvenes no están, solo hay adultos y ancianos. Yo siento un llamado de conciencia para que nos preocupemos por nuestros lugares de origen.

AUTOFICHA:

- “Me llamo Arnold Erick Wismann Esteban, nací el 23 de diciembre de 1993, a los seis meses. Mi nacimiento también fue una lucha. Mi papá fue marino y mi mamá policía. La persona que más influyó en mí ha sido mi papá Hernán. Mis referentes son Bruce Lee y Jackie Chan”.

- “Soy fanático de los perros pastor alemán, tengo uno que se llama Cobra, con él viajamos por toda la selva, lo llevo a todos lados, es mi compañero. Tiene un año y medio. Antes de él tuve otro pastor alemán, son muy inteligentes, físicamente se adecúan a todo clima”.

- “El documental fue financiado por las embajadas de Alemania, Austria, el Comité Italiano y la Unión Europeo. Yo fui a tocarles la puerta. La encargada cultural de la Embajada de Alemania me dijo que no podían costearme todo el proyecto, pero me sugirió que vaya a las otras embajadas para pedir su apoyo”.