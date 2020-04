Uno de los pasajes de la historia griega que más recuerda el profesor y poeta Marco Martos es el fin del enfrentamiento entre griegos y persas en la tercera guerra médica. En ese entonces, el rey de Persia provocó una tempestad que azotó el mar. Se le grabó tanto que, 50 años después, hizo referencia a esta escena en uno de sus poemas.

¿Cómo llegó a ese momento de la historia? Fue gracias a un relato del autor brasileño Monteiro Lobato que leyó de niño. Es que “hay cuentos que quedan en la memoria para siempre. ¿Y cuáles son? Los que hemos leído en la juventud o infancia”, afirmó en una entrevista para Perú21.TV.

Precisamente, reconociendo la importancia de la escritura y lectura en esta etapa temprana, es que Perú21 lanzó el concurso Cuentos desde Casa, dirigido a niños y adolescentes entre los 9 y 17 años. En estos tiempos de aislamiento, invitamos a que exploren su capacidad creativa y nos cuenten sus historias y experiencias de cuarentena.

El también presidente de la Academia Peruana de la Lengua será parte del jurado del concurso junto a la escritora y profesora Giovanna Pollarolo y el editor de Cultura de Perú21, Mijail Palacios.

LOS LIBROS EN CASA

Durante su infancia en Piura, considera que fue un niño afortunado porque recibió la dedicación de sus padres. Él era profesor secundario y periodista y ella, profesora de primaria. “Nadie me imponía leer, pero me dejaban libros a la mano. Además, mi padre me contaba cuentos”, explica.

Recuerda las narraciones de Las mil y una noches y también tiene grabados en la memoria los 20 tomos de cuentos del autor Monteiro Lobato, en los cuales describió las aventuras de un grupo de niños brasileños junto a su abuela y una muñeca que hablaba, todo esto mientras daba nociones de gramática e historia.

TIEMPO DE ESCRIBIR

Para el poeta, este es el momento preciso para escribir. Señala que la labor de escritura, pintura o de música necesita momentos de reposo, de apartarse del mundo. “Esta soledad estimula la actividad artística y científica”, afirma. Pero, sobre todo, hace que aflore la necesidad de conectarnos con otros y compartir nuestras vivencias. Por eso resulta oportuno el concurso.

También subraya que en esta etapa de la niñez y la adolescencia existe una gran creatividad que responde a la curiosidad por el mundo que los rodea. Por eso, “en los cuentos que escriban los niños, deberían aprovechar su propia experiencia”, propone.

Señala que no solo se debe evaluar la buena ortografía del texto, sino que tiene que ser original. “¿Cómo medirlo? Es difícil, pero uno tiene práctica para ver cuando alguien repite una historia o cuando escribe algo realmente inusual”, agrega. Para Marco Martos, lo que hace que un cuento sea bueno es cuando encuentra la receta perfecta para combinar lo usual con lo inusual.

BASES DEL CONCURSO

• El concurso está dirigido a niños y adolescentes entre 9 y 17 años, divididos en tres categorías (9-11, 12-14 y 15-17).

• Los ganadores de cada categoría se llevarán como premio una tablet, una colección de novelas infantiles y la publicación del cuento en el diario impreso.

• El cuento debe tener una extensión máxima de dos páginas y mínima de una página. En letra Arial 12 e interlineado 1.5. Y debe tener un título. La historia tiene que ser original e inédita escrita en español.

• Para participar se deberá enviar el cuento del 7 al 19 de abril en formato Word o PDF, al correo concursosenp21@gmail.com con sus datos completos: nombres y apellidos, teléfono y DNI; además, los padres deben registrarse, llenar todos sus datos y los del menor participante en la web: https://promociones.peru21.pe/registro/cuentosdesdecasa. Los ganadores serán anunciados el domingo 26 de abril. Perú21 asume los gastos de envío de resultar un ganador de provincia.