El Centro Cultural Brasil-Perú (CCBP) presenta una muestra especial que rinde homenaje a la admirada escritora Clarice Lispector (1920-1977). Son 22 artistas peruanos que exponen diversas obras, desde retratos, bordados, escultura, caricatura, cómic, ilustraciones, amigurumi (peluche tejido), cerámica y cuadros. Además de espacios intervenidos y restauraciones, hay una línea de tiempo de la vida de la también periodista con textos, imágenes y materiales de sus más célebres obras.

Rozenilda Falcao, curadora de la muestra, dijo a Perú21 que les tomó 10 meses organizar la exposición. Clarice Lispector bajo la mirada de los peruanos es una invitación para (re)conocer a una de las escritoras brasileñas más importantes del siglo XX, comparada con Virginia Woolf y James Joyce.

Nació en Ucrania, pero su familia huyó por la guerra. Llegó a Brasil cuando tenía un año. Se nacionalizó brasileña y, finalmente, se casó con un diplomático de ese país. Ella escribió desde los 20 años. “Es una escritora muy particular. Es intimista y enigmática. Tiene mucho mérito”, manifestó Rozenilda Falcao.

BORDADO AYACUCHANO

“Ríndete, como yo me rendí. Sumérgete en lo que no sabes como yo. No te preocupes por entender, el vivir supera cualquier entendimiento”. Palabras de Lispector que la artista peruana Danielli Ríos usó para complementar su obra. Se trata de un bordado. Danielli conoció los escritos de la autora brasileña cuando estaba en la universidad y su estilo la impactó. “Yo le quise poner algo de peruano a la obra de Clarice. Usé la técnica de bordado ayacuchano con lana sobre un lienzo sublimado. Mi trabajo está inspirado en la fuerza que ella tiene en sus libros, en salir de lo cotidiano, en poner a la mujer a la luz y de ser protagonista de su propia historia. Eso lo resalté con el bordado ayacuchano, que es tan colorido, tan vivo”, dice Ríos.

Más de 20 artistas peruanos le rinden homenaje a Clarice Lispector.

Al grupo de peruanos también se sumaron tres artistas brasileños y uno francés. Se lograron más de 30 obras.

“Hay un video en el que se puede escuchar cuentos cortos que ella relata”, explica Liliana Com, artista y gestora de la idea de realizar esta exposición.

“Clarice es una mujer fuera de lo común, súper adelantada a su época, incluso a esta época. Desnuda el alma humana con sus virtudes y defectos, y la plasma en sus obras”, agrega Danielli Ríos.

DATOS:

-La muestra puede ser visitada de miércoles a viernes, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. El ingreso es libre.

-Se expone en la Galería Tarsila Do Amaral del Centro Cultural Brasil-Perú (General Borgoño 1156, en Miraflores). Va hasta el 3 de setiembre.