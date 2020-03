DISCO: After hours, de The Weeknd

After hours, de The Weeknd.

En tiempos difíciles todos estamos afectados, incluso la carrera de los artistas. Conciertos y giras aplazadas, eventos musicales pospuestos y varios lanzamientos musicales cuya fecha de publicación peligra. Esto no ha ocurrido con el nuevo material de The Weeknd, titulado After Hours.

Abel Makkonen Tesfaye regresa tras Starboy (2016), que obtuvo buena crítica y que logró el Grammy a Mejor Álbum Urbano Contemporáneo en 2018.

En este disco los reflectores caen directamente sobre The Weeknd, quien optó por no hacer colaboraciones. A lo largo de 14 canciones disfrutamos de su característica voz, realmente suave y melancólica a su estilo. Explora desde el synthpop y la música disco hasta el R&B, trap y pop.

Puede acceder al disco en YouTube, Spotify, Apple Music y otras plataformas.

PELÍCULA: El Hoyo

El hoyo. (Netflix)

El filme español fue dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia y ha obtenido muchas criticas positivas. Una atractiva combinación de suspenso, terror, ficción y una crítica política que ha generado gran aceptación entre los espectadores, que actualmente se encuentran más pendientes que nunca debido a la cuarentena.

El protagonista es un joven llamado Goreng, interpretado por Iván Massagué, que despierta en una celda de cemento con un hoyo rectangular en el centro. Su compañero explica que están en una prisión vertical y todos los días desciende una plataforma a la prisión con los restos de comida de una abundante cena en el exterior.

Es una lucha constante por la supevivencia, porque a medida que desciende la plataforma, la comida es menos y los encarcelados harán lo que sea posible por alimentarse.

ATENCIÓN: Este filme contiene escenas con sangre, gore, canibalismo y demás elementos que son aptos solo para audiencia madura.

Puedes verla en Netflix.

CÓMIC: The Walking Dead #1

The Walking Dead #1. (Comixology)

Esta serie de historietas estadounidenses fue publicada desde 2003 hasta el año pasado. Fue escrita por Robert Kirkman y dibujada por Tony Moore, reemplazado por Chalie Adlard a a partir del número 7.

En la primera entrega se narra la historia de Rick Grimes, el sheriff de un pequeño pueblo de Kentucky, que se despierta en un hospital. Tras despertar de un coma, encuentra el mundo abandonado de todo lo que vive y se enfrenta a un muerto viviente que lo ataca. Cuando decide volver a casa, su familia ya no está. Gracias a su vecino, descubre que debe ir a Atlanta para recuperar a su familia. Recupera los suministros de la abandonada estación de policía y se encamina.

Puedes leer el cómic gratuitamente en Comixology.

DATO: Además, existe una versión en serie de televisión, cuyas 8 temporadas se pueden ver desde Netflix.





PROGRAMA DE TELEVISIÓN: Sucedió en el Perú

Sucedió en el Perú. (YouTube: Tv Perú)

El programa documental es conducido por la actriz Norma Martínez, quien investiga y nos cuenta sobre diversos hechos y personajes de la historia del Perú. En cada episodio exploramos más sobre los acontecimientos y personalidades del Perú que dejaron huella en nuestra historia.

El programa se transmite todos los sábados a las 6 p.m. Esta semana estará dedicado a Dora Mayer, una investigadora y periodista peruana. Ella dedicó su vida a la defensa de la causa indígena y de las minorías.

Puede ver el programa en el canal de TV Perú. Si desea ver ediciones anteriores, puede acceder a ellos en el canal de YouTube de TV Perú.





APP: Ludo Club

Ludo Club.

Sí, en tiempos de cuarentena debemos recurrir a esos juegos de mesa, libros, series y todo lo que ya mencionamos. Pero también podemos disfrutar de las apps, sobre todo de aquellas que nos permiten conectarnos con amigos.

Por ejemplo, está Ludo Club, que nos permite jugar con gente alrededor del mundo, contra la misma app e invitar a amigos a una partida del clásico juego.

Puede encontrar la app en Google Play y App Store de Apple.