El libro ilustrado “Bibi y Dorón en cuarentena” (Editorial Estruendomudo) nos presenta la historia de dos perritos que, luego de estar acostumbrados a una vida de salidas y juegos en el parque, de un día para otro, deben quedarse en casa, sin mediar explicación, y aprender a adaptarse a esta nueva vida junto a su familia de humanos.

Según su autora, la escritora Zhenna Luque, esta publicación es una herramienta para que los padres puedan explicarles a sus hijos, desde la simbología de dos mascotas, el actual contexto de pandemia sin generar miedos ni confusiones.

“Para los niños esta situación es muy complicada, sin poder ir al colegio, ver a sus amigos, abuelos o jugar con normalidad en la calle. Por eso, como en las fábulas, los animales sirven para que ellos se identifiquen con la historia y puedan entender lo que ocurre en el mundo de una forma amena y divertida”, explica.

La publicación está ilustrada por la artista Jimena Laguna, quien usa la técnica de la acuarela con colores vivos para plasmar a los personajes. Luque indica que buscaron que los trazos no sean tan definidos para motivar la imaginación de los pequeños.

Audiolibro

La historia cuenta con una versión en audiolibro, disponible en Spotify, que es narrada por la propia Luque y musicalizada por el productor Dennis García. La autora indica que para ella era importante que el cuento estuviera en un formato narrado ya que ella de pequeña tomó contacto con la literatura de esa forma.

“Mi mamá me compraba cuentos para niños que venían con casetes y yo, que aún no sabía leer, con esas narraciones me imaginaba las historias y las aprendía de memoria”, cuenta.

“Bibi y Dorón en cuarentena” está escrito en rima, lo que permite que el relato en audio sea mucho más fluido y conecte con los niños.

“Debemos incentivar que los pequeños imaginen, no darles todo masticado sino el cerebro se hace perezoso. Cuando escuchan el audio ellos crean su propio mundo y ponen a volar su mente”, agrega la autora.

Finalmente, Luque indica que este cuento le deja a los lectores la lección de que todo lo malo no puede durar para siempre. “La cuarentena pasó para los dos perritos de la historia y para nosotros también va a terminar en algún momento. Ese el mensaje que debe quedar: pronto podremos volver a nuestras vidas, mientras tanto, hay que cuidarnos y seguir las reglas”, señala.

