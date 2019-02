Courtney Barnett: "No se trata de crear música que esté de moda"

En un mundo donde solemos encasillar el sonido de los artistas, Courtney Barnett se rebela. La cantante y compositora australiana, de 31 años de edad, suele ser etiquetada dentro del indie (de independiente), lo que no está mal, y no necesariamente por lo musical sino sobre todo por cómo maneja sus proyectos.



Esta noche, tendremos la oportunidad de verla en vivo, ya que regresa a la capital para presentar su más reciente álbum Tell Me How You Really Feel. Producción que coquetea con el power pop y un rock jubiloso, pero que también besa en sus letras la melancolía.



El último disco de Barnett, Tell Me How You Really Feel, cuenta con diez temas.

Precisamente, sobre la canción “Need a Little Time”, Barnett comenta a Perú21 que la compuso basándose en el agotamiento emocional. “No se trata únicamente de un cansancio físico, sino de esos momentos en los que tu mente no puede más y necesitas estar sola”, nos explica.



En ese sentido, este disco viaja al interior de ella misma y se encuentra con la tristeza y la necesidad de tomarse una pausa. Hay que entender que no siempre se puede estar bien.



PESE A LOS GRAMMY

La cantante atrajo la atención del público y de la crítica musical a fines de 2013, cuando publicó The Double EP: A Sea of Split Peas. Luego, en 2015, el álbum Sometimes I Sit and Think, Sometimes I Just Sit le valió el reconocimiento a nivel internacional y el premio a Mejor Artista Femenina en los Aria Awards, así como una nominación en los Grammy como Mejor Artista Nuevo.

“Para mí no se trata de crear música que esté de moda o canciones que otros esperen escuchar. Lo que hago responde a lo que a mí me gustaría escuchar”, aclara Barnett. Ella le pone sonido a la cotidianidad, le canta al día a día, de lo que es necesario hablar, porque quizá ahí hallemos la profundidad de la vida. Tal vez.

(Facebook: Courtney Barnett) Afiche hecho por Rodolfo Jofre Saavedra. (Facebook: Courtney Barnett) Difusión

- El concierto es hoy, 8 p.m., en el C.C. Barranco (República de Panamá 220, Barranco). Abre la cantante nacional Clara Yolks. Entradas a S/159 (general) y S/209 (VIP).