Cosquín Rock y 17 años de tradición rockera esta semana en el Perú

Guadalajara, Lima, Bogotá y Santa Cruz. Y en 2018, quizá Santiago de Chile. Esas son las ciudades que se suman a Córdoba en el camino que emprendió hace 17 años el Festival Cosquín Rock , que este 2017 por primera vez cruzó la frontera argentina y busca plantar la bandera de su tradición rockera más allá del Aeródromo Santa María de Punilla, donde se realiza la edición matriz cada febrero, que este año duró tres días, en hasta siete escenarios.

Chorrillos será la sede de la primera vez del Cosquín en el Perú, este sábado 14 de octubre. Se ha logrado reunir a unas 30 bandas en tres escenarios. Las dos tarimas principales recibirán a Residente (Puerto Rico); No te Va Gustar (Uruguay); a los argentinos Los Fabulosos Cadillacs, Fito Páez, La Beriso, Hammer, Illya Kuryaki and the Valderramas, Attaque 77, GIT, Dread Mar I, Carajo, Las Pastillas del Abuelo, Callate Mark; y a los nacionales Autobús, Gaia, Inyectores, Tourista, Kanaku y El Tigre, La Sarita, Cuchillazo, Uchpa, Turbopótamos, La Mente, Pedro Suárez-Vértiz La Banda, We The Lion y La Ficción.

Del escenario alternativo, hasta la fecha se sabe que estarán los actos locales Andrea Martínez, Nave Ascensor, Roxie y Riviere, artistas que han anunciado en sus redes sociales su participación. El cartel suma alrededor de 14 horas de música. Hay que precisar que, en la curaduría de los grupos nacionales, Pedro Suárez-Vértiz tuvo voz y voto.



Fabulosos Cadillacs.

Sumas y restas

Nos comunicamos a Argentina con el creador del Cosquín Rock, José Palazzo, quien estima que el festival en Lima reunirá entre 15 mil y 20 mil personas. Esta última cifra similar a la que congregó en Guadalajara, México, en febrero de este año.

El productor asegura que la edición limeña es un panorama de lo que pasa en el rock argentino, peruano y latinoamericano. “La industria de la música peruana ha tenido un crecimiento muy grande que va de la mano con el crecimiento del talento local y de las empresas nacionales”, subraya Palazzo y afirma que, por otra parte, el rock argentino está gozando de “muy buena salud” en su país.

Sin embargo, para el productor peruano Luis Alvarado, la oferta de bandas extranjeras del Cosquín aún es muy tradicional. “No es fácil trasladar una vivencia argentina a un lugar como el Perú. En Argentina la música es como el fútbol. Hay una relación de hincha con los artistas. Eso no existe acá aún”, apunta el creador del sello Buh Records y conductor del programa radial Cazar Truenos.

También tiene dudas sobre si los grandes festivales deberían pensar necesariamente en la imagen de un festival rockero. “Quizá se deba pensar en un festival de música alternativa, urbana, incluir a la cumbia. Pensar en la diversidad”, subraya.

Le preguntamos a Palazzo si ya tiene asegurada una segunda edición en Lima para 2018. Responde que le encantaría que así sea, pero que aún no lo puede precisar. “El Cosquín Rock también es itinerante. En 2018, a lo mejor hagamos Santiago de Chile. Este es nuestro primer paseo por Latinoamérica”, puntualiza. Larga vida a este tradicional festival y ojalá sea signo de que el Perú está en franco camino a consolidar una escena de música alternativa, contemporánea y diversa.

Datos

- El Cosquín será en el Club Cultural Deportivo

Lima (Av. Alameda Sur 1530, Urb. Los Cedros de Villa, Chorrillos). Teleticket: VIP a S/520 y general S/186. 11 a.m.

​- La oferta del Cosquín incluye conversatorios, proyección de filmes, exposiciones, gastronomía, barber shop, tatuajes, juegos, grafiti y más.