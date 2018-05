Robert Downey Jr. y Braulio Ledezma comparten la misma estatura y un parecido en el peinado, la barba y el rostro. Luego las similitudes van desapareciendo. El cosplayer mexicano de Tony Stark llegó a Lima para el Día del Comic Festival, que se desarrolla estos días en el Campo de Marte.

Ledezma es cosplayer por casualidad. En 2008, tras el estreno de una de las cintas de Marvel Comics, sus sobrinos le dicen que se parece al hombre detrás de Iron Man. En 2014, se viraliza una foto tomada por un colega, la que resalta su parecido con el personaje.



De ahí ha viajado a varios eventos por Latinoamérica y ha filmado un comercial para Volkswagen adoptando la identidad del superhéroe.

Doble y viral

Ledezma es doble en una sociedad múltiple como México. Así como ha apoyado campañas de negociantes millonarios, también ha sido contratado por una familia obrera para llevarle a su hijo una torta de cumpleaños hasta la escuela.

Es de Veracruz, en el Golfo de México, zona de salida del narcotráfico. Y siempre escuchaba de secuestros de los sanguinarios carteles. “Los presidentes anteriores han dejado que pase eso”, acota.

Considera que la corrupción está generalizada en la política de su país. “La gente quiere un cambio ya. No crece el país, crece para un determinado número de personas”, dice.

Tiene también nacionalidad americana y apoya el control migratorio del presidente de EE.UU. “Tú eres Trump y esta es tu casa. Si alguien entra y no está invitado, está mal. Y que venga a hacer desmanes, no. Quizá no se expresó bien o no lo quiso decir bien. Debe haber control”, indica.

Tiene 50 años y no ha tenido una armadura impenetrable. Divorciado dos veces, no ve a su hija hace más de 10 años y ha conocido dificultades económicas antes de reingresar a PEMEX, donde trabaja actualmente, ya que es administrador de empresas.



Para seguir siendo Tony Stark, se peina las cejas y se tiñe la barba. Conoció a sus dos esposas en su carrera como cantante de rancheras, que lo ha llevado a varios países. Canta en todo tipo de eventos, incluso sepelios.



Su versión del catolicismo le impide admirar a Downey Jr., a quien no conoce. “La religión te dice que no debes adorar a nadie, salvo a Dios”, expresa. Salvo en eventos, no cobra por foto y es cordial con quienes reconocen su imitación.

Su vida transcurre entre la ficción y las redes sociales. En ellas, ha sido criticado duramente y ha bloqueado contactos, aunque rescata que siempre responde los comentarios, a diferencia de las estrellas.



Una crítica cruda es la dependencia del cosplayer sobre el original. “No me afecta. Me resbala, es un trabajo honesto, no le robo a nadie”, responde.



Orgulloso, muestra en su móvil un video en que Downey Jr. lo felicita por uno de sus videos musicales: “Braulio Ledezma, cosplayer y gran cantante".

Datos:

- El Día del Comic Festival va hasta hoy, con eventos para los amantes de las viñetas. Trajo a John Wesley Shipp, quien encarnó a Flash en los 90.

- Ha sido invitado como cosplayer a diversas convenciones de cómics en México, EE.UU., Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Honduras, Ecuador y Guatemala.

- Es cantante desde 1989. Ha grabado recientemente su primer sencillo “Causa y remedio”, del compositor Fidel Rivera.

