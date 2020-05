“Depende de nosotros, de ustedes”. Esa fue una de las frases más repetidas por el presidente Martín Vizcarra el pasado viernes cuando anunció el aplazamiento del Estado de Emergencia hasta finales de junio. No ha sido la única, durante sus intervenciones anteriores el mandatario se ha referido directamente a las acciones de los ciudadanos, apelando a su responsabilidad para enfrentar la crisis. Es que acaso esta parece ser la única medida que viene dando resultados. Y más ahora, cuando una nueva normalidad precisa de una nueva convivencia.

El concepto de nueva normalidad viene siendo mencionado y discutido desde diversos frentes. En definitiva, es el término que reflexiona sobre cómo vamos a enfrentar la vida ahora, sabiendo que una vacuna para este coronavirus tardará –según estimaciones de especialistas– entre uno o dos años. Tendremos que acostumbrarnos entonces a vivir con el virus al lado, manteniendo las distancias necesarias, con la angustia que conlleva saber que podemos caer enfermos y con las limitaciones propias de una sociedad en crisis. Entender que no será un regreso a la cotidianidad previa.

Y no podemos hablar de una sola nueva normalidad. No será lo mismo para un limeño que para un piurano, para un trabajador de delivery que para un empresario. Pero sí hay una obligación común: la responsabilidad ciudadana.

Hace poco un alcalde de un pequeño distrito huancavelicano no respetó la inmovilización obligatoria y fue intervenido junto a dos amigos por la Policía. Al ser descubierto se justificó señalando que salió a la calle porque se le antojó comer. Así de delirante fue la situación, aunque no tanto como el grupo de piuranos que organizó una celebración por el Día de la Madre en la vía pública o el exjugador de la selección peruana que fue hallado en plena celebración incumpliendo el aislamiento social.

Haciendo a un lado los casos de extrema necesidad, los casos de incumplimiento han sido recurrentes en estos días.

El psicólogo social Jorge Yamamoto hizo uso de una analogía para describir esta irresponsabilidad. “Es como un adolescente que sabe que tiene que estudiar pero se deja de llevar por el videojuego. Él sabe que va a reprobar, pero le vale más el corto plazo. Entonces jala y reprueba. Es porque no hay autocontrol o un castigo inmediato. Por eso la percepción de un castigo inmediato es más importante (en estos momentos) que la razón”, comentó en una entrevista con RPP.

EL ROL DEL ESTADO

Volviendo a la frase inicial de Vizcarra, urge caer en la cuenta de que sin un trabajo colectivo, no se podrá salir de esta crisis. Así lo menciona la filósofa Soledad Escalante, profesora principal de la Escuela de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. “Tendremos que reaprender, no va a ser sencillo. Tenemos que interiorizar que la responsabilidad ciudadana depende de cada uno”, comenta la también socióloga.

Y en este escenario se precisa que los ciudadanos incorporen que el rol del Estado tiene sus límites. “Los ciudadanos no pueden esperar que el gobierno resuelva todo. No lo hacemos bien cuando seguimos creyendo que el Gobierno es el papá y nosotros somos los menores”, comenta Escalante, quien además señala que esto forma parte de alcanzar una madurez como ciudadanos, entender tanto nuestros derechos como deberes.

En una entrevista concedida al portal Ethic, el filósofo español Fernando Savater resaltó la importancia de la solidaridad para la construcción de ciudadanía durante este escenario de pandemia. “Si todos fuéramos muy solidarios, no haría falta que la policía estuviera en la calle para que la gente se quedase en casa”, señaló, para luego agregar que “en los (países) que tienes que poner multas, policía y seguridad significa que no funcionan tan bien”.

Aunque esta pandemia nos ha mostrado diversos actos de solidaridad, el intelectual español explica que necesitamos que esta actitud sea constante.

Otro punto en consideración es entender que esta madurez implica una actitud vigilante con la labor del Gobierno. Por lo pronto, Fernando Savater es enfático: “los políticos no son los que van a acabar con la pandemia”. El escritor señala que esta tarea recaerá en los científicos e investigadores, es por ellos que ahí viene un pedido para la ciudadanía. “Hay que exigir que los políticos no se dediquen a hacer grandes declamaciones, sino que doten a los médicos de material para que puedan cumplir con su misión, que verdaderamente hagan pruebas a la población para identificar quiénes están contaminados y quiénes no. En definitiva, esas son las cosas racionales que hay que hacer”, explica.

PENSAR EN COMUNIDAD

Y en este escenario el reto más difícil que se le presentará a los peruanos en los próximos meses será reconocer al país como una comunidad. “La sociedad está regida por individuos y la carga individualista que uno quiera ponerle. Esta es cada vez más egocéntrica y narcisista, se piensa en un ‘Yo’ en primera persona singular y no en un ‘Yo’ en primera persona plural, en un ‘nosotros’. Es un individualismo mal entendido, hasta el propio John Locke cuando hablaba del individualismo tomaba en cuenta al otro”, comenta Escalante.

Alcanzar esa madurez –resalta la filósofa– nos permitirá entender, entre otras cosas, que “si tú te enfermas, yo me enfermo; pero si me cuido, tú también estarás bien”.

El camino para alcanzar estas transformaciones como ciudadanos y país será sumamente difícil. Ambos especialistas coinciden en que el coronavirus marcará un antes y un después y que no conseguir estos resultados solo alargará y agravará la crisis. No tenemos otra salida, el balón está en nuestra cancha.