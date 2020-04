Durante la cuarentena una de las actividades más recurrentes es informarse sobre la situación del coronavirus en el país y en el mundo. Pero, ¿qué hacer cuando la información es demasiada y ofrece versiones diferentes? Lo mejor es recurrir a fuentes serias como organizaciones y especialistas.

► CLICK AQUÍ PARA SABER SI PUEDO RETIRAR LOS S/2 MIL DE MI AFP

Así lo hizo el canal de YouTube Asian Boss Español, que entrevistó al profesor Kim Woo-joo, el experto en coronavirus más importante de Corea del Sur.

Aquí le presentamos un extracto de la entrevista.

¿Qué tipo de trabajo estás haciendo en relación al COVID-19?

Cuando la gente que tiene síntomas de COVID-19 viene al hospital, me ocupo de algunos de estos pacientes. También me ocupo de las personas hospitalizadas. Y como soy el miembro con más experiencia de nuestro equipo, me encargo de salir en televisión para hablar sobre el CIVD-19, y darle la información más exacta posible al público. También intento hablar con periodistas para que saquen la información.

El COVID-19 es un nuevo virus que no tiene vacuna y que no puede ser tratado

Entonces, como experto en este asunto, ¿podrías decirnos de dónde viene el COVID-19? ¿Por qué es tan contagioso y por qué tiene una tasa de mortalidad tan alta?

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan de la Provincia de Hubei, en China, empezamos a ver casos de neumonía por una causa desconocida, lo cual provocó muertes. Cuando el gobierno chino se enteró de este problema, le informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 31 de diciembre de 2019. Así que ni siquiera han pasado 3 meses. Según nuestras investigaciones hechas en los últimos 2-3 meses, este coronavirus originalmente proviene de los murciélagos. Fue en un mercado mayorista de mariscos en Wuhan donde se cree que el virus podría haberse transmitido a una persona. Por supuesto, tiene que haber portadores intermedios, ya sean pangolines o serpientes. No estamos completamente seguros todavía. De todas formas, el virus conocido como SARS-CoV-2 que causó el COVID-19 saltó de un murciélago a un portador intermedio, un pangolín o una serpiente y de ahí a un humano resultando en una neumonía grave. La tasa de mortalidad es de un 2 a un 3% en promedio. Ya que este es un nuevo virus que nunca hemos visto antes, no tenemos ningún tratamiento ni vacuna. En cada país el número de pacientes se está disparando. La situación está muy mal en Europa sobretodo y en EE.UU., sobre todo en las grandes ciudades como Nueva York, las cosas están empeorando. Yo diría que es una amenaza muy seria en este momento.

¿Tienes datos sobre la tasa de mortalidad?

La tasa de mortalidad varía según el país. Aunque se trata del mismo virus, cada país tiene diferentes protocolos de cuarentena, diferentes niveles de sofisticación de asistencia médica y diferentes características demográficas. En el caso de países con una gran población envejecida como Italia, la tasa de mortalidad es muy alta, siendo de un 8 a un 9%.

Entonces, ¿por qué este virus es tan letal para los mayores?

El COVID-19 es un nuevo virus que no tiene vacuna y que no puede ser tratado. Lo único que puede luchar contra el virus es tu propio sistema inmunológico. Para los que están entre la adolescencia hasta los 40 años, podrían solo tener síntomas similares a los de un resfriado leve durante una o dos semanas y luego recuperarse.

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite de animales a seres humanos. Los roedores, sobre todo ratas y ratones, son los principales portadores de este virus que ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud como un síndrome pulmonar. (Foto: Referencial/AFP)

LOS FUMADORES

¿Y pueden ser asintomáticos?

Sí. Si miramos las cifras en Corea, el 20% de los 9 mil pacientes no tiene síntomas. Eso es lo complicado. Porque un paciente asintomático puede propagar el virus. Sin embargo, si tienes más de 60 años, tu sistema inmunológico se deteriora. A esto se le llama inmunosenescencia. (...) Como el virus puede causar neumonía o inflamación por todo el cuerpo, el virus puede dejar a las personas mayores en estado crítico y aumentar las posibilidades de morir. Además, aquellos que tienen enfermedades crónicas, también pertenecen a un grupo de alto riesgo. Incluso si tienen menos de 60 años, si tienen algún problema cardiovascular, una enfermedad crónica pulmonar, diabetes o si son fumadores. Como la nicotina puede acumularse en el sistema respiratorio, los fumadores también pueden enfermare gravemente. Y la gente que toma medicamentos inmunosupresores como esteroides o fármacos anticancerosos también.

Hasta los no fumadores que contengan cotinina en el cuerpo tienen un riesgo más alto de padecer fallas respiratorias. (Getty)

Supongamos que ya tuviste el virus. ¿Puedes volverte a infectar después de que te recuperes?

Sí. Eso es lo que da miedo. Hay tanto que no sabemos todavía. Normalmente cuando nos enfermamos, se tardan unas 2 semanas para que nuestro cuerpo desarrolle anticuerpos. Y después no nos volvemos a enfermar del mismo virus. Pero con el COVID-19 hemos visto casos en los que un paciente tuvo COVID-19, se recuperó y le dieron de alta. Pero después de 5 a 7 días, empezaron a tener los síntomas del COIVD-19 otra vez. Estamos viendo estos casos de “re-activación”. Esto ocurre a veces.

La forma de infección más común es a través de gotículas

¿Entonces cómo se contrae el COVID-19? Por ejemplo, algunas personas podrían pensar que lo contraerán solo al respirar, mientras que otras podrían pensar que alguien les tendría que estornudar encima para contraerlo.

Hay tres maneras principales de contraerlo. Una vez que el virus infecte nuestro sistema respiratorio, los síntomas principales son fiebre, tos y dificultades para respirar. Así que cuando toses o estornudas, produces gotículas.

¿Puede infectar tu ojo también?

Sí, a través de la membrana mucosa. He oído rumores que decían que alguien se infectó solo por mirar, pero eso es falso.

¿Y a través del aire? ¿Y si camino por la misma zona donde una persona infectada ha caminado?

El aire es un asunto un poco distinto. Eso lo explicaré más tarde.

De acuerdo.

Como decía, la forma de infección más común es a través de gotículas. La segunda es cuando estornudamos y tenemos secreción nasal, solemos limpiarnos la nariz con las manos, ¿no? Lo hacemos casi de manera inconsciente. Ahora el virus está en nuestras manos. Luego te doy la mano. Ahora te he transmitido el virus por contacto directo. Esa es la segunda manera. Finalmente, cuando un paciente tose o estornuda, sus gotículas llegan a superficies cercanas como mesas, picaportes o teclados. Entonces el virus puede sobrevivir en cualquier sitio durante unas horas hasta más de 3 o 4 días. Sobre papel o sobre nuestra ropa, el virus no puede sobrevivir tanto tiempo.

(Foto: REUTERS/Ciro De Luca)

¿Cuánto tiempo?

En el caso del papel, quizá un día. Depende de la temperatura y de la humedad. Por ejemplo, en invierno aquí en Corea, hace de 5 a 10 °C con 30% de humedad, y el virus puede sobrevivir por mucho tiempo. Encima de una mesa como esta, podría durar de 5 a 7 días. Así que cuando tocas la superficie después de unas horas, el virus en tus manos sigue vivo. Imagina tocarte la cara con eso.

En tu opinión, ¿quiénes deberían hacerse la prueba del COVID-19?

En primer lugar, si tienes fiebre o dolor de garganta, si estás tosiendo o tienes dificultades para respirar, deberías hacerte la prueba. Esto es sobre todo importante para los mayores y los que estén en un grupo de alto riesgo, incluso si están experimentando fatiga, perdida del apetito o dolores leves. En algunos casos que se confirmaron por nuestro equipo de investigadores, alrededor del 30% de los que fueron infectados por el COVID-19 no pueden oler ni saborear. Básicamente pierdes el sentido del olfato y el sentido del gusto, y eso puede durar de 5 a 10 días. Ese es el 30%. Yo diría que es un síntoma un poco único.

Nuestra piel en realidad actúa como una especie de barrera

Medical staff push a patient inside a French medical helicopter NH90 of the 1st RHC (1st Combat Helicopter Regiment) in Strasbourg, on March 30, 2020, to be evacuated to a German hospital amid the outbreak of the COVID-19 caused by the novel coronavirus. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

¿Y si yo quisiera hacerme la prueba? Yo no creo que esté enfermo, ¿entonces no me puedo hacer la prueba?

Siempre puedes pagar de tu propio bolsillo y hacerte la prueba. Cuesta 170 mil wones (140 dólares). Pero si da positivo, se te devuelve el dinero. O si un médico considera que tus datos son valiosos, la prueba es gratis. En Corea del Sur, si das positivo, el gobierno cubrirá los gastos de la prueba. No creo que muchos países hagan esto.

Dijiste que puedes infectarte del virus a través de los ojos. Si miramos alrededor, se podría decir que casi todo coreano lleva una mascarilla puesta afuera. Así que también me he traído mi propia mascarilla hoy. Pero si el virus puede entrar por los ojos ¿para qué sirve llevar una mascarilla puesta?

Pero tú llevas gafas.

Ah, ¿entonces las gafas también ayudan?

Claro. Dije los ojos, la nariz y la boca porque tienen membranas mucosas dentro. Está dentro de tus párpados y nariz. E igualmente en tu boca. El virus no puede atravesar la piel. Estas membranas mucosas tienen un receptor llamado ACE2. El virus tiene que pegarse a estos receptores. No tenemos receptores en la piel. Nuestra piel en realidad actúa como una especie de barrera. El virus no puede entrar por las orejas.

¿Entonces que tan efectivo es ponerse mascarilla en general?

Es definitivamente efectivo. Durante el brote de SARS, en Hong Kong, Singapur, Canadá, Taiwán y China, muchos profesionales médicos fueron infectados. Ni siquiera se dieron cuenta al principio. Incluso ahora, profesionales médicos en Wuhan e Italia se están infectando. Según las investigaciones, los profesionales médicos que se ponen mascarillas tienen probabilidades significativamente más bajas de infectarse que los que no se ponen mascarillas. En Occidente como en Europa y EE.UU. no es muy común ver a la gente con mascarillas puestas. El Cirujano General de EE.UU. dijo que no hacía falta ponerse mascarillas y la OMS recomendó a la gente que no se pusieran mascarillas. Pero yo no estoy de acuerdo. Sí que leí el twit y hay que entender el contexto. Creo que el objetivo era evitar que el público no almacenara mascarillas de manera compulsiva porque los profesionales médicos lo necesitan más. Si se les agotan las mascarillas a los profesionales médicos, ni siquiera podrán tratar a la gente, ¿no? Dicho en otras palabras, como la oferta de mascarillas es baja en EE.UU., se debe priorizar a los profesionales médicos.

¿Entonces podemos decir que, como todo el mundo en Corea lleva una mascarilla, hay menos casos de infección en general?

Por supuesto. Si miras las recomendaciones de la OMS, ellos no incentivan a la gente normal a ponerse mascarillas. Sin embargo, en los países asiáticos, a causa de las diferencias culturales, sí que se le recomienda a la gente ponerse mascarillas. Eso es lo que dicen, lo cual creo que es problemático. Se ha demostrado que las mascarillas previenen la infección. Solo mira a China, Hong Kong, Japón y Corea. La gente se pone mascarillas en los países asiáticos. Al mismo tiempo, si miras a varios países europeos y EE.UU., el virus se está extendiendo rápidamente. Una de las razones por la que Corea tiene una tasa de infección relativamente baja es porque todo el mundo se está poniendo mascarillas y lavándose las manos regularmente.

Perfil de Kim Woo-joo:

El PhD Kim Woo-joo trabaja en el Hospital Universitario Guro de la Universidad de Corea en Seúl como profesor en el Departamento de Enfermedades Infecciosas. Lleva trabajando en este campo desde 1990 y durante esos años se he ocupado de muchas enfermedades infecciosas, incluyendo tuberculosis, SIDA, varicela, SARS en 2013, la pandemia de gripe porcina de 2009, Ébola en 2014 y el brote de MERS en 2015.

Vea la entrevista completa, con subtítulos en español, aquí:

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Tráiler de la versión surcoreana de "Milagro en la celda 7"