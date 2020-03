Es normal que en medio de la pandemia ocasionada por el coronavirus, miles de personas busquen distintas formas de descontracturarse, distraerse o incluso, hasta de juntar valor. Muchas personas pelean día a día contra el Covid-19 desde distintas trincheras.

Médicos, Fuerzas Armadas, entre otros, necesitan renovar sus fuerzas y energías y es ahí donde en España, muchos han tomado la famosa canción ‘Resistiré’, del grupo ochentero ‘Dúo Dinámico’, como un himno para la resistencia, valga la redundancia.

El tema que el letrista Carlos Toro y Manuel de la Calva (mitad del Dúo Dinámico) compusieron en 1988 se ha convertido en los últimos días en lo más parecido a un mantra supervivencialista que se entona en todos lados.

“Terminé una entrevista diciendo algo que se me quedó grabado en la mente: ‘El que resiste, gana’. Aquello me obnubiló. En seguida vi que ahí había una canción fabulosa y así se lo dije a Carlos (Toro), con el que me entiendo a la perfección”, recuerda De la Calva cuando contó la forma en que se le ocurrió el tema que parece haber renacido para ayudar a aguantar todo lo que viene sucediendo con esta pandemia.