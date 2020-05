Desde que se inició la cuarentena por el coronavirus, la teniente FAP Yakilin Guerrero ha permanecido patrullando las calles de Lima a diario, mientras que su esposo, un oficial del Ejército, ha hecho lo propio prestando servicio en el Vraem. Avril, su hija de dos años, también ha tenido que poner de su parte.

Los primeros días de cuarentena, cuando Guerrero empezaba a alistar su uniforme, la pequeña lloraba y se ponía en la puerta para impedir que su mamá se fuera. Esa situación arrancaba algunas lágrimas a la teniente. Pero ahora la niña incluso le alcanza el alcohol a su mamá cuando le toca salir a combatir el COVID-19. Avril aún no es consciente de esto, pero tiene una madre que está arriesgando la vida todos los días por el país.

Tampoco se ha enterado, todavía, de que su mamá obtuvo la medalla de oro en atletismo en el Campeonato Mundial de Cadetes, que se llevó a cabo en Turquía, en 2010. Avril no sabe que la persona que la llevó en su vientre es la primera de su pueblo, ubicado en Cutervo (Cajamarca), que se ha convertido en una oficial de la Fuerza Aérea del Perú. Y no tiene idea de que ella ha sido una de las pocas mujeres en ir a bordo de un helicóptero en el Vraem operando una cámara flir, que le servía para alertar si es que había algún movimiento extraño entre la espesura de la selva mientras nuestras fuerzas del orden realizaban algún operativo.

En algunos años, la niña reconocerá y admirará todos estos logros que la Tte. Guerrero ha conquistado, pero, desde ahora y para siempre, lo más importante para Avril será la versión de Guerrero como su mamá. A la oficial y a todas las madres que han dado tanto por sus hijos y continúan trabajando desde sus propios campos por sacar adelante el Perú, infinitas gracias por tanto amor y felicidades en su día.

Tte. Yakilin Guerrero fue campeona mundial de atletismo en una competencia entre cadetes de las fuerzas armadas de 38 países. (Foto: Renzo Salazar)

¿No tuvo ningún problema para ingresar a la Escuela de Oficiales de la FAP?

Mi papá no estaba muy de acuerdo, pero aun así, a regañadientes, me apoyó. Después de que ingresé me dijo que lo iba a estar llamando para que me sacara de la escuela. Por más que los primeros meses fueron un poquito complicados –pasar de la vida civil a la vida militar es un cambio drástico–, yo continué ahí, luchándola. Cuando fue nuestra primera salida, llamé a mi papá y me dijo una frase que no voy a olvidar: “Haz toda la bulla que puedas, que yo pueda escucharla desde acá”. En ese momento no entendí.

¿Qué significaba?

Me fui dando cuenta en mi segundo año en la escuela, cuando me escogieron para la selección de atletismo y concursé en el I Campeonato Mundial de Cadetes. Obtuve la medalla de oro en 5,000 metros y medalla de plata en 1,500 metros. En ese entonces compitieron 38 países y Perú se llevó el oro. Me entrevistaron en la televisión y en los diarios, pero mi papá no se enteró. Fueron los vecinos quienes le avisaron. Las noticias llegaron hasta allá. Eso era lo que él me había pedido, que destaque. También fui campeona en un campeonato sudamericano. Llegó un punto en el que me tocó escoger entre una carrera deportiva o una militar y me decidí por lo segundo.

¿Por qué?

Porque yo tenía ciertos objetivos que ya me había planteado y uno de ellos era ir al Vraem. En 2013, fui una de las primeras y pocas mujeres en participar en operaciones aéreas reales como operadora de flir, que son unas cámaras que van en la panza del helicóptero y sirven para brindar seguridad en las operaciones de patrullaje, inserciones y destrucción de pistas aéreas clandestinas. Fue una experiencia bien bonita, luego salí embarazada.

La oficial de la FAP patrulla en la intersección de la Av. Ayacucho y Doña Elmira, en Surco. (Foto: Renzo Salazar)

¿Su padre cambió de opinión después de esos logros?

Claro, se sentía muy orgulloso de mí. Como yo era la primera del distrito de San Luis de Lucma en ingresar a la FAP, cuando yo regresé de visita, me invitaron a mí y a mi papá para una ceremonia de la municipalidad y me nombraron personaje ilustre. Todas las cosas que he hecho siempre han sido por ellos. Antes de cada una de mis carreras, pensaba en mis papás, eran mi motivación. Ahora lo es mi hija. Tengo que hacer las cosas mejor que antes porque tengo que ser un ejemplo para ella. Una como madre siempre quiere que sus hijos sean mejores, aunque creo que le estoy dejando la valla alta.

¿Cómo ha sido su día a día desde que se inició el estado de emergencia?

Llamaron a todos los oficiales para hacer frente a esta emergencia. Nosotros somos la primera línea de defensa ahora, antes y lo seremos en el futuro ante cualquier situación de emergencia. Pero a mí me preocupaba un poquito mi hija. Nosotros, como militares, sabemos a qué nos enfrentamos. Si hay una guerra, tenemos que ir sí o sí, pero ahora no solamente voy yo... Si me pasa algo a mí, yo lo asumo, pero al volver a casa puedo contagiar a mi hija o a mi hermana, que la está cuidando.

Guerrero celebrará el Día de la Madre junto a su pequeña hija Avril, de dos años. (Foto: Renzo Salazar)

¿Siente que la gente valora ese sacrificio?

Como militares es nuestra obligación salir, pero sería más sencillo de llevar esta situación si es que el personal que sale fuese más responsable. A pesar de que hasta el presidente sale a explicar las restricciones, en la calle siempre vemos que salen en pareja, en grupo. Cuando les llamamos la atención, nos responden feo; igual, cuando pedimos permisos a los carros, nos responden mal. Entiendo que estén estresados, pero deberían colaborar con nosotros, que estamos trabajando para ellos, dejando a nuestras familias en casa, con el temor de llevar el virus.

¿El domingo, que es el Día de la Madre, le tocará trabajar?

No, afortunadamente es mi día libre, así que la podré pasar con mi bebé. Solamente estaremos en casa. No podremos ir a visitar a mis papás porque están en Cajamarca. El año pasado la he pasado con la familia de mi esposo, en Lima, pero tampoco se podrá esta vez. Todo será por videollamada. Lo importante es estar protegidos, respetar las órdenes de distanciamiento, no abarrotar las calles ni los mercados. Mientras más caso se haga a estas indicaciones, menos contagios habrá y el personal militar y policial estará más seguro.

La oficial fue la primera mujer de su pueblo natal llamado San Luis de Lucma, en Cajamarca, que entró a la FAP. (Foto: Renzo Salazar)

AUTOFICHA

- “Soy la Tte. FAP Guerrero Quitana Yakilin, nací el 4 de octubre. ¿Tengo que decir el año? Soy de la especialidad de personal de la FAP, o sea, recursos humanos. Como especialista hice el curso de operador de flir. Como tripulante aérea estuve en operativos reales”.

- “Al inicio de la cuarentena estaba patrullando en el óvalo Monitor; luego me pasaron a Miraflores, por el Hospital Casimiro Ulloa; y ahora estoy en Plaza Vea de la Av. Ayacucho, en Surco. Primero había menos gente saliendo, ahora parece que fuera un día normal”.

- “El cumpleaños de Avril, mi hijita, es el 20 de febrero. Por otro lado, mi esposo está hace dos años en el Vraem, es parte del servicio que le corresponde hacer en el Ejército. Él habla todos los días con Avril por videollamada. Mi hermana nos ayuda un montón ahora que no estamos los dos en casa”.

