Desde hace 52 días el Gobierno ordenó una serie de restricciones de tránsito para contener la propagación del coronavirus. Ello ha obligado a que muchas personas tengan que permanecer en sus casas y solo puedan salir para comprar alimentos, medicamentos o por alguna emergencia de salud.

El confinamiento está teniendo secuelas en la salud mental de la población, ocasionando estrés, desórdenes de sueño, ansiedad, entre otros malestares. Talía Herrera, psicoterapeuta y psicóloga, considera que estas consecuencias eran esperables bajo unas circunstancias tan anómalas como las que vivimos, pero también explica que no todo es malo, pues, estamos en una pausa que podemos aprovechar para reflexionar sobre lo que estábamos haciendo hasta antes de la emergencia sanitaria del COVID-19.

¿Cuáles son las principales consecuencias en la salud mental ocasionadas por la cuarentena?

Lo que más estamos viendo son temas relacionados al estrés y ansiedad. Hay muchas personas que están comenzando a tener ataques de pánico. ¿Y esto por qué sucede? Porque cuando uno tiene la oportunidad de estar fuera, salir al trabajo, visitar familiares, amigos, hacer las compras, las cosas cotidianas del día, uno puede ir eliminando un poquito el estrés acumulado. Entonces, cuando estamos metidos en casa las 24 horas del día con las mismas personas, definitivamente, vamos chocando con cosas. A eso hay que sumarle toda la incertidumbre que se está viviendo.

No se sabe qué va a pasar mañana...

Esto es algo totalmente nuevo y no tenemos un marco de referencia previo como para decir: “la vez pasada que estuvimos en cuarentena hicimos esto y nos resultó”. Ahorita los pacientes con trastornos de ansiedad, estrés, con tendencia a la depresión lo están viviendo de manera más intensa. Los especialistas que nos reunimos de cuando en cuando para conversar de estos temas estamos viendo que, probablemente, cuando termine la cuarentena vamos a comenzar a tener bastantes casos de estrés postraumático.

¿Por qué?

Cuando uno vive en una situación como esta, totalmente inesperada y disruptiva, generalmente suceden una de dos cosas: o bien la persona pone en marcha todos sus recursos para adaptarse de la manera más creativa que tiene o cae en una paralización, y ahí es cuando se empieza a vivir con un trauma. Es el caso de las personas que trabajan para tener qué comer al día siguiente. Ellos lo viven como un trauma porque se le quitan absolutamente todos los recursos. No todos los peruanos lo estamos viviendo de la misma forma. Muchos terapeutas estamos teniendo más trabajo por estos casos, se han abierto más líneas de ayuda porque la demanda ha aumentado.

¿Es de preocupación tener desórdenes de sueño?

Los trastornos del sueño son síntomas que vienen a raíz del estrés, la ansiedad o la depresión. Son parte de una sintomatología. Se sabe que mente y cuerpo van de la mano, está completamente comprobado y de hecho existen enfermedades que tienen una correlación entre estar afectados emocionalmente y físicamente. Una persona busca una forma de expresar su malestar y muchas veces es a través del cuerpo. El sueño se puede ver afectado, el peso, la piel, la caída del pelo, activación de psoriasis, migraña y dificultades estomacales.

¿La convivencia de parejas también se está viendo afectada por el confinamiento?

A veces, cuando estamos inmersos en nuestras actividades cotidianas, no siempre podemos prestar atención a las cosas que están sucediendo de manera interna. Muchas parejas llegan a la cuarentena a pasar las 24 horas del día juntos y las cosas no funcionan. Ahí pueden pasar dos cosas: o no están funcionando porque no venían funcionando desde antes y recién lo están viendo con mayor claridad por la convivencia forzada; o a partir de la cuarentena, debido a que uno está más irritable, preocupado, es que comienzan a darse las dificultades. Hay una gran cantidad de personas que me escriben porque no saben cómo lidiar con sus esposos, me dicen que se están dando cuenta que no deben vivir juntos y hay también quienes están ahí luchándola.

¿Qué se debe hacer en esos casos?

Número uno es la comunicación. Poder decir abiertamente cómo uno se siente. Número dos es ser realista de lo que se está esperando de la otra persona. Por ejemplo: si yo sé que mi pareja no se caracteriza por ser la más ordenada del mundo, no puedo esperar que durante la cuarentena esta persona se comporte en función de mis expectativas porque no es real. Yo, al estar esperando algo que no se va a dar, me voy a frustrar y probablemente voy a ir desarrollando un mayor resentimiento o rechazo hacia mi pareja.

¿De qué manera se puede mejorar la convivencia?

Algo que ayuda un montón es llegar a acuerdos, dividir tareas, que cada uno tenga tiempo a solas es importantísimo y no descuidar los espacios íntimos. El respeto va a ser fundamental para que no se genere mayor tensión en el ambiente. Respetar significa darle un lugar a los gustos y las costumbres del otro. El respeto no significa yo me impongo. Y, claro, el respeto también significa un trato educado, cordial, apropiado. Esas son las principales áreas que yo recomendaría para que las parejas puedan sobrevivir a la cuarentena.

¿Qué recomienda para sobrellevar tanto estrés?

Algo central es tener un cambio de actitud. Si nosotros solamente nos enfocamos a ver la situación como algo negativo, vamos a estar todo el tiempo con un ánimo negativo. Pero hay varias oportunidades de hacer cosas para lo que antes no teníamos tiempo. No tenemos que lidiar con el tráfico, podemos aprender nuevas habilidades. La actividad física dentro de casa también ayuda un montón.

AUTOFICHA

- “Soy Talía Herrera Tapia, nací el 22 de abril de 1984 en Lima. Tengo un conejo, me encantan los animales, se llama Fux. Me gusta mucho pasar tiempo en la playa así sea verano o invierno; también me gusta la repostería y todo lo que tenga que ver con manualidades”.

- “Tengo un blog que se llama Mami De-Mente, donde escribo sobre psicología, maternidad, crianza. También doy un montón de recomendaciones para sobrellevar la cuarentena y respondo los comentarios de la gente que visita la página con sus dudas”.

- “Estoy trabajando en el programa Super Familia de Latina. Se difunde en vivo por Facebook todos los miércoles a las 6 de la tarde y luego lo publican en todas las redes de Latina. En esa secuencia tocamos distintas temáticas relacionadas a la familia, pareja, hijos; damos recomendaciones de todo”.

