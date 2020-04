Nadie entendía lo que pasaba. Una chica del equipo rival movía las manos desesperadamente y gritaba. Al parecer, había perdido algo. Isabel Rey la contemplaba con desconcierto. No entendía cómo un ser humano podía estar desconectado de su realidad pese a estar rodeado de varias personas.

“Nada es de casualidad. Fue la persona que me orientó a lo que realmente yo quería hacer”, me dice Isabel Rey, intérprete en lenguaje de señas del noticiero de Latina. Lleva más de 40 mil horas dando noticias en vivo para las personas sordas.

Hija única, hasta aquellos 18 años en la cancha de básquet, nunca había conocido a una persona sorda. Ella quería cruzar el terreno de juego, acercarse y preguntarle cómo se sentía, cómo podía entender al entrenador y a sus compañeras y jugar en equipo. No se acercó. Ese día decidió que quería estudiar lenguaje de señas para resolver esas interrogantes. Con cierta inocencia, pensó aprender durante un año y en el campeonato del año siguiente, por fin, acercarse para conversar con la chica del equipo rival. Pero nunca la volvió a ver.

¿Las personas sordas asimilan de una manera diferente este aislamiento?

La tecnología los ayuda muchísimo. Suelen estar conectados. Usan mucho WhatsApp, Facebook y las videollamadas. Entre ellos se informan. Claro, lo óptimo es que la información les llegue de primera mano. Y, bueno, las charlas del mediodía del presidente tienen un intérprete de lengua de señas y eso favorece mucho también. La información les da las pautas para cuidarse.

¿La televisión es un espacio aún ajeno para los sordos?

Actualmente, no hay muchos espacios accesibles para ellos en la televisión. Solo tenemos dos noticieros accesibles: uno que es en la noche, en el canal del Estado, y el noticiero del mediodía de Latina. Por eso buscan estar en comunidad y hoy la tecnología les permite eso. Recordemos que ellos usan una lengua diferente, que es la lengua de señas, y la información que ven en el periódico y la televisión es lengua oral, español; no entienden al 100% esa información. El Facebook de la Defensoría del Pueblo está siendo accesible, dando información en lengua de señas. Hay algunos spots del Estado –muy pocos– que también están siendo interpretados, pero la información del día a día, de por qué alguien se enfermó o cuáles son las consecuencias de salir no la tienen como la tenemos nosotros.

Al no estar informados plenamente, ¿no hay una mayor incertidumbre?

Hay muchas incógnitas que quedan. Por eso se conectan entre ellos, para que el que más sabe pueda pasar la información. Debería haber información accesible para los sordos.

¿Se tiene una contabilidad de cuántas personas sordas saben español?

No hay un estudio que lo diga. La forma de educación que han tenido los sordos no les ha permitido desarrollar el aprendizaje de la escritura. Han venido de una educación especial donde el enfoque era rehabilitador. Como te falta oír, hay que hacerte escuchar y te ponen un audífono; como te falta hablar, hay que hacerte hablar y crean terapias de lenguaje. Pero a nivel cognitivo no los desarrollan. De esa educación pasaron de golpe a la inclusión: un chico sordo dentro de un aula con personas que oyen; y lo único que hace es copiar porque no entiende lo que hablan. Ese proceso educativo aún existe.

Sin duda, más personas sordas no saben hablar español.

Es un alto porcentaje. Por eso ellos exigen que la educación sea en su lengua de señas para entender el 100% de la información.

¿El trabajo que usted realiza en la televisión va más allá de interpretar al pie de la letra?

El orador a veces es muy rápido para hablar. Hay que conocer la cultura, el idioma, las costumbres y cómo dicen las frases. Es una gran responsabilidad. No se trata de saber señas y decir: “Voy a ayudar al sordito para que entienda”. No, no. Nosotros no ayudamos al sordito para que entienda, somos el puente de información para que la persona sorda tome una decisión.

A los 18 años, tomar la decisión de estudiar lenguaje de señas debe haber generado cierta polémica en casa.

Mis padres eran separados y yo vivía con mi abuela. No tenía un objetivo en la vida.

¿Por qué?

Veía que mi papá y mi mamá no estaban juntos. Yo de alguna forma era alguien adicional a la familia de mi abuela. Todo eso era desmotivador. Por eso me refugié en el básquet. Era una forma de no pensar en qué voy a hacer, qué voy a estudiar.

¿Dónde está el placer en el trabajo que realiza?

En que les llega la información. La información te da poder para decidir, analizar, pensar. Ellos necesitan eso. Pero no solo soy intérprete, también tengo una ONG para que niños y adolescentes sordos aprendan diferentes temas.

¿Los sordos son una población desatendida en el Perú?

Se están haciendo esfuerzos. Ya hay una ley que reconoce la lengua de señas. También se empezó un proyecto de educación bilingüe en una escuela que se llama Beethoven con profesores que dominaban lengua de señas y sordos adultos que son los modelos lingüísticos para que los niños sordos aprendan su identidad, cultura y eleven su nivel de autoestima. Pero esa escuela no recibe apoyo porque el Gobierno todavía no entiende que son personas que tienen que aprender dos idiomas: la lengua de señas y el idioma que habla su país.

¿Qué deberían saber las personas sordas para afrontar el encierro?

Busquen información accesible; y si no la hay, exijan que haya.

¿Y qué le dirías a la chica del equipo rival que nunca más volviste a ver?

(Ríe). Que me hubiera gustado conocerla y poder decirle todas mis dudas.

AUTOFICHA:

- “Mi nombre completo es Isabel Rey Clemente. Nací en Huaral, el 25 de setiembre de 1966. Estuve en Huaral hasta primero de secundaria y luego de ello ya estudié en Lima. He tenido la posibilidad de viajar a muchos países para aprender sobre la lengua de señas”.

- “En 2007 pude contactarme con la Asociación Mundial de Intérpretes de Lenguas de Señas (Wasli) y viajé a España para participar en un congreso mundial. Regresé y lo primero que hicimos fue armar la Asociación de Intérpretes (Asisep), que agrupa a 23 intérpretes”.

- “Según un censo pasado, hay más de 450 mil personas sordas. En el Perú se debe abrir una carrera profesional de interpretación de lengua de señas. Estoy en Latina y también tengo una empresa que da servicios de interpretación, IR Intérprete, para empresas, instituciones estatales y en videos informativos”.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: un día en la vida de un policía que combate el Covid-19