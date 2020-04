No ve a sus padres desde Navidad. Él tiene 80 años y ella 77; son parte de la población vulnerable en medio de esta crisis por el coronavirus. Ellos en España y él en el Perú, tratando de comunicarse diariamente para saber cómo están. “A mi familia, felizmente, no le ha afectado el virus”, me dice sereno, vía telefónica, desde su oficina en la Embajada de la Unión Europea.

Lleva tres años en el Perú como embajador. Antes estuvo por Egipto y Turquía. Entre otras labores, apoya a las embajadas de 32 países del Viejo Continente, dado que aún la cifra de ciudadanos europeos varados en el Perú es considerable. “Cuando empezó la crisis, hace dos semanas, había unos 11,000 turistas europeos. Hoy día quedan unos 4,000 que están intentando regresar”, detalla y nos concede un tiempo para evaluar la pandemia.

¿La crisis en España aún no llega a su pico?

Todavía. Sigue siendo una situación preocupante. Pero lo asumimos con esperanza y sabiendo que esto tiene una salida, que llegará un momento en que la curva se aplanará y que, poco a poco, irán bajando los casos. Hay que tener en cuenta que en España hay unos 100 mil contagiados de una población de 47 millones. Hay que recordar las proporciones, todavía está afectando a una parte pequeña de la población, y es porque la gente está acatando las medidas de confinamiento.

Sin embargo, existen versiones de médicos chinos de que en Italia no se está acatando idealmente el aislamiento.

Tanto en Italia como en España se está acatando el aislamiento. Pero lo que ocurre en esos países, como en el Perú, es que hay gente que debe salir para producir alimentos, para que siga habiendo servicios básicos. Algunos expertos chinos no entienden lo que es luchar contra el coronavirus en una democracia. En un país autoritario se pueden imponer las medidas de confinamiento independientemente de lo que las personas piensen. En una democracia, hace falta convencer a la gente y apelar, sobre todo, a la responsabilidad. Hay que ser transparentes, cosa que por supuesto en China no ocurre.

¿Cree que China ha omitido información sobre los contagios y muertes?

Yo espero que pueda haber más transparencia. Aquellos que ocultan o intentan maquillar la información están afectando a toda la humanidad. En los países democráticos los periodistas pueden salir a la calle; es esencial que la prensa tenga acceso a todo y pueda hacer todas las preguntas.

¿Las cifras de contagios y muertes en China se condicen con el número de la población que tiene?

Hay investigaciones que se realizan con todas las dificultades que existen para investigar de manera objetiva y fehaciente en China. Vamos a ver qué se puede saber. Pero hay que reconocer que en China se han hecho grandes esfuerzos, que ha habido avances y quiero recordar una cosa: cuando surgió la epidemia en China, Europa es de los primeros bloques que mandó ayuda y especialistas. Las epidemias no tienen fronteras.

¿En qué punto de la curva está el coronavirus, sobre todo, en Italia y España?

España e Italia tienen las primeras zonas europeas donde apareció el virus. En el caso de Italia, en Lombardía ya se empieza a aplanar la curva; es decir, sube pero menos, cerca del pico. En España aún no hemos llegado al pico. Además, en España e Italia tenemos probablemente la población más adulta del planeta. Italia creo que es el primer o segundo país del mundo con mayor población por encima de los 60 y 65 años. En Lombardía afectó a personas mayores e inmediatamente colapsó el sistema hospitalario. Lo más grave de esta enfermedad que hemos visto en Europa es que colapse el sistema hospitalario. Por eso hay que mantener el aislamiento social para proteger al sistema sanitario.

Una junta formada por organismos internacionales emitió un informe, en setiembre de 2019, que avisaba del serio peligro de una pandemia.

No tenemos una información particular sobre eso.

A partir de ello, se habla de un fracaso institucional de la Unión Europea.

Desde el primer momento se ha reaccionado. Nadie podía imaginar que se iba a llegar a este nivel de confinamiento.

Bueno, Bill Gates hace unos años adelantó el peligro de una epidemia.

Sí, en 2015, que en realidad recoge enseñanzas que ya teníamos. Pero nadie se imaginó este tipo de coronavirus con una capacidad de contagio tan rápido y que afecte de manera tan radical el aparato respiratorio.

¿Cuánto tiempo pasará para que Italia y España vuelvan a la normalidad?

En España se habla de 12 de abril, en Italia principios de mayo, pero dependerá de cómo vayan las cosas. Lo que sí está claro es que las medidas de aislamiento y de distanciamiento funcionan.

¿El Perú es un modelo a imitar sobre cómo se reaccionó?

El Perú ha sido de los primeros que reaccionaron con una actitud muy clara, decidida de aplicar el confinamiento y aislamiento social. Sobre las medidas de higiene, vemos una comunicación muy buena del Gobierno. Perú está actuando de manera muy responsable y decidida.

¿Qué enseñanzas deja esta crisis?

Tenemos un futuro muy prometedor entre Europa y América Latina, podemos ser un bloque potente para relanzar la economía mundial cuando termine esto. Se trata de buscar las oportunidades cuanto antes. Precisamente, estamos aprendiendo la importancia del teletrabajo, la importancia de ser más eficaces. Yo tengo muchas reuniones por videoconferencia y eso me da para pensar en el futuro y evitar desplazamientos que podrían descongestionar la ciudad, generar nuevos negocios usando el teletrabajo. Hay muchos aprendizajes que nos podrían hacer más productivos.

AUTOFICHA:

- “Me llamo Diego Mellado Pascua, tengo 51 años. Nací en Andalucía, Almería, al sur de España. Estudié Derecho en la universidad, en Granada. Fui abogado durante cuatro a cinco años y después entré en la Unión Europea, donde he sido diplomático en varios destinos”.

- “La primera vez que vine a Latinoamérica fue al Perú. Era responsable de observación electoral y vine con una misión para estar en las elecciones de 2011. Estuve una semana y volví hace tres años. Ya estoy acostumbrado al Perú y me encanta”.

- “Me gusta hacer deporte y correr; por lo tanto, ahora estoy un poco inquieto, pero no hay más remedio y hay que respetar. Hago deporte, pero siempre como aficionado. En el fútbol toda la vida me ha gustado el Real Madrid. Y también me gusta mucho la lectura, pero ahora no hay mucho tiempo”.