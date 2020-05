Desde niña a Clemencia le atrajo muchísimo la creación, la cultura y el arte. “Muy a mi pesar, nunca supe desarrollar ningún talento. No sé pintar, no sé dibujar, no canto, no actúo”, ríe. Pero siempre supo que quería estar ligada a ese mundo y con el tiempo aprendió que, para que la industria prospere en cualquier país, es imprescindible que los artistas trabajen de la mano con los gestores.

Por eso, ella se preparó para trabajar como lo segundo y ahora es la gerenta cultural del Británico. Desde ese puesto, Ferreyros lidera la estrategia para continuar con la difusión artística en estos tiempos de coronavirus y procura adaptarse a esta nueva coyuntura, sorteando las dificultades que se presentan.

Clemencia sabe que las pantallas de un televisor, un celular o una computadora son ahora los principales canales por los que la audiencia puede apreciar algún show y es a este formato rectangular al que los creadores están intentando volcar toda su creatividad e ingenio para desarrollar una pieza artística. El Británico está impulsando una de estas puestas experimentales a la que ha denominado Sin Filtro, un show que no termina de ser un teatro ni una película, sino algo completamente nuevo.

En estos días de confinamiento se agradece y se valora, incluso un poco más que antes, el desarrollo de este tipo de actividades que nos ayudan a reflexionar y nos entretienen en medio de una pandemia que amenaza la salud de todo el planeta.

¿Cómo le ha afectado a la industria cultural esta crisis?

Ha sido muy fuerte. A las personas que trabajan en el sector cultural esto los ha afectado muy directamente, muchos no tienen otra forma de generar algún sustento económico ni de desarrollar su trabajo. A nivel institucional, ha generado mucha creatividad para generar alternativas para no dejar de generar contenido cultural ni propuestas artísticas para el público dentro de las limitaciones naturales que vivimos.

¿Por qué el Británico sigue haciendo un esfuerzo por difundir contenido cultural a pesar de las dificultades de la pandemia?

Es parte fundamental de la misión del Británico. Por un lado, está el aspecto educativo con sus alumnos, el inglés y la cultura británica; y también tenemos esta parte de la institución que está 100% dedicada a la creación, al fomento y a la difusión de la cultura. Para nosotros, la cultura es esencial en el desarrollo de la comunidad, para aportar en una mirada ciudadana más positiva y porque es parte de la educación.

¿Ha sido difícil responder de manera rápida a las exigencias de esta coyuntura?

Se pudo reaccionar de manera muy rápida para difundir las obras teatrales que teníamos grabadas. Eso fue fácil porque nosotros hacemos una grabación profesional de las puestas en escena. Este material está pensado para tener un archivo o un registro que en algún momento podíamos difundir, aunque no es lo mismo que ver una obra en vivo.





Vacuna peruana contra el coronavirus se probaría en humanos en setiembre

¿Qué pasará cuando se termine ese registro?

Estamos buscando nuevas formas de generar actividades y contenido cultural que se pueda hacer desde cero virtualmente y no solamente apoyarnos en lo que está grabado. Eso es más difícil, porque es un nuevo mundo y porque también estamos siendo afectados económicamente. Entonces, debemos tener mucho más cuidado en cómo se van a utilizar los recursos sin dejar de trabajar con artistas del sector.

¿Qué necesidades ha revelado esta pandemia en el sector cultural?

Así como el Ministerio de Producción tiene mapeados al sector pesquero o cafetero y sabe cómo funcionan y qué necesitan, eso también debería pasar con la cultura. No solamente son personas que crean, sino que forman parte importante de la economía del país y eso es algo que no se considera. Por eso, los mecanismos son muy débiles para el sector. Eso es algo que se está visibilizando ahora.

¿Cuál es el reto para los artistas en estos momentos?

El primer gran reto es la supervivencia. Estoy segura de que el sector –cuando ya se puedan abrir los museos, teatros, galerías– va a poder continuar, pero ahora habrá muchas personas que van a tener que dejar su trabajo y su identidad como creadores para tener que buscar otras actividades debido a que no tienen dónde ejercer en estos meses.

MIRA: AFP: ¿cómo evitar que el banco te descuente por cobro automático del retiro de tu pensión?

¿Y en cuanto a las presentaciones artísticas?

Debe haber una reinvención, una búsqueda de nuevas estrategias y alianzas para poder seguir adelante porque aun si este año se reabren, por ejemplo, los teatros, será todo con un aforo más limitado e imagino que con algo de temor y recelo de parte de las personas que suelen asistir a estas actividades, pero no quieren exponerse. Debemos pensar en cómo regresar a la “normalidad” de nuestras producciones, pero con las nuevas características de los tiempos que se vienen.

¿Cree que actuaciones a través de Zoom, por ejemplo, podrían funcionar?

Nosotros en el Británico tenemos un proyecto desde la segunda semana de cuarentena para poder volver a unir al dramaturgo, al director de teatro y al actor no solo en una conversación, sino en un acto de creación. Entonces, este proyecto de experimento, de prueba, se llama Sin Filtro. Convocamos a cuatro dramaturgos para que escriban una pieza muy corta, de unos 15 minutos, con unos dos o tres actores. Estos últimos se grabaron en sus casas y luego se editaron todos los videos para generar una pequeña obra virtual.

¿Es algo que podríamos calificar como teatro?

Obviamente no es teatro como nosotros lo conocemos, que es este espacio comunitario, abierto, con público y un escenario. Pero es la actividad que debemos buscar generar ahora. No es teatro, tampoco es cine; es una creación colaborativa que se puede hacer en estos momentos, con una mirada virtual teatral.

AUTOFICHA

- “Soy Clemencia Ferreyros Álvarez Calderón. Tengo más de 30 años trabajando en el sector cultural. En Perú son 23 años haciendo producción independiente. He sido gerente de Cultura en Miraflores, trabajé en el Museo de Arte Contemporáneo, entre otras instituciones”.

- “Al Británico llegué porque me convocaron a una entrevista. Estaban buscando una persona para la gerencia cultural y pasé una serie de entrevistas en las que conocí a los directores, gerentes y me contrataron basados, supongo, en mi experiencia dentro del sector”.

- “Estamos trabajando con titiriteros que están haciendo pequeñas obras para niños. Cada uno está grabando su parte y luego las editamos para tener una sola pieza que difundimos en redes. También tenemos conciertos de música en redes sociales y estamos dictando talleres online”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

Niñas “Kumari”: Las diosas vivientes de Nepal