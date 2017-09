En contacto con el patrimonio: Organizan recorridos histórico-culturales para personas ciegas [FOTOS]

Conocer el patrimonio histórico únicamente a través del tacto parece una tarea difícil pero no es imposible. Esto lo sabe de primera mano Vladimir Velásquez, quien junto a la Unión de Ciegos del Perú promueve una nueva iniciativa: "En Con-Tacto con el Patrimonio: Recorridos Histórico-Culturales para personas con discapacidad visual".



Se trata de recorridos dirigidos a personas ciegas para que a través de otros sentidos se identifiquen con la ciudad y conozcan su historia y atractivo arquitectónico.



En entrevista con Perú 21, el fundador del proyecto Lima Antigua contó los detalles del evento, que incluyó una caminata por Paseo Colón y el Parque de la Exposición.



¿Cómo surge la idea de trabajar con personas que han perdido la vista?

-Fui invitado hace un par de meses a dar una pequeña charla de presentación sobre mi proyecto cultural Lima Antigua, el cual busca recuperar la memoria gráfica de la ciudad a partir de la digitalización y difusión de mi colección de antigüedades. Dentro de todo el público asistente conocí al presidente de la Unión Nacional de Ciegos del Perú, quien había ido en calidad de publico invitado y en el intermedio de la actividad se me ocurrió la idea de conversar con él y proponerle caminatas por la ciudad con la temática de descubrir el patrimonio cultural. En un principio parecía una idea loca pero como me gustan los retos entonces decidí emprender este viaje hacia una inclusión cultural real para todos.



¿Después de la primera experiencia, qué dificultades encontraste y cómo supiste transformarlas en ventajas?

-Dificultades hay, puesto que la ciudad poco a poco se está convirtiendo en una vía rápida, tanto para transeúntes como para los automóviles. Todos caminan apresurados. Además, una persona con discapacidad, sea visual o en silla de ruedas, tiene prácticamente que sobrevivir dentro de un sistema urbano que no los incluye como debe ser. Las ventajas que encuentro es que tenemos un patrimonio histórico muy importante y que se puede aprender mucho de él y también considerar que dentro de todo el caos que uno puede imaginarse también encuentras gente buena y solidaria que te da la mano.



¿Cuál fue la reacción de las personas que asistieron a la caminata? ¿Qué comentarios recogiste al final del recorrido?

-Las caminatas histórico-patrimoniales están dirigidas exclusivamente para un público con discapacidad visual; es decir para personas con ceguera total, parcial o baja visión. Hasta la fecha son muchas las muestras de agradecimiento por permitirles descubrir cosas tan interesantes y tan importantes que están frente a ellos, o en su recorrido por las calles y que nadie se había detenido a explicarles.



(Vladimir Velásquez) (Vladimir Velásquez) (Vladimir Velásquez)

¿Qué medidas has tomado para que esta iniciativa sea una experiencia que las personas con discapacidad visual disfruten?

-Utilizar principalmente el tacto para reconocer los detalles, las texturas, las siluetas y todas las características que se puedan encontrar. Esto requiere también que las personas utilicen su imaginación para poder recrear, también a partir de las descripciones que yo les alcanzo, un monumento, una escultura, parte de una casona.



¿Cómo enseñarle a una persona que ha perdido la vista la belleza arquitectónica y patrimonial de la ciudad de Lima?

​-Limitarnos a apreciar los detalles con un solo sentido, en este caso la vista, es quizás una forma muy básica de aprender. El cerebro es un gran procesador de experiencias y si empleáramos todos nuestros sentidos en reconocer los detalles histórico-artísticos que nos ofrece la ciudad, ¿te imaginas cuánto más podríamos llegar a descubrir?



¿Qué diferencia has tenido con otras caminatas en la ciudad realizadas con personas que sí pueden ver?

-La experiencia es muy interesante porque el resultado te regala una satisfacción completa. Son personas que nos enseñan a reconocer los detalles de otra manera; su asombro por descubrir las siluetas, las texturas y sus rostros alegres son tal vez la mejor recompensa.



¿Con qué asociaciones de está trabajando actualmente y cuál es el siguiente paso?

​-El proyecto inicialmente lo estoy trabajando con la Unión Nacional de Ciegos del Perú y convoco por redes sociales el apoyo más que todo de estudiantes de arquitectura y urbanismo, ya que de esta manera pueden darse cuenta de las necesidades de tener un sistema integral en armonía con todos los ciudadanos.



El dato

"En Con-Tacto con el Patrimonio: Recorridos Histórico-Culturales" realiza un recorrido mensual junto con la Unión de Ciegos del Perú. El siguiente está programado para el mes de octubre. Más información en la página de Vladimir Velásquez.