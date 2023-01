En su fotografía de WhatsApp luce de perfil. De fondo, el campo. Mira al horizonte, su rostro está iluminado por un intenso atardecer rojo y trae una sonrisa que aprieta los dientes de hondo placer. Está en las alturas de Yanamayo. Me dice que cada vez que mira al horizonte es para dar gracias y repetirse todo el tiempo que debe insistir y seguir haciendo.

“No voy a aceptar lo que me dijeron al principio: que no iba a ser capaz”, me dice Constantino Aucca Chutas, reconocido como ‘Campeón de la Tierra’, el máximo galardón ambiental otorgado por las Naciones Unidas. Ha plantado más de seis millones de árboles en los Andes, de Colombia a Argentina. Biólogo cusqueño formado en Economía en la Universidad de Stanford, actualmente es presidente del programa Acción Andina y de la Asociación de Ecosistemas Andinos, entre otras funciones internacionales.

Nos comunicamos por WhatsApp. Está en el aeropuerto de Panamá, donde espera con su esposa e hijos el próximo vuelo a Washington, EE.UU. Un viaje para realizar algunas gestiones de trabajo, recoger el reconocimiento de la ONU y tomarse unas vacaciones en familia por primera vez en más de 22 años.

-¿Cómo vive sus primeras vacaciones luego de 22 años?

A la hora del almuerzo, con mi esposa y mis hijos no creíamos lo que estaba pasando. Mi hijo mayor tiene 23 años y el segundo 19 y no lo creen, porque siempre me ven con la máquina trabajando. Todo salió a la luz en el COVID. Reclamaron por las veces que no estuve. Se cerraron heridas, se pidió perdón.

-¿La tarea de plantar bosques en Latinoamérica nació hace 22 años?

Sí. Vimos que la única manera de satisfacer a la gran mayoría de comunidades era haciendo una actividad que involucre a todos; entonces, la reforestación es una herramienta que sí beneficia a la gran mayoría.

-¿Qué lo llevó a entregarse de esa manera a dicha labor?

En 2014, asistí a la reunión COP en Lima y dio pena ver cómo se gasta tanto dinero. La COP se ha convertido en una reunión de turistas pagados con los fondos internacionales. Y sería bueno si hubiera resultados, pero en esa reunión no hubo resultados ni en esta que fue la COP27. Al ver eso, me sentí frustrado, pero también usé la sabiduría de nuestra cultura. Yo soy descendiente de una familia inca y los incas siempre trabajaron con la resiliencia. Después de la COP14 en Lima, volvimos a Cusco, hablamos con las comunidades y dijimos: “Vamos a lanzar un mensaje al mundo”. Ese día, en las alturas de Huilloc, plantamos más de 57 mil árboles en un solo día y desde ahí el Queuña Raymi no paró.

-¿Qué tiene la polylepis, el género que más usa?

Es el bosque que crece a mayor altura en el mundo, 5 mil metros de altura. Es el bosque que crece en las nacientes de cuenca. Crece donde cualquier especie ya termina, en el borde mismo del glacial. Su biología es increíble: puede estar más de un mes y medio debajo de la nieve y estar durmiendo como un oso, y no le afecta la nieve. Y crea un microhábitat para que otras especies acompañantes prosperen. Involucra una hermandad con ecosistemas que trabajan como esponjas: capturan agua para después almacenarla y dejarla ir al fondo del valle. Ahí es cuando dices que la naturaleza es perfecta.

-¿Por qué lo hace? ¿Por qué hipoteca sus vacaciones?

Soy hijo de campesinos y vengo de una familia muy humilde. Mi compromiso es con la raza y la cultura.

-¿Es cierto que quiso cambiar de apellido paterno?

Sí, lo quise cambiar cuando perdí a mi padre. Pero mis abuelos me narraron toda la historia, cómo es que muchos habían muerto para preservar ese apellido y que, más bien, esperaban que alguien de la familia haga mérito al apellido, que significa guerrero ‘peleandero’.

-¿Ha rastreado el origen?

Éramos supuestamente los mejores guerreros. El inca nos usaba como fronteras vivas. Hay Aucca en Ecuador, Colombia, Paraguay, Chile, y todos se jactan de eso. Y, por parte de mi madre, soy Chutas y ella viene de otra panaca que es los Chutas Soncco Qosqo, los de corazón grande y que dieron el nombre primario de Cusco.

-¿Por qué quiso cambiarse el apellido?

Perdí a mi padre a los 14 años. Por mi apellido indígena, mi color y forma de ser nunca me daban trabajo.

-¿Ya había pensado en algún apellido?

Sí, de una señora Gonzales.

-¿De qué murió su padre?

¡Ah! Mi padre era sastre, campesino y seguramente los problemas familiares lo llevaron a una depresión total y casi se autoeliminó. Ese día con mi hermano lo llevamos al hospital. Es una situación que uno no entiende por qué sucede.

-Un hecho así es traumático.

En un momento hasta renegué de la religión.

-¿Qué le devolvió la fe?

Mi esposa, porque ella fue (casi) monja (ríe).

-¿Cómo así?

Estuve como tres años tratando de ser su novio. El día que tenía que recibir los hábitos, la madre superiora –que me conocía– le dijo que había dos maneras de servir a Dios: siguiéndolo o cumpliendo los designios de la vida, y tal vez su designio era estar conmigo y se apareció en la puerta de mi casa; este año cumplimos 25 años de casados.

-¿Para ser biólogo hay que ser guerrero?

La vida te dice: aprende a mirar como un camaleón, nunca mires como un águila. El águila cuando mira solo ve un objetivo, el conservacionista o biólogo tiene que ver a 360 grados, tiene que ver todos los problemas y manejar todos los problemas.

AUTOFICHA:

- “Mi nombre es Constantino Aucca Chutas, nacido en Cusco. Estudié en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, de profesión biólogo. Nací en Cusco, vivo en Cusco y quisiera morir en Cusco. Tengo 58 años. Para ser buen líder, recomiendo aprender economía y gestión”.

- “Si no sabes buscar los fondos y no sabes administrar los fondos, eres el peor miembro. Muchas veces digo que los biólogos y académicos son los peores para administrar fondos. Por eso tuve que ir a estudiar Economía a la Universidad de Stanford”.

- “Volví al Perú porque en mi país soy útil; en mi país respiro sin problemas; en mi país me dicen curaca, apu, jefe, papá. En otro país podría tener mucho dinero, bienes materiales, pero no tendría la satisfacción de ser lo que soy en estos momentos. No tengo mucho, pero me siento un ser billonario”.

