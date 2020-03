“Me daba pena. Bailaban cualquier huaynito. No tenían música fija (para) el zapateo. Yo tuve que tratar de componer una música. Pensando en eso estuve tres meses. Una madrugada empecé a tocar, empecé a cantar, zapateando yo mismo, bailando, probando, a ver cómo sale. De esa manera tuve que descubrir esa música del huaylarsh moderno”, narró Zenobio Dagha Sapaico (1920-2008) en una entrevista realizada por Alejandro Espejo. El compositor, violinista y músico tuvo una carrera llena de logros y, entre ellos, está la creación del huaylarsh moderno.

En febrero pasado, la obra músical de Zenobio fue declarada por el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de la Nación. Además, se reconoció su aporte fundamental para la consolidación de las orquestas típicas del centro y contribuyó a la continuidad de géneros musicales tradicionales del país. Lo que le valió ser conocido como uno de los maestro de la música huanca.

LETRA Y MÚSICA

Plasmó sus historias, costumbres y formas de ver la vida en reconocidas canciones como “Yo soy huancaíno por algo”, “Casarme quiero”, “Vaso de cristal” y “Destino”, que artistas como Alicia Maguiña, Víctor Alberto Gil Mallma (Picaflor de los Andes) y Leonor Cháves Rojas (Flor Pucarina) hicieron populares.

Zenobio Dagha fue espejo majestuoso que reflejó la belleza de lo cotidiano. Él ya no está con nosotros, pero sus letras y el sonido de su violín nos acompañarán siempre.

Alicia Maguiña: El gran artista huanca [Análisis]

Cuando me interesé por el huaylarsh decidí viajar a Huancayo. Por Olga Zevallos, una gran artista jaujina, tuve el dato de Zenobio Dagha. Fui al distrito de Chupuro y pregunté por él. Pero no lo encontré. Tuve que regresar y me decidí a gritar su nombre. De entre las ramas de un guindo me contestó y me atendió. Le conté que iba a aprender sus canciones y la primera que me enseñó fue “Casarme quiero”, con baile y todo. Incluso, Tuve la suerte de llevar sus temas a la televisión. Siempre respetando la tradición huanca.

Él fue un campesino, pero ante todo fue un gran artista. Esa es la palabra que uso para describirlo. Porque no todo el que se sube a un escenario lo es.

Desde niño aprendió a tocar violín y créanme cuando digo que era maravilloso. Incluso ahora que lo recuerdo, la piel se me pone de gallina.

Sus composiciones retrataban la belleza de su pueblo con una honestidad que comprendí, respeté y compartí con el mundo.

Datos:

- Son 609 composiciones que fueron formalmente registradas en la Asociación Peruana de Autores y Compositores, pero se estima que creó más de 900 temas.

- Entre los honores que obtuvo está la condecoración de Palmas Magisteriales Artísticas en el grado de Maestro, en 1988; y el reconocimiento como Hijo Predilecto del distrito de Chupuro en y la Medalla de Honor de la Cultura Peruana, en 2003.

- La producción discográfica como músico, compositor y director de su orquesta típica Juventud Huancaína cuenta con más de 35 grabaciones, según un listado del músico y periodista Julio Pérez Luna.

- Este año, en honor al centenario de su nacimiento, se realizará el festival de música andina, danzas y artes visuales Solo Zenobio, en Huancayo.