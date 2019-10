Con un sonido que transmitía romance, sin perder los elementos del rock clásico, The Beatles llegó a Estados Unidos en 1964, con el sencillo “I Want To Hold Your Hand” bajo el brazo. Ellos fueron los pioneros de la denominada invasión británica, que dio pie a que la música del Reino Unido llegue a la capital del arte.

Pero, como se sabe, el éxito de The Beatles y otras bandas de rock de los 60 no solo impactó en EE.UU., sino también alrededor de toda la órbita, incluso en Perú. Para celebrar la influencia del rock británico en la escena musical y artística local, se presenta la segunda versión de Invasión Británica, curada por Jaime Higa.

ÍCONOS DEL ARTE

La muestra, que se exhibe en el Británico de Miraflores, cuenta con la participación de 43 artistas nacionales que, a través de técnicas como la ilustración digital, pintura y dibujo, entre otras, muestran sus versiones de bandas como The Rolling Stones, The Kinks y Pink Floyd.

Invasión Británica 2 también celebra a los creadores visuales de la época, que lograron imprimir en las mentes aquellas figuras de cambio, rebeldía y libertad. Todas, llenas de colores vivos, la experiencia del rock y la sicodelia.

Datos:

- La muestra Invasión Británica 2 se presenta hasta el 8 de diciembre en la Galería John Harriman del Británico de Miraflores (Jr. Bellavista 531). Ingreso libre.

- Puede visitarla de lunes a sábado, de 10 a.m. a 8 p.m., y domingos desde las 2 p.m. hasta las 8 p.m.