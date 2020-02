Es intensa y qué. Explosiva, frontal, de armas tomar, sin rodeos, práctica y –añade– sensible. Actriz de TV y teatro, locutora de radio de lunes a sábado, productora, usuaria activa de las redes sociales y madre a tiempo completo. Es Constanza Chaparro, Connie para los amigos.

Recuerda que a los 3 años de edad fue su debut en la televisión. Protagonizó el comercial de una marca de calzado para niños. A los 11 años jugueteaba en los salones del Sargento Pimienta de Barranco, que su padre Eduardo Chaparro fundó hace más de cuatro décadas. La actriz Gloria María Solari la vio y la invitó al teatro infantil, y no paró hasta que alcanzó la mayoría de edad.

Asegura que nunca le gustó que la acompañen a los castings ni que sus padres intercedan para conseguirle trabajo. “Siempre fui como medio ‘chiquivieja’. Yo iba sola. Cada uno tiene que hacerse su camino”, señala a sus 36 años y hoy, una de las rutas que ha emprendido es el espectáculo ¡Soy intensa y qué!, que junto con la locutora Angie Palomino pone en escena todos los jueves de febrero, a las 7:30 p.m., en la Estación de Barranco. Las entradas se adquieren en Teleticket.

Connie vive con euforia y alegría, celebra los pequeños logros de la vida. “No les tengo miedo a las cosas”, subraya sin titubear, abre sus ojos y sonríe.

¿Cómo reconocemos a una persona intensa?

Esa palabra a algunos les suena negativa. Lo que trato con el show es reivindicar esa palabra y llevarla de una manera positiva. Te dicen intensa para minimizarte o decirte que eso está mal. Tratarte de loca. Junto a mi compañera, con quien escribimos esto, pensamos: pero mira quién dice eso, un flojo pues, que le llega y se quiere largar. Así hemos empezado a reconocernos como intensas y tratar de llevarlo de una manera positiva para que no se nos juzgue.

¿Cuáles son los beneficios de ser intensa?

(Risas). Valoras lo que tienes, gozas, celebras la vida, te aplaudes a ti misma, te motivas, eres conchuda para hablar y decir lo que sientes, eres la primera de la fiesta que sale a bailar, no te importa el qué dirán.

¿Te ha costado atreverte?

Siempre he sido un poquito atrevida, desde chica, porque he tenido unos padres que nunca me han juzgado, que siempre me han apoyado. Y sí, hay momentos en que me he sentido triste y he sentido que no he podido, pero tengo una madre muy trabajadora y mi padre que es músico, y siempre lo he visto luchar y reinventarse a pesar de las miles de adversidades que pasamos todos en la vida.

El ‘Mono’ Chaparro publicó un disco en 2017, pese al paso del tiempo.

¡Sí! Mis papás son mi gran ejemplo. Tengo grandes pilares.

Ser atrevida te define.

Sí, no soy rochosa para nada, ni para ir a un casting ni para tocar la puerta.

¿Cuáles son los puntos en contra de ser intensa?

Los contras son que a tu marido ya le llegas… (risas).

Pero Sergio Galliani también es intenso, ¡ah!

Sí, es un fresco total. Él no tiene nada que decirme a mí. Tiene su lado intensísimo, tiene su lado peor que yo. Antes yo quería que todos hagan todo bien y eso me estresaba. Entonces, me he dado cuenta de que hay cosas que no se pueden cambiar.

¿Reniegas mucho?

Este año estoy mejorcita, mi show ha sido una gran terapia. Es el segundo año del show. También me pongo intensa con mi espectáculo, porque no solo veo la parte de la actuación, sino todo. Soy bastante chamba y eso lo he heredado de mis padres. Uno como actriz tiene que saber adaptarse.

Hay que tener solidez.

Claro, porque lo que llega rápido se va rápido.

¿Para ser actriz se debe tener carácter?

No necesariamente, pero la mayoría de actores buenos tienen una carga de vivencias bien fuertes. Es una coincidencia. Por eso los grandes maestros dicen que no te puedes llamar actriz hasta que no cumplas los 40. Antes eres un aprendiz.

Y tú tienes 36. ¿Te sientes actriz o aún estás en proceso?

Me siento actriz, pero todo el tiempo aprendo cosas. Este formato del stand up comedy nunca lo había hecho.

También haces locución, donde presiento que hay una gran intensidad.

Hay bastante adrenalina, tienes que ser fresca, bien despierta y concentrada porque estás en el aire, hablándole a mucha gente, tienes que hacer que esas personas lo imaginen, que disfruten contigo. Cada vez que cojo el micrófono, tengo la oportunidad de decir algo bueno, que pueda aportar a una chica, como en temas para el amor.

¿Dirías que llevas tu carrera al ritmo que tú eliges? Aunque no deben haber faltado las propuestas atrevidas.

Sí, me han dicho: “Sal con tal y hacemos un ampay”. Me han llamado de marcas que pedían: “Si sales con Sergio acá y presentamos algo, te voy a pagar”. Siempre dije no. Hay cosas que no se venden.

¿Qué más no se vende?

Si tuviera una relación horrorosa o algo feo familiar, que no las tengo, no saldría a publicarlo. Es parte de mi vida privada. No haría públicas mis desgracias.

¿Te ha tentado la fama fácil?

He tenido muchas propuestas que no he aceptado y no me arrepiento. Por ejemplo, yo estaba más chibola, tenía veintitantos años, y me llamaron para un reality show, en Miami, en una mansión, con sueldo, con todo. Me decían que era tonta, que por medio de ese reality iba a lograr ser famosa.

¿Elegiste la actuación por esa intensidad que llevas dentro?

Es algo que llegó a mi vida como un juego. Y yo no decía que quería ser actriz, ya estaba en mi naturaleza.

AUTOFICHA

- “Soy Constanza Chaparro Dulanto. Tengo un solo nombre. Nací en Lima, el 29 de abril del 83. Tengo 36 años. Al salir del colegio, estudié Educación Inicial, pero no lo acabé. Como hacía shows infantiles con Gloria María Solari, sentía que tenía familiaridad con los niños”.

- “Me fui a Argentina a estudiar actuación, acá también estudié con varios maestros, como Aristóteles Picho. De las actuaciones que recuerdo con cariño, está Así es la vida, fueron dos años. En teatro recuerdo El retrato de Dorian Gray, que es donde conocí a Sergio”.

- “Tengo una obra de teatro en mayo, con el director Joaquín Vargas, en el teatro Julieta; estaré ahí con Los marcianos llegaron ya, una comedia. En la radio estoy de 7 a 10 a.m., de lunes a viernes, con el programa Buenos días, Corazón, y los sábados, de 8 a 11 a.m., con Mujeres sin regla. Ambos en radio Corazón”.