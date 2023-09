Con el objetivo de promover la cultura y continuar difundiendo las distintas expresiones artísticas en nuestro país, el Británico Cultural abre la convocatoria para su noveno Concurso de Dramaturgia Peruana “Ponemos tu obra en escena”. Dicho concurso busca promover las artes escénicas, así como la creación de piezas teatrales originales.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años y de nacionalidad peruana o residentes en Perú. La obra presentada debe ser propia e inédita y solo se admitirá una obra por concursante.

El jurado estará conformado por Mariana de Althaus, Alberto Isola y Vanessa Vizcarra, destacadas personalidades de la escena teatral de nuestro país.

Con relación a los ganadores, el primer premio consiste en US$ 3,000.00 (tres mil dólares americanos), la puesta en escena de la obra producida por el BRITÁNICO en el año 2025 y la publicación de la obra de manera conjunta con los ganadores del segundo y tercer premio. El segundo premio se hará acreedor a US$ 1,500.00 (mil quinientos dólares americanos) y el tercero a US$ 750.00 (setecientos cincuenta dólares americanos).

Las obras serán recibidas únicamente los días 23, 24 y 25 de octubre de 2023, en la sede del BRITÁNICO Cultural (Jr. Bellavista 531, Miraflores) de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas.

Para acceder a las bases puedes ingresar a la página web del Británico.